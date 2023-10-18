استشراف مستقبل "القفزات الرقمية" ضمن مجالس المستقبل العالمية

هيجمان: صناعات الدواء المستفيد الأول من دمج الإمكانات الكمومية مع الذكاء الاصطناعي

هيداري: تعزيز الشراكة الدولية والعلمية لضمان الاستفادة من دمج وتطور التكنولوجيا

ليم: الذكاء الاصطناعي يعزز أمن المعلومات لمجالات الحوسبة الكمية

دبي: أكد المشاركون في جلسة بعنوان " قفزات رقمية" الأهمية البالغة لتقنيات الحوسبة الكمومية في العديد من المجالات، ومنها تصميم التفاعلات الكيميائية واكتشاف الأدوية والعلاجات الجديدة، والفرص التي يحملها الدمج بين هذه الحلول مع قدرات الذكاء الاصطناعي، لبناء مستقبل أفضل.

وأوضحوا خلال الجلسة التي عقدت ضمن أعمال مجالس المستقبل العالمية 2023، أن تقنيات الحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي يجتذبان استثمارات ضخمة لتطويرها والاستفادة منها في تحول منظومات الصناعة وإحداث تحولات إيجابية في المجتمع بشكل عام.

دمج التقنيات

وقالت فريكي هيجمان الشريك المؤسس ومدير تطوير النظام البيئي في مؤسسة "دلتا للحوسبة الكمومية" بهولندا: "إن التكنولوجيا الكمية تطورت بشكل مذهل خلال العقود الماضية، ويمثل تطور تقنيات الليزر واستخداماتها والتي تستحوذ على سوق تصل قيمته إلى عشرات المليارات من الدولارات أحد أمثلتها البارزة،

والأن يشهد عالمنا تطور مماثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعد تطبيقات شات جي بي تي أحد أمثلتها الرائدة، والمميز في كلا التقنيات انهما ما يزالا في بدايتهما ويحملان أفاق واسعة للتطور، لذا فإن العمل على الدمج بينهما والاستفادة من قدراتهما مجتمعتين من دوره المساهمة تحول ونمو العديد من القطاعات الأخرى المعتمدة على التقنيات الحديثة."

وأشارت إلى أن أحد الصناعات المهمة التي تدعمها تقنيات الحوسبة الكمومية هي صناعة الدواء والتي تستهلك وقتا طويلا في إجراء الدراسات والأبحاث حول التركيبات والتجارب وقياس مدى التأثير، وفي حال تم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي ودمجها مع الحوسبة الكمومية العاملة في القطاع يمكن اختصار الوقت وتكثيفه للوصول إلى نتائج أسرع.

صناعات أكثر فاعلية

وأكد جاك هيداري الرئيس التنفيذي لشركة ساند بوكس لتقنيات الحوسبة الكمومية في الولايات المتحدة الأمريكية أن الدمج بين تقنيات الذكاء الاصطناعي بقدراتها الهائلة مع أبحاث وعلوم الحوسبة الكمية سيسهل تطوير العديد من مجالات العلوم والصناعات مثل الفيزياء والصناعات التي تتحكم بها، والكيمياء بما يشمل صناعة العقاقير والأدوية وبالأخص المسؤولة عن علاج الأمراض المستعصية، وكذلك الأمر في تطوير وتصميم بطاريات السيارات الكهربائية ما ينقلنا إلى مراحل متقدمة لمجال تخزين الطاقة والأمر ذاته ينسحب على كافة القطاعات ويخلق لنا افاق تصويره جديدة للتطوير.

ولفت هيداري إلى محورية تعزيز التعاون والشراكة وتبادل المعارف والخبرات والتجارب على المستوى العالمي لضمان تعزيز قدرات الحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الفرق بين الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري، يتمثل في أن الأول يشكل قاعدة ضخمة للبيانات قادرة على خلق نماذج متطورة ومعالجة المعلومات وتحويلها إلى معارف ذات قيمة، إلا أنه يعتمد على البيانات الموجودة حتى يتعلم ويستطيع بناء نماذج جديدة، وأن دمجه مع تقنيات الحوسبة الكمومية سيغير المعادلة ليوفر قدرات وإمكانات أعلى.

أمن المعلومات

وأوضح تشارلز ليم الرئيس العالمي للاتصالات الكمومية والتشفير في جي بي مورغان تشيس وشركاه بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الحوسبة الكمومية تشهد تطورا مذهلا وتداخلا مع العديد من القطاعات المهمة والحساسة، إلا أنها تشهد في المقابل تحديات ومخاوف فيما يخص أمن وخصوصية المعلومات، وهو الأمر الذي يجري العمل على معالجة عبر حلول عدة يقوم بعضها على التشفير الكمي أو التكنولوجيا الكمية وكلاهما يحتاج إلى قدرات الذكاء الاصطناعي في تطوير نماذج معلوماتية فاعلة.

وأشار ليم إلى أن فكرة الدمج بين هذه التقنيات الهائلة من دوره المساهمة في تأسيس قطاعات صناعية أكثر تطورا، وخلق مزيد من الوظائف ومعالجة العديد من التحديات.

يشار إلى أن مجالس المستقبل العالمية عقدت بمشاركة أكثر من 600 خبير عالمي ومفكر ضمن 30 مجلساً، إلى جانب مسؤولين حكوميين وممثلين عن المنظمات الدولية والأكاديميين، في ملتقى سنوي يهدف لوضع خطط المستقبل والتي تحدد توجهات اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" 2024.

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