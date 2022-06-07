أطلقته الجمعية الخليجية لقسطرة القلب " لمناقشة المستجدات المتعلقة بصمامات القلب"

بمشاركات دولية وعربية أعلن عن إطلاق "البرنامج التعليمي الطبي الأول في المنطقة" بحضور أكثر من 460 خبير إقليمي وعالمي في مجال قسطرة القلب ومشاركة أكثر من 56طبيب

عقدت الجمعية الخليجية لقسطرة القلب برنامجها التعليمي الطبي الأول في المنطقة " لمناقشة المستجدات المتعلقة بصمامات القلب " من 3 إلى 4 يونيو في فندق سوفيتيل داون تاون، دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت "الجمعية الخليجية لقسطرة القلب" اليوم فعالية إطلاق "البرنامج التعليمي الطبي" الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط و" لمناقشة المستجدات المتعلقة بصمامات القلب" والذي تناول أحدث ما توصل إليه العلم فيما يخص أمراض القلب والقسطرة القلبية. ويهدف هذا الحدث الذي عُقد من 3 إلى 4 يونيو 2022 وأقيم في فندق سوفيتيل داون تاون دبي، إلى تبادل المعرفة والخبرات بين جميع العاملين في القطاع الطبي والمتخصصين في جراحات القلب والقسطرة التي تعد السبب الرئيسي للوفيات حول العالم، من دول الخليج العربي وحول العالم.

تم وضع هذا البرنامج بإشراف عدد من الخبراء ومؤسسي الجمعية الخليجي لقسطرة القلب الدكتور الطيب يوسف (الكويت) أخصائي أول قسطرة قلب وأخصائي أمراض الصمامات، الدكتور حاتم اللواتي استشاري أمراض القلب والقسطرة (عُمان) والدكتور حسام نور استشاري أمراض القلب والقسطرة رئيس قسم القسطرة بمركز محمد بن خليفة آل خليفة (البحرين)، وبإشراف من الدكتور فواز المطيري رئيس الجمعية واستشاري أمراض القلب والقسطرة بمركز الملك عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب بمستشفى الحرس الوطني بالرياض (السعودية).

شهد الحدث الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي اشرف على اعداده شركة أيكوم جروب، حضور أكثر من 460 مشارك من حول العالم والمنطقة الخليجية والعربية.

تماشياً مع جهود الجمعية الخليجية لقسطرة القلب ومن أجل تعزيز تبادل الخبرات بين المختصين في مجال الرعاية الصحية في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي.

خلال هذا الحدث الذي إستمر على مدى يومين، تعرّف المتخصصون في الرعاية الصحية وخبراء أمراض القلب من جميع أنحاء دول مجلس التعاون والشرق الأوسط على أفضل وأحدث التقنيات لعلاجات الأمراض والجراحات القلبية والقسطرة، حيث تم عرض ومناقشة أبرز المستجدات المتعلقة بصمامات القلب وتم عمليات بث مباشر على مدى اليومين المتتاليين عبر التقنيات الحديثة من مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض بالمملكة العربية السعودية ومستشفى الأمراض الصدرية في الكويت، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة من أجل مستقبل أفضل للمرضى في مجلس التعاون الخليجي.

وسوف تعقد الجمعية مؤتمرها السنوي لهذا العام في الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر في فندق انتركونتيننتال فستيفال سيتي، دبي. سيتم عرض المشاركات من قبل عدد من المختصين في الرعاية الصحية من دول الخليج العربي وحول العالم.

و سيتم ايضا بث مباشر لعدد من عمليات القسطرة القلبية من أماكن متفرقة حول العالم, تهدف الجمعية الى تعزيز الكوادر الطبية والعمل معاً، وتحمل مسؤولياتنا تجاه المرضى، وقطاع الرعاية الصحية بشكل عام."- ولمزيد من التفاصيل فيما يخص المؤتمر السنوي القادم برجاء زيارة الموقع الالكتروني للجمعية gisonline.org

الحدث السنوي يشمل ثلاث أهداف رئيسية هي:

· تثقيف العاملين في مجال الرعاية الصحية حول المبادئ التوجيهية الجديدة والتجارب الحديثة في مجال أمراض وجراحات القلب التداخلية

· توفير منصة تفاعلية تصل بين الأطباء في دول مجلس التعاون الخليجي وعبر العالم.

· تبادل الخبرات والآراء وأحدث التقنيات المتعلقة في مختلف المجالات لتطوير سبل التعاون بين الهيئات الإقليمية والدولية في مجال جراحات القسطرة القلبية.

ومنذ انطلاقها في عام 2018، شهدت الجمعية الخليجية لقسطرة القلب زيادة في نسبة المشاركات بمعدل 70٪ سنوياً.

#بياناتحكومية

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حول "الجمعية الخليجية لقسطرة القلب":

مؤتمر الجمعية الخليجية لقسطرة القلب 2022 هو المؤتمر الأول والرائد في منطقة الخليج. تم إنشاء الجمعية الخليجية لقسطرة القلب ترامناً مع النجاح والإنجاز الكبير الذي شهده الطب في هذا المجال على الصعيدين المحلي الإقليمي والعالمي. وكان الهدف الرئيسي ورائها هو جمع الجهود والخبرات والآراء نحو هدف رمزي يخدم جميع العاملين في المجال الطبي من مختلف أنحاء الدول، وحث الباحثين في مجال الرعاية الصحية للعمل معاً من أجل تطوير الجهود العملية والبحثية والمجتمعية. وتتمثل مهمة "الجمعية الخليجية لقسطرة القلب" في قيادة مجتمع الرعاية الصحية للقلب والأوعية الدموية والتدخلات الجراحية في الخليج في مختلف الدول من خلال التعليم والبحث والرعاية الجيدة للمرضى، ولتحقيق الهدف تحرص "الجمعية الخليجية لقسطرة القلب" على أهمية مسؤوليتها في تعزيز أعلى المستويات التعليمية وأدوات البحث والتفاعلات المجتمعية والسلوك الأخلاقي من قبل أعضائها. تحث الجمعية، وهي جزء من جمعية القلب الخليجية، على تشجيع المشاركين المحليين والإقليميين على الانضمام إليها والترحيب بمشاركتهم، فضلاً عن تطوير رؤيتها للتعاون بين الهيئات الإقليمية والدولية في مجال التدخل في عمليات قسطرة القلب. كما يجب على المشاركين الأعضاء الاعتراف بمسؤوليتهم تجاه المرضى والمجتمع والأطباء الأخرين وجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية.

للاطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا في هذا المجال ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط:

gisonline.org/

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