من المتوقع حضور أكثر من 4,000 زائر من 52 دولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة - من المقرر أن تستضيف دبي النسخة العاشرة للمؤتمر و المعرض الدولي لطب العائلة الأسبوع المقبل بمركز دبي التجاري العالمي، في الفترة الممتدة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر.

ومن المتوقع أن تستقطب هذه الفعالية حضور أكثر من 4,000 زائر من 52 دولة يجمعهم شغفهم لتبادل المعرفة حول الرعاية الصحية الأولية .

ويستضيف المؤتمر نخبة من المختصين بالقطاع و 50 خبيراً دولياً يقدمون 36 جلسة علمية متنوعة من أكثر من 52 دولة ليشاركوا أفكارهم وآراءهم حول عدد من الموضوعات الأساسية في مجال طب العائلة مثل مستقبل الشيخوخة وطول العمر، ومراقبة مرض السكري، والصحة النفسية، و تسريع شفاء الجروح وغيرها من المواضيع ذات الأهمية العالية، إلى جانب المشاركة المتميزة لأكثر من 50 علامة تجاريّة رائدة في المعرض.

ويهدف المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة إلى تسليط الضوء على آخر التطورات والأبحاث والابتكارات التكنولوجيّة والعلميّة في قطاع طب الأسرة والارتقاء بالرعاية الصحيّة الأوليّة وتعزيز مفاهيم طب الأسرة والنهوض بالخدمات الصحية والوقائية من خلال التعليم المستمر والمناقشات العلمية والعروض التوضيحية المباشرة حول الأدوية والتكنولوجيا الأكثر تقدماً في وقتنا الراهن.

من جانبه قال سعادة السفير د.عبد السلام المدني، الرئيس التنفيذي لمؤتمر طب العائلة: "نحتفل بمرور عقد من الزمن على انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة، والذي نؤكد من خلاله التزامنا بالنهوض بالرعاية الصحية الأولية حيث يعتبر طب الأسرة أساساً جوهرياً في هذا المجال حيث يشارك في هذه الدورة العديد من الأخصائيين في طب الأسرة للتعرف على آخر ما توصلت إليه الأبحاث ومناقشة مستقبل هذا القطاع، حيث نمتلك إمكانيات مميزة وغير محدودة كما نعرب عن امتناننا لجميع من يشاركنا التقدم بثقة نحو المستقبل، لتعزيز الرعاية الصحيّة في جميع أنحاء العالم."

وتُعتبر الرعاية الصحية الأوليّة بعالمنا اليوم من أبرز الأولويات، فهي استراتيجية صحيّة تسعى لضمان أقصى درجات السلامة للجميع، وتلبي مختلف الاحتياجات من الوقاية إلى الرعاية والعلاج. ووفقاً لمنظمة الصحّة العالميّة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، يمكن أن يؤدي النهوض بالرعاية الصحية الأولية في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط إلى إنقاذ حياة نحو 60 مليون نسمة، ويزيد من متوسط العمر بمقدار 3.7 سنوات بحلول العام 2030، مما يتطلب استثماراً أكبر في هذا المجال بقيمة تتراوح ما بين 200 و370 مليار دولار سنوياً.

وأكّدت الدكتورة إبتسام البستكي، رئيسة المؤتمر، على دور الرعاية الصحية الأوليّة البارز قائلةً: "تعتبر الرعاية الصحية الأولية أساساً في المشهد الصحي المتطور بشكل دائم. ويبقى تركيزنا على رعاية المرضى وهو ما نعززه باعتمادنا الأساليب التكنولوجية المتطورة من خلال إدماج الذكاء الاصطناعي واستخدام الروبوتات والواقع الافتراضي، حيث يمهد المؤتمر الطريق لتجربة تسلط الضوء على العلاجات المبتكرة، والخدمات الصحية الرقمية، والتقنيات الرائدة لتحقيق أفضل النتائج للمرضى. ففي هذه الدورة يجتمع رواد الرعاية الصحية من أجل الدفع نحو التميز واستكشاف التقدم الطبي، بما يمهد الطريق نحو الارتقاء بمستقبل ومستوى الرعاية الصحية المقدمة للجميع."

ويعدُّ المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة الفعالية الأبرز في المنطقة والتي تركز على طب العائلة. وتناقش مواضيع متعددة تتعلق بوسائل تعزيز الصحة، واستراتيجيات الوقاية والإرشادات الطبية، وتسلط الضوء على الجهود المبذولة لتحسين إمكانية الوصول العادل الى الرعاية الصحية والخدمات الطبية فيما يشمل جدول الأعمال برنامجاً غنيّاً يتماشى مع آخر التطورات الطبية الحديثة والحلول المبتكرة لمواجهة مختلف التحديات في قطاع الرعاية الصحية.

ويُنظّم المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة سنوياً من قبل اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض - عضو في اندكس القابضة، ويحظى بدعم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة بدبي والتحالف العلمي العالمي لطب العائلة والاتحاد الدولي لمكافحة التدخين ومجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي للمستشفيات وجمعية الخليج للطب العائلي، وجمعية أطباء الأسرة في العراق.

للمزيد من المعلومات والتعرف على تفاصيل التسجيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://ifm.ae/.

#بياناتشركات

- انتهى -