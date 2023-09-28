يسعى المول في مهمة مشتركة مع مؤسسة حمد الطبية إلى زيادة وعي المجتمع بالخطوات الأساسية عند الاتصال برقم 999 في حالات الطوارئ الطبية

الدوحة، قطر : يتعاون دوحة فستيفال سيتي، الوجهة الأولى في قطر للتسوق وتناول الطعام والترفيه، مع خدمة الإسعاف التابعة لمؤسسة حمد الطبية لإطلاق حملة "اعرف الخطوات الخمس لإنقاذ الحياة". وتعد هذه المبادرة حجر الزواية في برنامج المول للمسؤولية الاجتماعية للشركات #FestivalCares، ومن المقرر أن تقام هذه المبادرة في أتريوم نود في الفترة من 27 إلى 30 سبتمبر.

وتهدف حملة التوعية "اعرف الخطوات الخمس لإنقاذ الحياة" إلى تثقيف المجتمع وتمكينه من خلال توفير المعلومات المهمة حول كيفية الاستجابة والتعامل مع حالات الطوارئ الطبية. ومن خلال عقد الشركة مع خدمة الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية، يؤكد المول على التزامه بسلامة المجتمع ورفاهه من خلال تقديم خدمات الاستجابة لحالات الطوارئ في الوقت المناسب وعلى أكمل وجه.

كما تشدد الحملة على ضرورة الاتصال فوراً بالرقم 999 في حال وقوع حالات طبية طارئة، وإمداد خدمات الإسعاف السريعة بمعلومات دقيقة حول الموقع، وأهمية الإجابة على جميع الأسئلة كي يتمكن الفريق من تقيم الحالة وإرسال المساعدة، كما تؤكد على أهمية اتباع التعليمات التي يقدمها المستجيبين حتى وصول المساعدة، وضرورة إفساح المجال لسيارات الإسعاف حتى تصل إلى وجهاتها في أسرع وقت ممكن.

وتعليقاً على هذه المبادرة، قال السيد روبرت هال، المدير العام لدوحة فسيتفال سيتي: "يجسد تعاوننا مع مؤسسة حمد الطبية طموحنا المشترك بمجتمع مثقف ولديه وعي بالصحة. ومن خلال نشر المعلومات الأساسية، فإننا نمكن الجميع من التصرف بسرعة وكفاءة في حالات الطوارئ".

ومن جانبه قال السيد علي درويش، مساعد المدير التنفيذي لخدمة الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية: "أطلقنا حملة التوعية الوطنية "اعرف الخطوات الخمس لإنقاذ الحياة" لتثقيف المجتمع القطري بالإجراءات الضرورية التي يجب اتخاذها عند الاتصال بسيارة الإسعاف في حالات الطوارئ".

وأضاف: "أود أن أغتنم هذه الفرصة للتعبير عن امتناننا لدوحة فستيفال سيتي لدعم حملتنا وتقديم هذه المعلومات المهمة للمجتمع القطري. لقد أثبت المول اهتمامه الراسخ بصحة المقيمين في قطر".

حملة "اعرف الخطوات الخمس لإنقاذ الحياة" موجهة للمجتمع القطري والمقيمين والزوار والعاملين بالمجال الصحي والأكاديميين، وتهدف إلى غرس الثقة والمعرفة للتعامل مع حالات الطوارئ الطبية إلى جانب تعزيز التعاون المجتمعي لتحقيق النتائج الصحية المنشودة.

تظل مبادرات دوحة فستيفال سيتي في طليعة المبادرات التي تركز على المجتمع، ويسعى باستمرار ليكون منارة للعلم والدعم والتعاون لرواده والمجتمع ككل.

لمزيد من المعلومات حول دوحة فستيفال سيتي، يرجى الاتصال على رقم: 40354444 أو زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.dohafestivalcity.com/home/

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حول مؤسسة حمد الطبية

تعد مؤسسة حمد الطبية المزود الرئيسي لخدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية في قطر، وأحد المزودين الرائدين للمستشفيات في الشرق الأوسط.

وعلى مدار أربعة عقود، تكرس المؤسسة جهودها لتقديم رعاية آمنة وفعالة لجميع زوارها.

تدير مؤسسة حمد الطبية 15 مستشفى متخصصاً بالإضافة إلى خدمة الإسعاف الوطني والصحية النفسية والرعاية المنزلية وخدمات الرعاية السكنية.

وقد شهدت المؤسسه خلال العقد الماضي تطوراً غير مسبوق على مستوى العالم. فمنذ عام 2016، افتتحت مؤسسة حمد الطبية مستشفيات جديدة، بالإضافة إلى مجموعة من المرافق، مما أسهم في اتساع شبكة مستشفيات القطاع العام في قطر.

وحصل 13 مستشفى من مستشفيات مؤسسة حمد الطبية على اعتماد المركز الطبي الأكاديمي التابع للنة الدولية المشتركة، مما يؤكد على جودة الخدمات وسلامتها، في حين حصلت خدمات الإسعاف وخدمة الرعاية الصحية المنزلية وخدمة السكتة الدماغية وخدمة الرعاية التلطيفية على الاعتماد المرموق من اللجنة الدولية المشتركة.

تلتزم مؤسسة حمد الطبية بتقديم خدمات الرعاية الصحية للجميع بالتساوي مع أفضل الخدمات الطبية في العالم، ويفوق العديد من خدماتنا المعايير الدولية لجودة الرعاية، بما في ذلك خدمات السكتة الدماغية وأمراض القلب والصدمات النفسية والسرطان.

وفي عام 2023، كان لدى مؤسسة حمد الطبية أربعة مستشفيات صنفت ضمن أفضل 250 مركزاً طبياً أكاديمياً على مستوى العالم، ووصل اثنان منهم إلى قائمة أفضل 100 مركز طبي، وهو ما يلقي الضوء على التزامنا بالجمع بين رعاية المرضى والبحث الطبي والتعليم لتحقيق أفضل النتائج والتجارب لمرضانا.

وتقود مؤسسة حمد الطبية عملية تطوير أول نظام صحي أكاديمي في المنطقة - يجمع بين الأبحاث المبتكرة والتعليم رفيع المستوى والرعاية السريرية الممتازة - كما تلتزم ببناء إرث من الخبرات في مجال الرعاية الصحية في قطر.

لقد كانت مؤسسة حمد الطبية أول منظومة للمستشفيات في الشرق الأوسط تحصل على الاعتماد المؤسسي من مجلس اعتماد التعليم الطبي العالي - الدولي، وهو ما يعكس التميز في طرق تدريب خريجي الطب من خلال برامج الإقامة والتدريب والزمالة.