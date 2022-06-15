دبي: أعلنت الجمعية الدولية للامتثال (ICA) – الجهة الرائدة عالمياً في مجال الامتثال التنظيمي والجرائم المالية والتابعة لشركة Wilmington plc، عن تنظيم الدورة الأولى من مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للامتثال التنظيمي ومكافحة الجرائم المالية في فندق فيرمونت دبي، وذلك يوم 23 يونيو الجاري. وسيتمكن المندوبون وممثلو الجهات المشاركة من كافة أنحاء المنطقة والعالم، من الانضمام إلى المؤتمر حضورياً أو افتراضياً عبر تقنية بث المباشر.

سيجمع هذا الحدث الهام الذي يستمر على مدار يوم كامل قادة الفكر وكبار المتخصصين في مجال الامتثال من جميع أنحاء العالم ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للوقوف على أفضل الممارسات العالمية والمحلية في إدارة عالم الجريمة المالية والامتثال التنظيمي الذي يتسم بالتغير المستمر.

ستلقي سعادة الدكتورة/ مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بدبي، الكلمة الرئيسية للمؤتمر بعنوان "لماذا يعتبر حسن السيرة والسلوك أمراً مهماً"، بينما سيلقي، بيل هوارث، رئيس الجمعية الدولية للامتثال وبيكا داري، ورئيس المؤتمر ونائب رئيس الجمعية الدولية للامتثال الكلمتين الافتتاحيتين لفعاليات المؤتمر.

وسيشارك في المؤتمر نخبة من المتحدثين في عالم الامتثال ومكافحة الجرائم المالية من بينهم؛ ديبا شاندراسيخار، رئيس الامتثال في بنك الخليج المتحد و طارق حويك، رئيس سياسة الامتثال والإشراف في بنك أتش أس بي سي الشرق الأوسط و سوميت ساكار، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم الجزاءات في بنك المشرق ولوري بيكر، نائب الرئيس للشؤون القانونية ومدير حماية البيانات في مركز دبي المالي العالمي وبيتر سميث، مدير عام إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمخاطر في سلطة دبي للخدمات المالية بالإضافة إلى ريتشارد شودزينسكي، رئيس حماية البيانات والخصوصية في برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط وفادي الشهابي رئيس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في KPMG.

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