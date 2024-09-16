دبي، الإمارات العربيّة المتحدّة: تستعد إمارة دبي لاحتضان فعاليات الدورة الحادية والعشرين من معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب، "المنصة الرائدة للأخشاب ومكائن تصنيع الأخشاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، بمشاركة أكثر من 600 عارض من 50+ دولة حول العالم.

ينطلق الحدث في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل المقبل. ويجمع محترفي الصناعة والمصنعين والموردين والخبراء في مجال الأخشاب وآلات النجارة لعرض أحدث المنتجات والخدمات والتقنيات في الصناعة. كما يتيح فرصة استعراض مجموعة واسعة من آلات ومعدات الأعمال الخشبية، فضلًا عن دوره في جذب المستثمرين ورجال الأعمال إلى المنطقة ما يسهم في رفع إمكانات صناعة النجارة وتحقيق التنويع الاقتصادي.

ويعد معرض دبي الدولي للأخشاب منصة فريدة للعارضين للتواصل مع عملائهم الحاليين ومناقشة آفاق توسعة نطاق أعمالهم، بالإضافة إلى إمكانية إيجاد عملاء محتملين من أسواق جديدة، والترويج لعلاماتهم التجارية وتبادل المعرفة والأفكار. إلى جانب التواصل مع عدد من ممثلي الجهات الحكومية المهتمين بالقطاع، ويمكن لجميع الراغبين بتسجيل مشاركتهم زيارة الموقع الالكتروني https://www.woodshowglobal.com/dubai

يستقطب المعرض سنويًا أكثر من 15,000 زائر من ما يزيد عن 130 دولة، ما يجعله واحداً من الأحداث المميزة والثابتة على أجندة المصدرين للأخشاب واللاعبين الرئيسيين في القطاع من مختلف دول العالم، حيث يجمع مئات العارضين تحت سقف واحد إلى جانب موردي وتجار وموزعي مواد البناء المحليين والدوليين ومصنعي الأثاث والآلات والمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي والمقاولين والمطورين.

فعاليات مصاحبة

يقدم "معرض دبي للأخشاب" للمشاركين على مدار 3 أيام باقة من الفعاليات، أبرزها المؤتمر الذي يضم ندوات وكلمات رئيسية وعروض تقديمية يشارك فيها نخبة الخبراء والمهتمين وكبار المسؤولين الحكوميين والعاملين في القطاع، بهدف تبادل الآراء والخبرات حول آخر المستجدات والاتجاهات في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

كما يعمل المعرض على تعزيز التواصل وعقد الاجتماعات الثنائية بين المستثمرين والجهات المشاركة، لبحث سبل العمل المشترك وفرص إبرام الصفقات. ويتيح ميزة عرض المنتجات أمام جمهور دولي بشكل يبرز العلامة التجارية للعارضين. ويتم تكريم الفائزين من المبتكرين في حفل توزيع جوائز الابتكار في صناعة الأخشاب.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة السابقة شهدت 10 أجنحة دولية، من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وألمانيا والصين والهند وروسيا والبرتغال وفرنسا والنمسا وتركيا، بالإضافة إلى مشاركة 682 عارض محلي وعالمي أبرزهم شركة شيفلا الشرق الأوسط، وشركة هوماج الألمانية Homag ، وشركة BIESSE، وشركة إيماك IMAC، وجرمن تك مشينري Germantech ، وشركة السواري التجارية، وسمكو SIMCO، وشركة آلات سلفادور Salvador Machines.

جدير بالذكر أن شركة الاستراتيجي لتنظيم المؤتمرات والمعارض، تنظم ضمن سلسة دورات "المعرض الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب"، الدورة التاسعة من "معرض القاهرة الدولي للأخشاب وماكينات الأخشاب" خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر 2024، في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر، جمهورية مصر العربية. كما تقام فعاليات الدورة الثانية من "المعرض السعودي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب"، في الرياض، المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2025.

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