تحفّز الفعالية النمو في السوق المحلية لخدمات ما بعد البيع

دبي، الإمارات العربية المتحدة - تنطلق فعاليات الدورة المرتقبة من معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، ومعرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات في دبي الشهر المقبل، وتستمر ليومين بحضور مختلف الجهات الفاعلة في سلسلة توريد قطاع الطيران. وتُقام دورة هذا العام من الفعالية يومي 10 و11 فبراير القادم في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك في أعقاب النجاح الكبير الذي حققته دورة العام الماضي بحضور 7,500 زائر و250 جهة عارضة من 99 دولة.

وتستضيف منصة جو لايف ثياتر أكثر من 80 من قادة القطاع المحليين والعالميين، وتتيح للزوار الحضور مجاناً والتعرف على رؤى ومعارف حصرية، إلى جانب فرص التواصل لوضع استراتيجيات فعّالة ورسم ملامح مستقبل صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات وتصميم المقصورات الداخلية. ويتناول معرض صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات مجموعة من المواضيع الهامة، من بينها سبل معالجة التحديات المتعلقة بالسعة وتطوير التحول الرقمي وتعزيز استخدام وقود الطيران المستدام. ويتولى قيادة هذه الحوارات نخبة من خبراء القطاع، بمن فيهم راينر فينك، نائب رئيس صيانة محطات الطاقة في السعودية هندسة الطيران؛ وزياد الحازمي، الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط؛ وشون دو بليسيس، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى تيكسل إير؛ وأحمد بقادم، مدير الهندسة والصيانة في طيران أديل.

كما تركز جلسات مؤتمر الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات على الاستدامة والتطورات التكنولوجية، وحلول سلسلة التوريد، وخصوصاً مع بروز توجهات مثل مفاهيم المقصورة المتطورة، واستراتيجيات تجربة الركاب المخصصة، والارتقاء بعمليات تحديث المقصورة. وتشمل قائمة المتحدثين من الخبراء كلاً من تيرو تاسكيلا، الرئيس التنفيذي لشركة بيوند؛ وجو روان، المدير المساعد للشؤون الاستراتيجية في شركة بريمان جود؛ والدكتور برافين سريفاستافا، الرئيس التنفيذي لشركة إيروتشامب للطيران؛ ومحمد الشريف، مدير قسم التصميم الداخلي للطائرات لدى طيران الخليج.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد الشريف: "أتطلع مع بداية كل عام إلى هذه الفعالية المرموقة التي تتيح استكشاف أحدث التوجهات في القطاع، والتعرف على النمو الذي يشهده على صعيد الحجم والشعبية. وتوفر الفعالية ملتقىً سنوياً مرموقاً للخبراء في هذا المجال، لا سيما وأنها تُقام في منطقة تحتضن مجموعة من شركات الطيران الرائدة التي تتمتع بمكانة عريقة على مستوى العالم".

ومن جانبها قالت جاسمين بريكمان، رئيسة تطوير الأعمال في شركة كامو فور جيتس: "شهدت منطقة الشرق الأوسط نمواً كبيراً في قطاع الطيران على مدى السنوات الخمس الماضية، مدفوعاً بالطلب المتزايد على السفر الجوي وتوسيع الأساطيل وزيادة الاستثمار في البنية التحتية للطيران. ونتيجةً لذلك، شهدت شركة كامو فور جيتس تزايداً في حجم العملاء والمشاريع في المنطقة، الأمر الذي عزز رغبة الشركة في المشاركة للمرة الأولى بصفتها إحدى الجهات العارضة في معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات ومعرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات".

وبدوره، قال الدكتور رافي وادان، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ستارغازر: "إن كلاً من معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات ومعرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات 2025 فعاليتان هامتان لتعزيز الابتكار ومستوى الربحية في قطاع الطيران. ونفخر بقدرتنا على توفير مزيجٍ يجمع بين الخبرات العميقة في صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات وأبحاث الذكاء الاصطناعي المتطورة، لتقديم حلول تعزز الكفاءة وتحسن مستوى الربحية وترتقي بعملية اتخاذ القرار. ويتمثل هدفنا في تمكين شركات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في الشرق الأوسط من الاستفادة من أحدث التقنيات، والحفاظ على أعلى مستويات الفعالية من حيث التكلفة في عملياتها، وترسيخ مكانتها في طليعة الابتكار على مستوى العالم. ونتطلع إلى تعريف الحضور على دور منهجيتنا القائمة على الذكاء الاصطناعي في مساعدة شركات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات على تحقيق نمو مستدام مع الحفاظ على أعلى المعايير التقنية".

وفي هذا الصدد، قال تيرو تاسكيلا، الرئيس التنفيذي لشركة بيوند: "يعتمد رسم ملامح مستقبل التصميم الداخلي للطائرات على مزيجٍ سلسٍ من الابتكار والاستدامة والقدرة على مواكبة التوجهات العالمية. ونحرص في بيوند على رسم ملامح جديدة لمستقبل التصميم الداخلي للطائرات، إذ نركز على إبداع تصاميم عصرية وفاخرة تنفرد عن غيرها من التصاميم التقليدية. وتتمحور عملية إنشاء تصاميمنا الداخلية حول توفير تجربة مسافرين استثنائية تجمع بين أحدث التقنيات واللمسات الجمالية العصرية التي تولي أهمية كبيرة للراحة والأناقة. وأتطلع لمشاركة منهجيتنا الرامية إلى الارتقاء بالقطاع وإرساء معايير جديدة لمستقبل السفر".

ويمثل المعرض فرصة فريدة للقاء أبرز قادة قطاع الطيران، حيث يشهد حضور أكثر من 7,500 زائر وما يزيد على 80 متحدثاً من الخبراء، يتناولون مجموعة واسعة من المواضيع. ويمكن للمهتمين بحضور المعرضين التسجيل الآن.

ويشهد قطاع الطيران العالمي ازدهاراً كبيراً، مع تسجيل طلبات المسافرين أعلى مستوياتها على الإطلاق، مما أدى إلى زيادة الجهود الرامية إلى إنشاء برامج الطائرات والتحديث. ويثمر هذا النمو الكبير لشركات الطيران في الشرق الأوسط عن زيادة في الطلب بنسبة 4.4% على أساس سنوي، وزيادة بنسبة 9.1% في السعة على أساس سنوي، مع ترسيخ مكانة المنطقة بوصفها مركزاً رئيسياً لعمليات العبور. ومن المتوقع أيضاً أن تشهد سوق صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في المنطقة معدل نمو سنوي مركب بنسبة 2.6% بين عامي 2029 و2034، وهو أعلى معدل نمو متوقع في السوق.

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