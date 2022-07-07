مسابقة المرموم لصناعة الأفلام القصيرة

أصحاب الموهبة والهواة من 15 عاماً وما فوق مدعوون للمشاركة بإبداعاتهم

الإعلان عن الفائزين وعرض أعمالهم ضمن فعاليات النسخة الثانية من "مهرجان المرموم: فيلم في الصحراء" في ديسمبر

اكتشاف المواهب في صناعة الأفلام ورعايتها وصقلها للوصول إلى الاحترافية

تفعيل القطاع السينمائي في الإمارة وتعزيز مكانة المرموم كوجهة ثقافية وسياحية

باب المشاركة مفتوح حتى 23 سبتمبر 2022 مكافأت نقدية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى

دبي- الإمارات العربية المتحدة: أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" "مسابقة المرموم لصناعة الأفلام القصيرة"، داعيةً أصحاب المواهب والهواة بالمجال إلى إطلاق العنان لمخيلاتهم والحصول على فرصة لعرض إبداعاتهم أمام جمهور عالمي ضمن النسخة الثانية من مهرجان "المرموم: فيلم في الصحراء 2022" المقرَّر إقامته في ديسمبر من العام الجاري.

تهدف هذه المسابقة إلى استقطاب الموهوبين في مجال صناعة الأفلام القصيرة وإتاحة منصة مبتكرة أمامهم لصقل مهاراتهم وتنميتها والوصول إلى الاحترافية على مستوى الإمارات والمنطقة، وتأتي ضمن إطار جهود دبي للثقافة الهادفة إلى تفعيل القطاع السينمائي في إمارة دبي وتعزيز مكانة المرموم كوجهة ثقافية وسياحية.

وفي هذا الصدد، قال الشيخ مكتوم بن مروان آل مكتوم مدير مشروع مهرجان المرموم: "انطلاقاً من رؤيتنا المتمثلة في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب، نعمل في دبي للثقافة وفق منهجية واضحة تهدف إلى تعزيز المشهد الثقافي في الإمارة والارتقاء بالصناعات الثقافية والإبداعية فيها عبر دعم المواهب والمبدعين وتوفير بيئة حاضنة لهم، بما يسهم في جعل الإمارة عاصمةً عالمية للاقتصاد الإبداعي".

وأضافت شما يحيى الزفين مدير مشروع مهرجان المرموم: "يسعدنا إطلاق هذه المسابقة من أجل اكتشاف المواهب في مجال صناعة الأفلام القصيرة ورعايتها ودعمها بكل السبل والممكنات ليصبح أصحابها رواداً محترفين في هذا المجال محلياً وإقليمياً وعالمياً في المستقبل. ونتطلع إلى جذب المزيد من العقول المبدعة إلى قطاع الإنتاج السينمائي والارتقاء به في دبي والإمارات".

المشاركة في المسابقة متاحة أمام جميع المهتمين من عمر 15 عاماً وما فوق من الأماراتيين والمقيمين ودول الشرق الأوسط والعالم العربي، حيث يمكنهم إرسال مشاركاتهم من خلال الرابط المحدد للمسابقة قبل إغلاق باب المشاركة في 23 سبتمبر 2022. وسيتم تقييم الأعمال المشاركة واختيار الأفلام الفائزة من قبل لجنة تحكيم المسابقة التي تضم خبراء بارزين في هذا المجال، ليتم الإعلان وتوزيع مكافأت ضمن فعاليات "مهرجان المرموم: فيلم في الصحراء" المزمعة إقامته في شهر ديسمبر 2022. وستحظى الأفلام الفائزة بفرصة عرضها خلال المهرجان.

وسيتنافس المشاركون من خلال تقديم أفلام قصيرة عالية الجودة لا تتجاوز مدتها 30 دقيقة ، وأن يملك المشارك جميع الحقوق المتعلقة بالفيلم القصير، وألا يكون قد تم عرضه سابقاً. في واحد من ثلاث فئات، تشمل: الحركة الحية (لايف أكشن)، الرسوم المتحركة (أنيميشن)، الوثائقي؛ علماً أن المسابقة مفتوحة للأفلام التي يتم تصويرها عن طريق جميع أنواع الوسائط والكاميرات بما في ذلك كاميرات الأجهزة الذكية، مع وجوب مراعاة عدم الإخلال بالآداب العامة.

وسيحظى الفائز بالمركز الأول بجائزة نقدية تبلغ قيمتها 50,000درهم إماراتي، والفائز بالمركز الثاني على جائزة نقدية مقدارها 25,000 درهم، في حين سيحصل الفائز بالمركز الثالث على جائزة بقيمة 15,000 درهم، إضافة إلى درع تذكاري لكل منهم.

ويمكن المشاركة في المسابقة عبر تعبئة استمارة تقديم الفيلم، مع إرفاق صورة عن جواز السفر مع صفحة الإقامة وصورة عن الهوية الإماراتية من خلال الرابط أدناه:

https://dubaiculture.gov.ae/ar/events/Al-Marmoom-Film-In-The-Desert

#بياناتحكومية

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