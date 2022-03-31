استجابة لمبادرة "المليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

تستهدف دعم وتكريم موظفي الخدمات الأساسية، والأسر المتعفّفة

نجاح كبير ولافت حققته النسختين السابقتين عبر الوصول إلى أكثر من 126 ألف مستفيد

توظيف التكنولوجيا الحديثة لتعزيز قيم البذل والعطاء في المجتمع

دبي- الإمارات العربية المتحدة: انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية وتعزيزاً لقيم البذل والعطاء بين أوساط المجتمع، واستجابة لمبادرة "المليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتوفير دعم غذائي يصل إلى مليار وجبة للفقراء والجوعى في 50 دولة بدءاً من أول شهر رمضان المبارك؛ تستعدّ هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" لإطلاق النسخة الثالثة من مبادرتها الإنسانية "أبطال رمضان"، والتي تستهدف دعم وتكريم موظفي الخدمات الأساسية، والأسر المتعفّفة في جميع أنحاء دولة الإمارات، وذلك بالتعاون مع شركائها "طلبات" و" هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" و"بنك الإمارات للطعام".

ويأتي استكمال مشوار مبادرة "أبطال رمضان" التي تحمل في هذا العام شعار "ساهم لترسم بسمة من أي مكان" في أعقاب النجاح الكبير، والتأثير المجتمعي اللافت الذي حققته المبادرة سواء على صعيد الفئات المستهدفة، أو من حيث تعزيز روح المبادرة والبذل والعطاء لدى أفراد المجتمع في شهر الخير، وذلك بفضل الآلية السلسة التي اعتمدتها المبادرة عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة لإتاحة الفرصة لكل الراغبين في المشاركة والتبرّع من أي مكان وفي أي وقت.

وتدعو هذه المبادرة أفراد المجتمع إلى المساهمة النقدية لشراء وجبات إفطار أو تقديم طرود مواد تموينية "المير الرمضاني" عن طريق تطبيق "طلبات"، ليتم إيصالها بالتنسيق مع "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي و"بنك الإمارات للطعام" إلى أماكن سكن المستفيدين من عائلات وأفراد بشكل آمن وسريع، أينما وُجدوا في أنحاء الدولة. ويمكن المشاركة في الحملة من خلال تحميل تطبيق "طلبات"، واختيار "أبطال رمضان" ثم اتباع الخطوات الموضحة.

وقال سعادة منصور حسين لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع العمليات المساندة في دبي للثقافة: "نؤكد التزامنا المتواصل على نشر ثقافة العمل الخيري والمبادرات الإنسانية التي من شأنها أن تسهم في إحداث تغييرات إيجابية ملموسة على حياة العديد من الفئات والأسر المتعفّفة، إلى جانب دورها الكبير في بناء مجتمع مترابط ومتعاضد، مهما تعددت الجنسيات والخلفيات الثقافية. لهذا فإنّ مبادرة "أبطال رمضان" مستمرة في نسختها الثالثة لتحقيق هذه الرسائل، والتي تأتي في هذا العام متزامنة مع الحملة والمبادرة الخيرية الكبيرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والمتمثلة بمبادرة "المليار وجبة".

وأضاف لوتاه: "سنبني من خلال نسخة هذا العام من المبادرة، على ما تمّ تحقيقه من نجاح لافت في النسختين الماضيتين، وسنعمل على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة الواردة في "وثيقة مبادئ الخمسين"، والتي تنصّ على حفظ منظومة القيم في دولة الإمارات، وترسيخ الأخوّة الإنسانية. إلى جانب دعمنا الأساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030 ومن ضمنها هدف القضاء على الجوع في العالم". مؤكّدة على دور "دبي للثقافة" كهيئة ثقافية في إبراز القيم الحضارية المجتمعية النبيلة الداعية إلى التعايش الإيجابي بين مختلف الثقافات، وإلهام رواد العمل الخيري والإنساني والاجتماعي، والتزامها بمسؤوليتها في دعم شتى شرائح المجتمع ومساندتهم في وقت الحاجة بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص.

