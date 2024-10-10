المؤتمر سيسلط الضوء على مواضيع تشمل أهمية تعزيز الابتكار والاستدامة، بمشاركة كبار القادة في شركات الضيافة بالمنطقة، بما في ذلك مركز الملك عبدالله المالي، وفنادق نوبو، وشركة إس تي آر، وعزيزي للتطوير العقاري .

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت The Hospitality Network عن انطلاق مؤتمر أصحاب المصلحة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، المقرر عقده في الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 2024 في لابيتا، دبي باركس آند ريزورتس، أوتوغراف كوليكشين، والذي سيجمع بدعوات خاصة أكثر من 700 شخص من كبار القادة والشخصيات المؤثرة في قطاع الفنادق والعقارات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بهدف مناقشة الاتجاهات الحديثة والتحديات التي تواجه الصناعة.

وتشهد قطاعات السياحة والضيافة والعقارات في الشرق الأوسط حاليًا نموًا لافتًا مدعومة بالاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والنمو السياحي الهائل. وعلى سبيل المثال، حقق قطاع السياحة في دبي أرقامًا قياسية حيث استقبل 9.31 مليون زائر خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 8.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023. وتسعى السعودية لضخ المزيد من الاستثمارات لتطوير بنيتها التحتية السياحية، واستقطاب 150 مليون زائر إلى المملكة بحلول العام 2030، مقارنةً بالهدف السابق البالغ 100 مليون.

وفي حين يواصل قطاعا الضيافة والعقارات تقدمهما في المنطقة، سيجمع مؤتمر أصحاب المصلحة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا كبار قادة قطاع الفنادق والعقارات لمناقشة التحديات الماثلة والفرص الواعدة، وكيفية دعم ممارسات الاستدامة والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز الابتكار والاستدامة التي تعد محركات أساسية لدفع وتيرة نمو القطاع. وسيشارك أصحاب الفنادق ومطورو المشاريع الضخمة والمشغلون والمستشارون الحضور خبراتهم ورؤاهم من أجل تسهيل تبادل المعرفة.

وبهذه المناسبة، أعربت مارتينا بيوركينور، المديرة العامة في The Hospitality Network عن سعادتها بمشاركة صناع القرار وكبار قادة قطاع الضيافة والعقارات من كافة أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في هذا الحدث الحصري، مشيرة إلى أن مؤتمر أصحاب المصلحة لعام 2024 سيكون منصة مثالية للمشاركين للتواصل، واستخلاص الرؤي والأفكار من خبراء الصناعة، واستكشاف الحلول المبتكرة لمشاريع الضيافة الكبيرة في هذه المنطقة المتنامية باستمرار. وأضافت: "وسط هذه البيئة المتطورة، سيكون التعاون وتبادل المعرفة مفتاحًا لدفع عجلة نمو القطاع وتقدمه".

ويَعِد المؤتمر بتوفير جدول أعمال متنوع وجلسات تواصل مثمرة وعروض تقديمية مثيرة، وسيضم متحدثين مؤثرين من مؤسسات مرموقة من بينهم إبراهيم غاي، مدير خدمات البناء وتطوير العقارات في مركز الملك عبد الله المالي، ورودني لينفيل، الرئيس العالمي لتكنولوجيا المعلومات في فنادق نوبو، وسورابها باكشي، المدير التنفيذي لقسم الضيافة في عزيزي للتطوير العقاري، وفيليب وولر، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في إس تي آر.

سيوفر المؤتمر أيضًا فرصًا قيمة للتواصل مع المالكين والمشغلين والمطورين والمستشارين والموردين الرائدين، إلى جانب استعراض الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة والتصميم في الأجنحة المصممة لهذا الغرض.

وتتطلع The Hospitality Network للإعلان عن "تجمع أصحاب المصلحة في قطاع الضيافة بالسعودية لعام 2025"، والذي سيعقد في الفترة من 20 إلى 21 مايو 2025 في الرياض، وكذلك "مؤتمر أصحاب المصلحة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2025"، المقرر عقده في نوفمبر 2025 بدبي.

لمحة عن The Hospitality Network

تأسست The Hospitality Network في العام 2014 بهدف إنشاء منصة لقادة الصناعة للتواصل وتبادل الأفكار ودفع الابتكار من أجل دعم قطاعي الضيافة والعقارات المزدهرين في المنطقة. ومع استمرار التطور المتسارع في هذه الصناعات، تمكنت The Hospitality Network من تحقيق نمو لافت وتوفير منصة قيمة للتعاون والتعلم والتواصل. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.thehospitalitynetwork.com.

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