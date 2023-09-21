مجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي يطلقان كأس دبي للسكوتر الكهربائي بمشاركة 12 من أفضل الدراجين العالميين خلال ديسمبر المقبل

أعلن الاتحاد الدولي لوسائل التنقّل الصغيرة والرياضة ومجلس دبي الرياضي عن إطلاق كأس دبي للسكوتر الكهربائية، الذي سيشكّل عرضاً بارزاً لسباقات السكوتر وإمكانيات التنقل عبر الآليات الصغيرة.

ويأتي تنظيم البطولة في إطار عام الاستدامة في دولة الإمارات، حيث تقام بطولة كأس دبي للسكوتر الكهربائية يوم 16 ديسمبر 2023، لتجمع أفضل الدراجين في العالم، الذين سيتنافسون على متن أسرع سكوتر كهربائية في شوارع دبي.

واحتفالًا بالاستدامة، والتنقل الجديد، والسلامة والشمولية، سيتنافس 16 من أفضل الدراجين والدراجات معاً في سباقٍ وفق نظام خروج المغلوب، وذلك على أول لقب لكأس دبي للسكوتر الكهربائية. وسيتم تصميم حلبة شوارع فريدة من نوعها في وسط مدينة دبي حتى يتمكن الدراجون من التسابق حول المعالم البارزة عبر الممرات والجسور بسرعات تزيد عن 100 كيلومتر في الساعة.

كما تمّ تصميم "سكوتر RS-Zero" نسخة DXB خصيصاً لكأس دبي، وهي أسرع سكوتر للسباقات في العالم، بحيث تتخطى سرعتها القصوى 140 كلم / الساعة، بل هي تجسّد حالة فنية بتكنولوجيتها، وتتمتع بزاوية مائلة بأكثر من 58 درجة، وقد صُمّمت لتكون الأفضل لناحية تقديم أفضل اداء.

ويقود الاتحاد الدولي حملة تطوير وسائل التنقّل الصغيرة كشكلٍ جديد ومثير للسباقات ولاستدامة أكثر في التنقّل ضمن المدن عبر الآليات الصغيرة. ويهدف هذا التعاون مع مجلس دبي الرياضي لاستضافة أول كأس دبي للسكوتر الكهربائية، إلى الريادة في تطوير السلامة والبنية التحتية والتكنولوجيا في قطاع التنقل، السريع النمو عبر هذه الآليات.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لوسائل التنقّل الصغيرة والرياضة أليكس فورز: "يسعدني أن أتخذ هذه الخطوة المهمة في مدينة تسعى جاهدة لإيجاد حلول تنقّل جديدة. سيعرض هذا الحدث الفريد إمكانات التسابق عبر الآليات الصغيرة وسط مقاربة مبادئ السلامة غير المنقوصة في مدن المستقبل. هذه اتفاقية تاريخية للاتحاد مع مجلس دبي الرياضي وتشير إلى مستقبل مشرق ".

وقال سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: " يسرنا أن نعلن عن حدث عالمي كبير وجديد هو كأس دبي للاسكوتر الكهربائي الذي سيستقطب نخبة من سائقي هذه الوسيلة الحديثة في التنقل الذين سيقدمون عروضًا لمهاراتهم وللقدرات الكبيرة التي تحملها الاسكوترات التي صممت خصيصًا للبطولة والتي تضاهي سرعتها سرعة السيارات، هذا الحدث سيكون عرضًا لمهارات السائقين ولابتكارات الصانعين وللآفاق الكبيرة التي تحملها صناعة هذا النوع من وسائل النقل الحديثة التي تتجاوز كونها وسيلة نقل نظيفة وسريعة الانتشار لتصبح وسيلة للتنافس في عالم رياضات السرعة، وإثارة تنافس المركبات الكهربائية".

وأضاف حارب: "نحن سعداء أن ينطلق هذا الحدث من دبي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لوسائل النقل الصغيرة، كما يسرنا أن يتابع جمهورنا من مجتمع دبي ومن الجماهير التي ستحضر إلى الدولة خصيصًا لمتابعة الحدث أجمل المنافسات في مسارات سيتم اختيارها لتمنح المتسابقين مساحة كافية لإظهار مهاراتهم وقدراتهم، كما تمنح المشاهدين من كل مكان الفرصة لمشاهدة جمال مدينتا دبي وجاهزيتها لاستضافة جميع أنواع البطولات الرياضية في الأماكن المغلقة والمفتوحة، في الوقت الذي نسعى فيه لتوفير الفرصة للمتسابقين لتقديم أقوى المنافسات فإننا أيضًا نعمل مع الاتحاد الدولي على ضمان سلامة وأمان المشاركين، والجماهير على حد سواء.

هذه البطولة ستكون إضافة مميزة لقائمة البطولات في دبي سنويًا وهي تؤكد حرصنا على التنوع في البطولات والفعاليات لنقدم للعالم أجمع ولقطاعنا الرياضي وجمهورنا من مختلف الجنسيات أحداثًا جديدة ومشوقة بشكل مستمر".

بدوره، فقد أشار نائب رئيس الاتحاد الدولي خليل بشير إلى ان "سباق دبي يشكّل خطوة رائدة واستثنائية بالنسبة الى وسائل التنقّل الصغيرة، لذا نحن سعداء بهذه الشراكة التي ستفرز حدثاً مميّزاً بلا أي شك".

وأضاف: "يحمل السباق رسالة مهمة ترتبط بالاستدامة التي كانت في صلب عمل الامارات طوال السنة، لذا نأمل ان نساهم بطريقة إيجابية من خلال تنظيم سباق شيّق وجذاب لإمتاع الجمهور الذي سيكتشف نوعاً جديداً من السباقات العالمية التي سعينا منذ اللحظة الأولى لإنشائها الى جلبها الى العالم العربي الذي أصبح منذ اعوامٍ عدة مركزاً محورياً للسباقات على انواعها".

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