من جانبه أكد سعادة حمود عبد الله الجنيبي، نائب الأمين العام للتسويق وتنمية الموارد في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن مبادرة "أبطال رمضان" تدخل عامها الثالث وهي أكثر شمولية وأوسع عطاءً، بفضل التعاون والتنسيق الجيد بين شركائها، مشيرا إلى النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة خلال العامين الماضيين، وأضاف " تجسد المبادرة على أرض الواقع اهتمام هيئة الثقافة والفنون في دبي، بجانب المسؤولية المجتمعية وسعيها الحثيث للارتقاء بمجالات الشراكة في هذا الجانب الحيوي، مؤكدا أن المبادرة تفتح آفاقا أرحب للتنسيق والتعاون وتعزيز الشراكة في شهر رمضان الكريم من اجل تحقيق أهداف المبادرة وحشد دعم المجتمع المحلي للتجاوب معها وتوفير المزيد من احتياجات الصائمين خلال الشهر الفضيل.

وأضاف الجنيبي" نحن في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي يسرنا أن نكون شركاء هذه المبادرة النوعية التي تم الإعداد لها جيدا لذلك ستكون نتائجها بلا شك مرضية ومتسقة مع الأهداف العليا التي يسعى لها شركاء المبادرة والتي من ضمنها تعزيز قيم الخير والأخوة الإنسانية والتراحم والتلاحم المجتمعي".

وأكد نائب الأمين العام أن هيئة الهلال الأحمر لن تدخر وسعا في إنجاح مبادرة "أبطال رمضان" وتحقيق أهدافها وغاياتها النبيلة، وأشاد بدور هيئة الثقافة والفنون في تبني المبادرات التي تسهم تعزيز جانب المسؤولية المجتمعية، بجانب دورها الرائد في مجالات الثقافة والفنون والابداع بصورة عامة.

من جهتها قالت تاتيانا رحال، المديرة العامة لدى "طلبات الإمارات": "يسعدنا إطلاق مبادرة أبطال رمضان للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع شركائنا الموثوقين، مما يعكس نجاح المبادرة وكرم عملائنا في الإمارات. ونجحت طلبات بصفتها شركة تكنولوجيا محلية رائدة في توظيف منصتها لتحقيق أهداف نبيلة وتسهيل عملية التبرع بأكثر من 127 ألف وجبة وتوزيعها على المستفيدين في جميع أنحاء الدولة منذ إطلاق المبادرة في عام 2020.

وأضافت رحال: "ولطالما تمحورت رؤيتنا حول دعم الأعمال النبيلة وردّ الجميل إلى المجتمعات التي ننشط فيها. ولذلك تركّز هذه المبادرة عبر منصتنا على ربط العملاء بالمؤسسات الخيرية وتتيح لهم الفرصة بالتبرع بطريقة آمنة وموثوقة، ولا سيما في شهر العطاء. ونتطلع لرؤية الأثر الذي ستتركه النُسخة الثالثة من مبادرة أبطال رمضان هذا العام".

وقال الدكتور عصام من بنك الإمارات للطعام: "إنه لمن دواعي سرورنا أن تكون "طلبات" شريك معنا مرة أخرى في هذه المبادرة النبيلة. تتمثل مهمة بنك الإمارات للطعام في مساعدة المحتاجين والعمل في الوقت ذاته على الحد من هدر الطعام. وكما أن سمعة "طلبات" الإيجابية في السوق والعلاقة القوية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين تجعلها سفيرًا رئيسيًا لقضيتنا. نحن نتطلع إلى تعزيز علاقتنا مع طلبات الإمارات التي تحرص دائمًا على رد الجميل ومشاركة ذات الشغف والالتزام".

وكانت مبادرة "أبطال رمضان" في نسختيها السابقتين قد ساهمت في تحقيق نتائج عظيمة، جسّد خلالها المجتمع الإماراتي من جديد خلال الشهر الفضيل أسمى معاني الكرم والتراحم الذي طالما اشتهر به، وقد نجحت الحملة في نسختيها الأولى والثانية في الوصول إلى أكثر من 126 ألف مستفيد من مختلف الفئات المستهدفة.

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