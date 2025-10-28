دبي، الإمارات العربية المتحدة: شهدت دبي إطلاق مشروع «ذا فيلا سكوير»، مول تجاري جديد يعتمد حلولاً مستدامة متكاملة تشمل تقنيات ترشيد الطاقة والمياه وإدارة النفايات، بما يدعم أهداف الإمارة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويعزز مكانتها كمدينة رائدة في الاستدامة.

ويمتد المشروع على مساحة تزيد عن 124 ألف قدم مربعة، ومن المقرر بدء تنفيذه في الربع الأول من 2025 واستكماله في الربع الثاني من 2026، ليكون مركزاً مجتمعياً يجمع بين التسوق والعافية والترفيه، ويضم متاجر، مطاعم، مقاهي، صالة رياضية، حمام سباحة على السطح، ومناطق خضراء مفتوحة.

وتولت تطوير المشروع مجموعة كي ميڤنز عبر ذراعها المتخصصة في تطوير الوجهات التجارية، ضمن استراتيجيتها لتوسيع محفظتها الاستثمارية في قطاع التجزئة المجتمعية وتعزيز قيمتها الاقتصادية طويلة الأمد.

وقال المهندس منذر العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة كي ميڤنز: «يمثل إطلاق مشروع "ذا فيلا سكوير" خطوة مهمة في مسيرة المجموعة، تماشياً مع رؤية دبي في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي عالمي وحاضنة للمشاريع الاستثمارية المبتكرة. المشروع يوازن بين العوائد المجزية للمستثمرين وتلبية احتياجات المجتمع المحلي، من خلال وجهة عصرية توفر بيئة تسوق وترفيه واستجمام متكاملة».

وأضاف العلي أن المشروع يدمج معايير الاستدامة والتصميم العصري، مع الاعتماد على واجهات حجرية، وزجاج عاكس للحرارة، وجدران عازلة للطاقة، ما يضمن استمرارية القيمة الاقتصادية والجمالية على المدى الطويل.

ويواكب المشروع النمو المتواصل في قطاع التجزئة المجتمعية بدبي، الذي يشهد توسعاً سنوياً يتراوح بين 6 و8%، ويعزز مكانة الإمارة كوجهة استثمارية وتجارية متقدمة في المنطقة.

ومع أكثر من 17 عاماً من الخبرة في القطاع العقاري، رسخت مجموعة كي ميڤنز حضورها عبر مشاريع تمزج بين الفن والهدف والقيمة طويلة الأمد، وتشمل محفظتها عقارات سكنية وتجارية ومراكز تعليمية.

