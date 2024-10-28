4 سائقات من الإمارات ومشاركات من السعودية، قطر، لبنان والهند، يتنافسن ضمن البطولة

النسخة الافتتاحية من كأس الأمم لفورمولا السيدات تقام في دبي في مايو 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تنطلق يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2024، الجولة التأهيلية لبطولة كأس الأمم لفورمولا السيدات (فورمولا وومان نيشنز كاب)، في حلبة سباق أوتودروم بدبي، حيث تتنافس 50 سائقة محترفة من 25 دولة مختلفة، على الجائزة الكبرى، من خلال سلسلة سباقات نسائية تستمر على مدار ثلاثة أيام.

وتسعى السائقات المشاركات في الجولة، إلى التأهل للنسخة الافتتاحية من كأس الأمم لفورمولا السيدات، التي تستضيفها دبي في مايو 2025. تأتي هذه البطولة كجزء من مبادرة رياضية احترافية جديدة لسباقات السيارات النسائية، مع خطط لإقامة جولات إضافية حول العالم خلال العام المقبل. وتُعد "فورمولا وومان" أول مجتمع رياضي يُخصص بالكامل للسائقات، وقد حققت منذ انطلاقها نجاحًا لافتًا، حيث تجمع بين صفوفها، 5,000 عضوة تتنوع خبراتهن بين عاشقات لرياضة السيارات وسائقات محترفات، ما لفت انتباه وسائل الإعلام والجماهير في الساحة الرياضية العالمية.

وتهدف السلسلة إلى اكتشاف وتطوير المواهب النسائية في رياضة السيارات، بالإضافة إلى الهدف النهائي المتمثل في تكوين فريق نسائي بالكامل للمشاركة في سباق "لومان" الشهير للتحمل لمدة 24 ساعة

أربع سائقات يمثلن الإمارات في منافسة أمام مشاركات من 25 دولة

سوف تمثل كل من صوفيا نيكي، أمل المهيري، دارسي ميد، ومانون روبيار الدولة المستضيفة، الإمارات، في التصفيات. كما تشارك في السباق سائقات من المنطقة، وهن: السعودية فرح اليوسف، اللبنانية ستيفاني حبيقة، القطرية نهى كغالي، والهندية منيشا رام كيلكار.

وتُعد "فورمولا وومان" فكرة وُلدت على يد جرايم جلو، المؤسس والرئيس التنفيذي للبطولة، الذي كان سابقًا، سائق سباقات سيارات ومديرًا تنفيذيًا في "فورمولا وان"، ويطمح من خلال هذه المبادرة إلى إتاحة الفرصة للسائقات للتنافس على أعلى المستويات وإبراز مواهبهن وقدراتهن في قيادة السيارات أمام العالم. حيث تعزز البطولة الحضور القوي للمرأة في مجال يسيطر عليه الرجال من خلال المنافسة والحوار الهادف، والأهم من ذلك، عبر استقطاب النساء المتميزات من مختلف الثقافات والخلفيات.

وجاء تعليق جلو عن الحدث التأهيلي لكأس الأمم لفورمولا السيدات: "نحن متحمسون جدًا للتوجه إلى دبي وإتاحة الفرصة لعشاق سباقات السيارات هناك وفي جميع أنحاء العالم لمشاهدة ما تستطيع سائقاتنا الموهوبات تقديمه".

وأضاف: "نحن ندرك أن هناك العديد من المواهب النسائية في مجال سباقات السيارات تنتظر الفرصة لإثبات نفسها، و"فورمولا وومان" ستوفر لهن تلك الفرصة. إن مضمار دبي أوتودروم الرائع يُعد الموقع الأمثل لهذه الخطوة الأولى في ما نعتقد أنه سيكون ثورة في رياضة السيارات".

ويحظى جلو بدعم فريق متمرس من المتخصصين في رياضة السيارات، والذين يكرسون جهودهم لتعزيز دور المرأة في هذه الرياضة، مع التخطيط لإقامة فعاليات إضافية في العام المقبل وما بعده.

حول فورمولا وومان نيشنز كاب:

وُلدت بطولة كأس الأمم لفورمولا وومان من مجتمع دولي يضم أكثر من 5000 امرأة، وتجاوزت حدود المضمار لتصبح وسيلة ملهمة تهدف إلى تمكين الفتيات والنساء من مختلف أنحاء العالم تحت شعار: "ما حلمتِ به، يمكنكِ تحقيقه".

تعد النسخة الافتتاحية من كأس الأمم لفورمولا وومان سلسلة سباقات نسائية تستمر على مدار ثلاثة أيام، وتصل إلى الشرق الأوسط في عام 2024. سيشارك في السباق 50 سائقة يمثلن 25 دولة، يتنافسن على الجائزة الكبرى: مقعد ممول بالكامل في فريق سباقات فورمولا وومان.

تعزز بطولة كأس الأمم المعنى الحقيقي لكون المرأة في مجال يسيطر عليه الرجال من خلال المنافسة والحوار الهادف، والأهم من ذلك، عبر استقطاب مجتمع من النساء القويات القادمات من مختلف الثقافات والخلفيات.

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