بمناسبة شهر التوعية بالسكري، يهدف المول إلى تعزيز صحة المجتمع من خلال حملته التوعوية، ضمن إطار مبادرات المسؤولية الاجتماعية للمول #FestivalCares

الدوحة، قطر: يؤكد دوحة فستيفال سيتي، الوجهة الأولى للتسوق والمطاعم والترفيه في قطر، التزامه بصحة المجتمع، بالتزامن مع شهر التوعية بمرض السكري، حيث يستضيف فعاليات يومية للتوعية بالمرض، بدءًا من الأحد 12 نوفمبر حتى السبت 18 نوفمبر ، من 3 عصرًا حتى 10 مساءً، في انترتيمنت نود.

ينظم المول حملة شاملة لإجراء فحوصات للكشف عن احتمالية الإصابة بمرض السكري، وتوفير معلومات كافية حول المرض للزوار، بالتعاون مع عدة جهات صحية، بما فيها إدارة مكافحة الأمراض غير السارية، واللجنة الوطنية للسكري التابعة لوزارة الصحة العامة، ومؤسسة الرعاية الصحة الأولية، بالإضافة إلى فريق التثقيف الصحي من مؤسسة حمد الطبية.

وانطلاقًا من أهمية التوعية بمرض السكري، تسلط المبادرة الضوء على أهمية فهم عوامل الخطر الفردية، مثل التاريخ المرضي للعائلة والعمر ونمط الحياة والسمنة. ويعد الكشف المبكر عن مرض السكري عاملًا مهمًا في علاجه. وتقدم المبادرة الفحوصات المجانية للكشف عن احتمالية الإصابة بمرض السكري، تحت إشراف نخبة من الخبراء، للتأكيد على الجهود الحثيثة للتوعية بهذه المشكلة الصحية.

وتؤكد الحملة على ضرورة الالتزام بنظام غذائي متوازن، وممارسة الرياضة بانتظام، والحد من التوتر، للوقاية من مرض السكري. كما تشير إلى أهمية إجراء الفحوصات الصحية بانتظام ومراقبة المؤشرات الحيوية لمرضى السكري أو المعرضين لخطر الإصابة به، وتشجيعهم على اتباع نمط حياة صحي.

وقال روبرت هال، المدير العام لدوحة فستيفال سيتي:" نضع في دوحة فستيفال سيتي صحة المجتمع على رأس أولوياتنا، بما يتماشى مع شعارنا "هنا مكاني، هذا خياري". ونهدف من خلال التعاون مع مؤسسات الرعاية الصحية المرموقة، إلى تزويد الأفراد بالمعلومات والأدوات التي تمكنهم من اتخاذ خيارات صحية سليمة".

وقد صرح البروفيسور عبد البديع أبو سمرة، رئيس اللجنة الفرعية للاستراتيجية الوطنية لأبحاث السكري بوزارة الصحة العامة، ومدير المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض بمؤسسة حمد الطبية، قائلًا: "يفتقر الملايين من مرضى السكري في جميع أنحاء العالم إلى الرعاية، لذا تشارك مؤسسة حمد الطبية سنويًا في الاحتفال باليوم العالمي للسكري. كما ننظم فعاليات توعوية للجمهور تتناسب مع الموضوع الذي يتم اختياره كل عام. وفي اليوم العالمي للسكري 2021-2023، موضوعنا هو "حصول مرضى السكري على الرعاية اللازمة". إن الرعاية المستمرة والدعم الدائم ضروريان لمرضى السكري للتحكم في حالتهم وتجنب المضاعفات، وتركز حملتنا على أهمية معرفة عوامل الخطر المرتبطة بالسكري من النوع الثاني، للمساهمة في تأخير الإصابة بالمرض أو الوقاية منه، كما تهدف أيضًا إلى تسليط الضوء على الآثار السلبية لمضاعفات السكري وضرورة الحصول على الإرشادات والرعاية في الوقت المناسب، لضمان التلقي الفوري للعلاج والسيطرة على المرض".

ويعكس هذا التعاون تضافر الجهود لدعم الصحة العامة ومكافحة مرض السكري. وندعو الحضور إلى نشر المعلومات التي اكتسبوها، لتوسيع نطاق الحملة وتأثيرها.

كما أن هناك شبكة متكاملة من الخبراء ومؤسسات الرعاية الصحية التي تهدف إلى دعم مرضى السكري، وتوفير الإرشادات والموارد اللازمة لهم، ومساعدتهم في كل خطوات علاجهم.

ويدعو دوحة فستيفال سيتي الجميع للمشاركة في الحملة، يوميًا من 9 إلى 18 نوفمبر، من 3 عصرًا حتى 10 مساءً، ليستمر تأثير المبادرة حتى بعد انتهاء شهر التوعية بمرض السكري.

#بياناتشركات

- انتهى -