دبي، الإمارات العربية المتحدة: تنطلق الأسبوع القادم في دبي فعاليات الدورة 28 من مؤتمر الإمارات الدوليّ لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي– "إيدك دبي "2024" من 6– 8 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي.

ومن المتوقع أن يستقطب هذا الحدث العالميّ الأكبر من من نوعه أكثر من 66 ألف زائر ومشارك من 155 دولة إلى جانب 5,300 علامة تجارية تقدمها أكثر من 3,900 شركة عالمية متخصصة في مستلزمات الأسنان عبر القاعات 1-8.

"إيدك دبي" هو مؤتمر ومعرض سنويّ، يجمع بين الأطباء والخبراء والمتخصصين في مجال طب الأسنان من مختلف أنحاء العالم، ويتيح الفرصة أمام المشاركين للاطلاع على آخر المستجدات وأحدث الابتكارات في المجال ويتيح فرص التواصل والتعاون أمام الشركات لإبرام الاتفاقات والعمل على الاستثمارات المشتركة التي تلبي احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وأكّد سعادة السفير الدكتور عبد السلام المدني،الرئيس التنفيذي لإيدك دبي والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان حرص" إيدك دبي " على تقديم كل ما هو جديد ومتقدم في مجال طبّ الأسنان وصحّة الفم وقال: « هدفنا في إيدك دبي ثابت، حيث نسعى باستمرار إلى تقديم أحدث الابتكارات في مجال طب الأسنان، وتوفير منصة مثالية للمتخصصين في هذا القطاع لتوسيع معرفتهم والبقاء على اطلاع دائم بأحدث التطورات العلمية. إيدك دبي يسهم بشكل كبير في الاقتصاد، حيث يجذب المشاركين الدوليين ويعزز العلاقات التجارية بين الشركات المحلي و العالميّة. "

وتضم أجندة مؤتمر إيدك دبي جدولاً مكثفاً من المحاضرات والندوات والنقاشات العلمية التي تستهدف أطباء الأسنان ومساعديهم وأطباء صحة الأسنان، وتقنيي وفنيي الأسنان، إلى جانب عدد من ورش العمل ومن المقرر أن يقدم البرنامج العلميّ الشامل 157 جلسة علمية، و 25 ورشة عمل عمليّة لتعزيز التدريب والتطوير، و 133 عرضاّ علمياّ للملصقات تعرض أحدث الأبحاث والدراسات في مجال طب الأسنان.

هذا وأكد الدكتور طارق خوري، الرئيس الفخري لإيدك دبي واستشاري خدمات طب الأسنان في هيئة الصحة بدبي: "يواصل إيدك دبي "2024" مسيرته الدائمة في توفير بوصلة مركزيّة تجمع أصحاب القطاع و تعزز التواصل والتلاقي بينهم ندعو جميع المشاركين إلى الاستفادة القصوى من دوراتنا الهادفة، لأنها تمثل فرصة مهمّة لاكتساب معرفة جديدة وتعزيز المهارات الحالية، وبناء شبكات العلاقات المهنية القيّمة.

ويعتبر إيدك دبي منصّة متميزة لتبادل الخبرات والتعلم المستمرّ، مما يعزز التطور والتقدم في مجال طب الأسنان والرعاية الصحية بشكل عام.."

علاوةً على ذلك، سيستضيف الحدث هذه السنة أجنحة رسميّة للدول تمثّل البرازيل وسويسرا وتركيا وكوريا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا وإسبانيا وإيطاليا وروسيا وفرنسا، وضيف الشرف هذا العام، ألمانيا حيث يحتفل إيدك في نسخته هذه السنة بدولة ألمانيا كضيف الشرف الرسمي للدورة الـ28 من مؤتمر" إيدك دبي 2024".

وتتنوع فعاليات المؤتمر لتشمل عدة ندوات مهمّة، بما في ذلك "ندوة المعالجات اللبية"، و"ندوة رعاية المستقبل: التطورات- الوقاية ليس العلاج"، و"ندوة الجمعيّة التركيّة لطب الأسنان"، و"ندوة ريتر"، و"ندوة الجمعية الدولية لأبحاث طب الأسنان و"ندوة أكاديميّة ليزر طب الأسنان"، و"ندوة طب النوم: وجهة نظر حول الفم والوجه والأسنان"، بالإضافة إلى ندوة "جلسات الجمعية الدولية لجراحة الفم والوجه والفكين".

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر نادي الإمارات لطب الأسنان (EPDC)، والأكاديمية الأمريكية لطب أسنان الأطفال، والجمعية المصرية لجراحي طب الأسنان، وجامعة الشارقة-كلية طب الأسنان، والجمعية العربية لطب أسنان الأطفال من بين شركاء البرنامج العلمي الرئيسيين، بالإضافة إلى الجمعية العالمية لكسور الوجه والفكين وشركاء آخرين.

نبذة عن إيدك دبي:

مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي – إيدك دبي حدث سنوي ينظم من قبل اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض – عضو في اندكس القابضة، ويحظى بدعم من هيئة الصحة بدبي، والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان، والاتحاد العربي لطب الأسنان، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة رياض العلم، والأكاديمية العربية لتعليم طب الأسنان المستمر، والجمعية السعودية لطب الأسنان، والجمعية السعودية لتقويم الأسنان، والجمعية السعودية للاستعاضة السنية، والجمعية الدولية لبحوث طب الأسنان، وملتقى نيويورك الكبرى لطب الأسنان، وجمعية "مانيتوبا" لطب الأسنان.

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-انتهى-

للتواصل الإعلامي:

ابتسام المناعي

أخصائي علاقات إعلامية أول

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