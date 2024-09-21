دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن "مجمع صناع محتوى العملات الرقمية"، المبادرة المبتكرة المصممة لتمكين وإلهام الجيل المقبل من المؤثرين في عالم العملات الرقمية، رسمياً عن تنظيم فعالياته بإمارة دبي بين 8 و10 نوفمبر المقبل، ليمثل ملتقى سنوي رائد لمجتمع العملات الرقمية. ويقدم هذا الحدث منصة فريدة لصناع محتوى العملات الرقمية، والمؤثرين في القطاع، ورواد الفكر الرئيسيين، للتعلم والتواصل وتحقيق النمو المشترك، واستشراف مستقبل القطاع ككل.

ومع احتضانه لنخبة من الخبراء ورواد الفكر في القطاع، يسعى "مجمع صناع محتوى العملات الرقمية" لتعزيز ازدهار صناع المحتوى المتخصصين في عالمي الويب 3.0 والعملات الرقمية. ويلتزم بتقديم منصة تعليمية مبتكرة تثري معارف ومهارات صناع المحتوى وتزودهم بالأدوات اللازمة لتعزيز تبني العملات الرقمية وتوسيع منظومتها ككل.

"مجمع صناع محتوى العملات الرقمية": التعلم والتواصل والنمو

سيقدم "مجمع صناع محتوى العملات الرقمية" للرعاة والمشاركين فرصة غير مسبوقة بهدف:

اكتساب المعرفة من شخصيات شهيرة عالمياً: استكشاف أسرار تعزيز العلامة الشخصية واستراتيجيات صناعة المحتوى من نخبة من الشخصيات الشهيرة عالمياً والمؤثرين البارزين.

استكشاف أسرار تعزيز العلامة الشخصية واستراتيجيات صناعة المحتوى من نخبة من الشخصيات الشهيرة عالمياً والمؤثرين البارزين. التواصل مع مؤسسي نظم رئيسية: التواصل مع رواد نظم مبتكرة والتعرف على سبل نجاحهم بصناعة مستقبل البلوك تشين والويب 3.0.

التواصل مع رواد نظم مبتكرة والتعرف على سبل نجاحهم بصناعة مستقبل البلوك تشين والويب 3.0. التعلم من نخبة من الشخصيات التنفيذية: التعلم من رواد القطاع بمن فيهم مسؤولون تنفيذيون من يوتيوب، وتيك توك، ومنصة X ، وأكثر من 200 صانع محتوى عالمي.

التعلم من رواد القطاع بمن فيهم مسؤولون تنفيذيون من يوتيوب، وتيك توك، ومنصة ، وأكثر من 200 صانع محتوى عالمي. استعراض المهارات: شاركوا في "هاكر هاوس لصناعة المحتوى" بحضور نخبة من صناع المحتوى ورواد الفكر العالميين، لفرصة المنافسة على جائزة قدرها 70 ألف دولار مع المساهمة في مستقبل العملات الرقمية.

شاركوا في "هاكر هاوس لصناعة المحتوى" بحضور نخبة من صناع المحتوى ورواد الفكر العالميين، لفرصة المنافسة على جائزة قدرها 70 ألف دولار مع المساهمة في مستقبل العملات الرقمية. الارتقاء بعلامتكم التجارية: يمكنكم إبرام شراكة مع المجمع كراعٍ، للحصول على فرصة الترويج لعلامتكم أمام مجتمع العملات الرقمية الواسع.

وتلقى "مجمع صناع محتوى العملات الرقمية" بالفعل استجابة واسعة ودعماً كبيراً من قطاع البلوك تشين. فقد وقعت العديد من منصات تداول العملات الرقمية اتفاقيات لتتحول إلى جهات راعية للحدث، في حين أظهر لاعبون بارزون من أنظمة البلوك تشين من المستوى 2 والتمويل اللامركزي دعمهم من خلال الانضمام كرعاة ضمن مستويات مختلفة من المشاركة.

وفي هذا السياق، قالت فيبي بينج، المتحدثة الرسمية باسم "مجمع صناع محتوى العملات الرقمية": "سيقدم مجمع صناع محتوى العملات الرقمية تجربة ملهمة ونوعية للمؤثرين في عالم العملات الرقمية، إذ سيمنحهم الفرصة للتواصل مع مجتمع واسع ومنصة داعمة تمكنهم من المساهمة في صناعة مستقبل العملات الرقمية ورسم ملامح جديدة لما هو ممكن في هذا العصر الرقمي".

يشار إلى أن "مجمع صناع محتوى العملات الرقمية" فتح حالياً باب طلبات الرعاية وشراء التذاكر. وللمزيد من المعلومات والتسجيل يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.cccc.buzz/

نبذة عن "مجمع صناع محتوى العملات الرقمية"

نحن فريق من خبراء القطاع ورواد فكره، نلتزم باستشراف مستقبل صناعة المحتوى في عالمي الويب 3.0 والعملات الرقمية، مدفوعين بشغف مشترك لتأسيس مجتمع يضيف القيمة على القطاع، ونحرص لذلك على إقامة ملتقى سنوي يقدم تجربة غير مسبوقة في القطاع.

للمزيد من المعلومات حول المجمع، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.cccc.buzz/

للاستفسارات يرجى التواصل مع: hello@cccc.buzz

-انتهى-

#بياناتشركات