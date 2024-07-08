من المتوقع أن يصل سوق إضاءة إل إي دي ( LED ) في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 3.95 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بينما من المتوقع أن تصل إيرادات سوق المباني الذكية إلى 8.9 مليار دولار بحلول عام 2029.

) في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 3.95 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بينما من المتوقع أن تصل إيرادات سوق المباني الذكية إلى 8.9 مليار دولار بحلول عام 2029. يقام معرض لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست في موقع مشترك مع معرض إنترسك، بهدف تقديم أكبر معرض تجاري من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لقطاع البناء

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يعود معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست»، الفعالية الأبرز في المنطقة في مجال توريد حلول الإضاءة والتصميم وتقنيات البناء المستدام، للانعقاد مجدداً بدورته الثامنة عشرة في الفترة الممتدة من 14 إلى 16 يناير 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث ستكون الدورة الأضخم في تاريخ المعرض بمشاركة عارضين من 20 دولة وزيادة مساحة العرض بنسبة 20% مقارنة بدورة عام 2024.

تقدر قيمة سوق إضاءة LED في الشرق الأوسط وإفريقيا بنحو 3.08 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.95 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.21%، وفقًا لشركة موردور إنتليجنس المتخصصة في استشارات ومعلومات السوق، وفي الوقت نفسه يشهد قطاع المباني الذكية في المنطقة تحولاً تحويلياً مدفوعاً بالتوسع الحضري السريع والتنمية الاقتصادية والتركيز المتزايد على الاستدامة والابتكار التكنولوجي، ومن المتوقع أن يصل إلى 8.9 مليار دولار بحلول عام 2029 وفقاً للتقارير الأخيرة الصادرة عن دبليو ريسيرتش 6.

هذا وستقام دورة عام 2025 من معرض لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست تحت شعار "بناء القواسم المشتركة من خلال الثقافة والإبداع والمجتمع" بهدف تسليط الضوء على أهمية تبادل الأفكار والمزايا المجتمعية والتنوع الثقافي في منطقة الشرق الأوسط.

وبهذه المناسبة، قال عبد المحسن، مدير إدارة معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست»: "بعد إطلاقه في عام 2006، أثبت معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست نفسه كأبرز وأكبر معرض من نوعه في المنطقة، حيث ستشهد دورة 2025 من المعرض مشاركة أكثر من 450 عارضًا، حيث يمثل العارضون الدوليون نسبة كبيرة من الشركات الموجودة في أرض المعرض".

يعد معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» جزءًا من العلامة التجارية إنترناشيونال لايت + بيلدنج، وستشغل دورة عام 2025 من المعرض ثلاث قاعات عرض عبر ستة أقسام للمنتجات والتي تشمل كلاً من: "الإضاءة التقنية"، و"المصابيح والمكونات الكهربائية"، و"الإضاءة الزخرفية"، و"الإضاءة المعمارية"، و"الهندسة الكهربائية"، والمنازل الذكية وأتمتة المباني.

هذا وسيتم تنظيم معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» في موقع مشترك مع معرض إنترسك، المعرض الدولي البارز في قطاع السلامة والأمن والحماية من الحرائق، بهدف تقديم منصة تجارية شاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لقطاع خدمات البناء.

وفي مكان آخر من المعرض، سيجتمع أبرز قادة الفكر العالمي في قطاع الإضاءة من خلال مؤتمر "ثينك لايت"، حيث سيضم المؤتمر نخبة من أبرز المتحدثين من جميع أنحاء العالم للالتقاء وتبادل الأفكار لرسم ملامح مستقبل تصميم وتكنولوجيا الإضاءة في المنطقة.

وستعرض الدورة الثالثة من قمة المباني الذكية التأثير الثوري لأحدث التقنيات الذكية التي تندمج بسلاسة في بيئاتنا بحضور نخبة من أبرز قادة القطاع الذين يمثلون شركات التكنولوجيا رفيعة المستوى أمام المسؤولين الحكوميين، حيث تعد القمة بمثابة منصة مثالية لتحقيق التقدم الرائد والحلول التحويلية.

