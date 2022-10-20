مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن والمؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة والمعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة

بحضور 000,4 مشاركاً من 40 دولة و140 متحدثاً مختص ضمن 110 جلسة علمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة ثلاث فعاليات تعنى بالقطاع الصحي الأسبوع المقبل في دبي وابتداءً من 25 إلى 27 أكتوبر، مما يؤكد الأهمية التي توليها دولة الإمارات العربية المتحدة لقطاع الرعاية الصحية وآخر مستجداته وأبرز ابتكاراته حيث تضع دولة الإمارات قطاع الرعاية الصحية على قائمة أولوياتها وتعمل على توفير بيئة صحية مناسبة، هدفها التنمية والاستدامة.

ومن المتوقع أن تستقطب هذه الفعاليات حضور أكثر من 4,000 مختص ومشارك في قطاع الرعاية الصحية، حيث سيقدم 140 متحدثاً من الخبراء والمختصين 110 جلسة علمية، بمشاركة أكثر من 40 دولة وأكثر من 130 علامة تجارية في قاعات مركز دبي التجاري العالمي.

وبات اهتمام الدولة بدعم القطاع الطبي أحد المحركات الرئيسية للنمو والتطور داخل سوق الرعاية الصحية محلياً، ولا سيما بالنظر إلى أن الإنفاق العام يمثل أكثر من ثلثي إجمالي إنفاق الرعاية الصحية، فمن بين 58.931 مليار درهم إماراتي من الميزانية الاتحادية المعتمدة لعام 2022، تم تخصيص 41.15٪ منها لقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية، مع التركيز على رفع مستوى قطاعات التعليم والرعاية الصحية والشؤون الاجتماعية داخل الدولة لتطابق أعلى المعايير. وبناءً على ذلك، فإن الفعاليات المعنية بالرعاية الصحية والتي تجذب وفوداً إقليمية ودولية، تسلط الضوء على أهمية التطوير والاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

من جهته أوضح سعادة السفير الدكتور عبدالسلام المدني الرئيس التنفيذي للمؤتمرات الثلاثة، ورئيس اندكس القابضة: "إننا على يقين بأنه يمكننا القيام بالكثير لنشر الوعي من أجل معالجة القضايا الأشد تعقيداً في القطاع الصحي، حيث شكلت قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات مثالاً يحتذى به في التوجه نحو الاستثمار في الرعاية الصحية والتعليم المستمر نظراً لقدرته على رفع قدرات المجتمع، وكونه يمنحنا القدرة على مساعدة الآخرين. "

وأضاف سعادة الدكتور عبدالسلام المدني: "نتطلع لاستضافة الوفود المشاركة في كل من مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن، والمؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة، والمعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة، والتي تستقطب عدداً كبيراً من المختصين في الرعاية الصحية بقطاعاتها المختلفة لمشاركة تجاربهم وخبراتهم بشكل مباشر مع الحضور، الأمر الذي سيساهم في دعم قطاع التعليم وبالأخص التعليم المستدام".

مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن:

وتمتد أعمال مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن على مدار يومي 25 و 26 أكتوبر، تليه جلسة حول مستجدات الفحوصات الطبية الدهليزية وإعادة التأهيل الدهليزي (يوم 27 أكتوبر). وتعد هذه الفعالية الوحيدة المتخصصة في علم الأذن وأعصابها في الشرق الأوسط، وهي عبارة عن معرض ومؤتمر يتناول أبرز أمراض واضطرابات الأذن والرأس والرقبة وأشدها خطورة، ويعرض أحدث الأبحاث الطبية والعلاجات والتكنولوجيا المتقدمة في قطاع طب الأذن. ويحظى المؤتمر بدعم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة والجمعيات الطبية المتميزة في المنطقة وخارجها، وبالأخص من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وباكستان.

المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة:

فيما يهدف المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة 2022 إلى تعزيز السلوكيات والمعايير عالية الجودة في نظام الرعاية الصحية الأولية والحفاظ عليها من خلال التعليم المستمر والمناقشات العلمية والعروض التوضيحية المباشرة حول الأدوية والتكنولوجيا الأكثر تقدماً في وقتنا الراهن. ويساهم المؤتمر والمعرض في تعزيز مفاهيم طب الأسرة بما في ذلك تعزيز الصحة وتقنيات الوقاية والمبادئ التوجيهية والبرامج العلاجية وتعزيز المساواة في الحصول على الخدمات الصحية والطبية، وتوفير برامج صحية فعالة للمجتمع ويتمتع المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة بدعم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات وهيئة الصحة بدبي والتحالف العلمي العالمي لطب العائلة والاتحاد الدولي لمكافحة التدخين ومجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي للمستشفيات وجمعية الإمارات لجراحة القولون والمستقيم ومستشفى هيلث بوينت.

المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة:

أما المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة فيجمع أبرز صانعي القرار من المستشفيات الرائدة والعيادات ومراكز التصوير التشخيصي الطبي والهيئات الحكومية. وتتضمن أعمال الملتقى استضافة أخصائيي الأشعة بالإضافة إلى جلسات مخصصة للتصوير الشعاعي، وندوة افتراضية للطب النووي والموجات فوق الصوتية لمصوري الأشعة. ويعتبر الملتقى هو الاجتماع الرسمي لشعبة الإمارات للأشعة وجمعية الإمارات لفنيي الأشعة خيث يقوم بتقديم برامج هادفة تركز على آخر التطورات والممارسات في علم الأشعة وكيف تمكن التقنيات الحديثة أخصائيي ومصوري الأشعة من تقديم التشخيص الدقيق والسريع، وتقديم رعاية متميزة للمرضى بالإضافة إلى سبل الارتقاء بهذا القطاع في المستقبل. ومن بين الداعمين الرئيسيين للمؤتمر البورد العربي للأشعة والتصوير الإشعاعي الطبي والجمعية العلمية السعودية للأشعة وجمعية أطباء الأشعة الأردنية وجمعية الطب الإشعاعي الباكستانية ورابطة الأشعة التشخيصية البحرينية.

وتنظم المؤتمرات والمعارض الثلاث في دبي سنوياً من قبل مؤسسة "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض - العضو في "اندكس القابضة"- وهي واحدة من الشركات الإماراتية البارزة والتي تنظم عدداً من أكبر الفعاليات الدولية في المنطقة.

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