إقامة المعرض والفعاليات المصاحبة له جنباً إلى جنب مع معارض LiveableCitiesX وFuture FM وGeoWorld التي أطلقت حديثاً

تقديم منتجات وخدمات إضافة إلى الريادة الفكرية في قطاعات التنمية الحضرية والبناء والإدارة الجغرافية المكانية والمرافق

أكثر من 100 ألف متخصص في القطاع من 165 دولة سيتواصلون مع 2700 شركة عارضة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يعود معرض Big 5 Global، الحدث الأكبر والأكثر تأثيراً في قطاع البناء في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بنسخته الخامسة والأربعين التي ستقام في مركز دبي التجاري العالمي من 26 إلى 29 نوفمبر 2024، وتستضيف تجمعاً دولياً لخبراء ومحترفي القطاع المتخصصين في مجالات التنمية الحضرية والبناء والإدارة الجغرافية المكانية والمرافق، كما تقام جنباً إلى جنب مع ثلاث فعاليات جديدة هي LiveableCitiesX وFuture FM وGeoWorld.

وسوف تستقبل الفعاليات مجتمعةً أكثر من 100 ألف مشارك يأتون من ما يزيد عن 165 دولة، وأكثر من 2700 عارض و300 متحدث لمدة أربعة أيام من التواصل والشراكات التجارية وتبادل المعرفة.

يذكر أنّ توقعات البنك الدولي تشير إلى أنّه بحلول العام 2080، سيقيم 80% من سكان العالم في المدن، مع حدوث جزء كبير من هذا النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ومع تزايد الحاجة إلى البناء والبنية التحتية مع التوسع الحضري السريع، توفر فعاليات معرض Big 5 Global منصة لمحترفي الصناعة لمناقشة التحديات والفرص والتقدم وتسهيل التعاون بين أصحاب المصلحة الرئيسيين.

جوزين هيجمانز، نائب الرئيس الأول لفعاليات الإنشاءات في الشركة المنظمة "دي إم جي إيفنتس"، أكدت على أهمية هذا التجمّع قائلة: "يعد هذا الملتقى الأمثل للتطوير الحضري والإنشاءات المكان الذي يتشكل فيه مستقبل مدننا. ومع وجود أصحاب المصلحة والجهات المعنية، من الرؤية إلى التشغيل، في مكان واحد، توفر الفعاليات لمحترفي الصناعة فرصة فريدة لاكتساب رؤى والتواصل مع قادة الصناعة واكتشاف حلول وابتكارات جديدة. فإذا كنت جاداً بشأن البقاء في مقدمة القطاع، هذا هو المكان المناسب لك."

هذا وتبلغ القيمة الإجمالية لمشاريع الشرق الأوسط وأفريقيا 9 تريليون دولار، فيما تبلغ قيمة مشاريع مرحلة ما قبل البناء 6.75 تريليون دولار، حيث يحافظ دفر المشاريع الجديدة على زخم قوي من النمو ومدعوم باستثمارات كبيرة في مشاريع التطوير الحضري، بما في ذلك المشروعات الكبرى في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، لا يسلط معرض Big 5 Global الضوء على الفرص المتوسعة في المنطقة فحسب، بل يعزز أيضاً دوره كنقطة التقاء نهائية للقطاع.

تجمع ضخم يستقطب الاهتمام لفعالياته المتخصصة

للسنة الثالثة على التوالي، يحظى معرض Big 5 Global بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات العربية المتحدة، ما يسلط الضوء على أهمية التعاون والتقدم في الصناعة وتعزيز دور دولة الإمارات كرائد عالمي في التنمية الحضرية والبناء.

ويرافق الحدث هذا العام خمس فعاليات متخصصة تغطي سلسلة القيمة لقطاع البناء بالكامل. وهي تشمل Heavy التي ستعرض أحدث المصانع والآلات والمركبات في العالم، وTotally Concrete التي ستسهم في تحوّل صناعة الخرسانة من خلال جلب تقنيات جديدة وأساليب ومنتجات مستدامة. وتقدّم فعّالية HVAC R Expo أحدث التقنيات التي تسعى للارتقاء بصناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد. كما تقدم Marble & Stone World ابتكارات في الحجر وتصميم الحجر والآلات والمحاجر، بينما تقدّم فعالية Urban Design & Landscape ابتكارات في التصميم والتخطيط الحضري وهندسة المناظر الطبيعية.

وإلى جانب Big 5 Global، يعتبر معرض LiveableCitiesX أبرز حدث يتناول تحديات بناء المدن من خلال توحيد الخبراء العالميين والإقليميين لتشكيل مدن مستدامة ومرنة وقابلة للعيش للمستقبل. أما معرض GeoWorld، الحدث الوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، فسوف يسلط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه التقنيات والاستخبارات الجغرافية المكانية وكيف يعمل هذا القطاع المتنامي على تحويل الصناعات في جميع أنحاء العالم. ومع إعادة تعريف إدارة المرافق، سيتناول معرض Future FM التحول المهمّ داخل صناعة إدارة المرافق وسيعمل كمركز لمحترفي هذا المجال.

وأضافت هيجمانز: "بالتضافر مع معرض Big 5 Global، ستجمع المعارض الجديدة LiveableCitiesX وFuture FM وGeoWorld سلسلة القيمة الكاملة لقطاع التطوير الحضري والبناء وتعالج التحديات والفرص المتشابكة في هذه القطاعات لخلق تعاون متعدّد المجالات."

وفي نسختها الافتتاحية، حظيت معارض LiveableCitiesX وFuture FM وGeoWorld بدعم بلدية دبي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي ومركز المعلومات الجغرافية الاتحادي في الإمارات العربية المتحدة ومجلس الصناعة الجغرافية المكانية العالمي، ما يعزز من توافق الأحداث مع معايير وأهداف الصناعة الرئيسية.

ويجري التسجيل في الحدث مع توفير فرصة الاستفادة من تذكرة المجانية حتى 30 سبتمبر، وذلك من خلال زيارة www.big5global.com | www.liveablecitiesx.com. وبعد 30 سبتمبر، ستكون التذاكر متاحة للشراء بسعر 150 درهماً إماراتياً لكل تذكرة.

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