كما سيستضيف معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» مرة أخرى فعالية "إن سبوت لايت" وهي منصة تفاعلية تسهل الوصول من خلالها إلى نخبة العقول وأحدث ابتكارات الإضاءة والتصميم والتكنولوجيا، حيث سيتم كشف النقاب عن إنجازات جديدة في قطاع الإضاءة، كما سوف يستمع الحاضرون إلى أحدث الأفكار من قادة الفكر والمبتكرين في القطاع حول آخر التقنيات التي تعيد تصور الإضاءة.

كما ستكرّم جوائز لايت ميدل إيست في دورتها الحادية عشر المهنيين والمتخصصين الأكثر ابتكارًا وموهبة في هذا المجال، وستتضمن جوائز لايت ميدل إيست ثلاث فئات أبرزها: منتج العام، ومشروع العام، وشريك العام، حيث يتم تقديم إجمالي ثماني جوائز، ومن بين الفائزين في دورة العام الماضي: فندق رويال أتلانتس النخلة وبينالي الفنون الإسلامية.

وقد حصل معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» على اعتماد عدد من الجمعيات العالمية المرموقة، بما في ذلك جمعية كيه إن إكس وجمعية هندسة الإضاءة، وجمعية الضوء والإضاءة، والرابطة الدولية لمصممي الإضاءة.

وأضاف محسن قائلاً: "تُعرف هذه الجمعيات بخبرتها العالمية وريادتها في مجالات تصميم الإضاءة وتقنيات البناء الذكية، مما يؤكد دعمها بشكل أكبر على أهمية وجودة معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست»".

سيتم انعقاد معرض معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» 2025 في قاعات زعبيل 1-3 في مركز دبي التجاري العالمي.

نبذة عن معرض لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست:

يجمع معرض لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست بين العلامات التجارية المشهورة عالمياً والشركات الإقليمية والمبتكرين الواعدين في فعالية مثيرة لثلاثة أيام تضم منتجات في مجالات الإضاءة والهندسة الكهربائية وأتمتة المنازل والمباني. أدى المعرض دوراً حيوياً في نمو القطاع وتطويره منذ إنطلاقته الأولى في عام 2006، وذلك من خلال التواجد القوي للمنتجات والعلامات التجارية العالمية، و تنظيم العديد من المؤتمرات التثقيفية و ورش العمل المعتمدة وبرنامج الجوائز الرائد للتعرف على أفضل ما في القطاع.

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نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت إحدى كبريات شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم، حيث تمتلك مركزاً خاصاً بها للمعارض والفعاليات. كذلك توظف حوالي 2300* شخصاً يتوزعون بين مقرها الرئيسي في فرانكفورت أم ماين وفي 28* شركة تابعة حول العالم. بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2023 أكثر من 600* مليون يورو. كما تركز الشركة على خدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار مجالات تنظيم المعارض والفعاليات وتأجير المواقع وتقديم الخدمات. إن إحدى أهم نقاط القوة لشركة ميسي فرانكفورت هي شبكة المبيعات العالمية القوية والمترابطة بشكل وثيق، والتي تغطي نحو 180 دولة في جميع مناطق العالم. كذلك تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات - سواء في الموقع أو عبر الإنترنت، ليتمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة ومرونة عالية باستمرار عند تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات الخاصة بهم. بالإضافة لذلك تستعين الشركة بأفضل الخبرات اللازمة لتطوير نماذج أعمال جديدة، وتشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض، وبناء المعارض التجارية والتسويق، وتوفير طواقم الموظفين والضيافة.

تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة. وهنا، تحقق الشركة توازناً صحيحاً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني:

www.messefrankfurt.com/sustainability

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست جي إم بي أتش:

تشمل مجموعة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: لايت + إنتيليجنت بيلدينج ميدل إيست، أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي ورلد ميدل إيست، بيوتي ورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لوجيموشن، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم الفعاليات 2023-2024، ضمت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 6,324 عارضاُ من أكثر من 60 دولة واستقبلت 224,106 زائراً من 156 دولة.

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