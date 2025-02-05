2,800 من صناع السلام سيحضرون قمة العدالة والحب والسلام العالمية في إكسبو سيتي دبي يومي 12 و13 أبريل 2025 .

من صناع السلام سيحضرون قمة العدالة والحب والسلام العالمية في إكسبو سيتي دبي يومي 12 و13 أبريل 2025 القمة تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء وزير التسامح والتعايش، دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي سيكون ضيف الشرف أيضًا .

72 متحدثًا بارزًا، من بينهم 10 حائزين على جائزة نوبل، ورؤساء دول، وأفراد من العائلات المالكة، ورؤساء محاكم، وقادة دينيون، وأبطال رياضيون، وشخصيات سينمائية .

متحدثًا بارزًا، من بينهم حائزين على جائزة نوبل، ورؤساء دول، وأفراد من العائلات المالكة، ورؤساء محاكم، وقادة دينيون، وأبطال رياضيون، وشخصيات سينمائية 28 تكريمًا وجائزة مرموقة تحتفي بالمساهمات العالمية في مجالات المساواة، العدالة، التعاطف، الحب، الانسجام، والسلام .

دبي، الإمارات العربية المتحدة – تستعد دبي لاستضافة أكبر قمة عالمية للعدالة والحب والسلام، حيث ستجمع أكثر من 2,800 من صناع السلام من جميع أنحاء العالم.

ستُعقد قمة العدالة والحب والسلام العالمية، تحت شعار "كوكب واحد، صوت واحد: العدالة والحب والسلام العالمي"، في مركز دبي للمعارض (DEC) في إكسبو سيتي دبي يومي 12 و13 أبريل 2025. ينظم هذه القمة حركة "أنا صانع سلام"، وسيشارك فيها 72 متحدثًا بارزًا، من بينهم 10 من الحائزين على جائزة نوبل، وقادة فكر عالميون، وصنّاع سياسات، ورواد أعمال، وأيقونات ثقافية، وأبطال رياضيون، ودعاة للسلام والعدالة.

تقام القمة تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء وزير التسامح والتعايش، دولة الإمارات العربية المتحدة ، والذي يتواجد خلال القمة كضيف شرف أيضًا.

رؤية عالمية للعدالة والحب والسلام

أعلن الدكتور حذيفة خورايكوالا، رئيس حركة "أنا صانع سلام"، عن إطلاق القمة في 3 فبراير 2025، مؤكدًا رؤيتها وأهدافها: "هدفنا هو جمع المفكرين العالميين على منصة واحدة لتعزيز عالم يسوده العدل والحب والسلام. تحت شعار (كوكب واحد، صوت واحد: العدالة والحب والسلام العالمي) و28 جوهرة سلام، ستوحد هذه القمة الرائدة القادة والمؤثرين العالميين لتحقيق الانسجام العالمي المشترك."

تم اختيار دبي كموقع استضافة استراتيجي نظرًا لكونها واحة سلام وتسامح عالميًا. تعد الإمارات واحدة من الدول القليلة التي أسست وزارات حكومية مخصصة للتسامح والسعادة، مما يجعلها الموقع المثالي لاحتضان المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الانسجام العالمي.

يُذكر أن إطلاق القمة يتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2025 كـ "عام المجتمع".

كما تم الإعلان عن أن القمة ستُعقد سنويًا في دبي، مما يعزز دور المدينة كمركز عالمي لنشر السلام والدفاع عن المساواة في الحقوق.

تكريم صنّاع التأثير العالمي

ستتضمن القمة أيضًا حفل تكريم عالمي يمنح 28 جائزة مرموقة لأفراد ومنظمات قدموا مساهمات استثنائية في مجالات العدالة، والمساواة، والتعاطف، والسلام. سيتم اختيار الفائزين من بين 84 شخصية مرشحة، عبر تقييم دقيق قائم على الجدارة من قبل لجنة بحث مؤلفة من 28 عضوًا من 28 دولة.

الفئات الثلاث الرئيسية للجوائز:

جوائز العدالة:

أفضل قاضٍ في العالم.

التميز في الدفاع عن حقوق الإنسان.

رائد المساواة بين الجنسين.

المرأة الرائدة في القانون.

الخدمة العامة المتميزة في مجال القانون.

أفضل خدمة قانونية مجانية.

أفضل ممارسات قانونية مبتكرة عالميًا.

جوائز الحب:

جائزة "أحب جيراني".

جائزة "أحب كوكبنا".

جائزة محب الحيوانات العالمي.

جائزة العمل الإنساني لذوي الهمم.

جائزة "أفضل بيئة عمل عالمية " .

. جائزة "إطعام الفقراء الدولية " .

. جائزة "أسعد دولة في العالم " .

جوائز السلام:

جائزة منظمة السلام العالمية.

جائزة الحوار بين الأديان.

جائزة "المسافر العالمي من أجل قضية".

جائزة مناهضة العنف عالميًا.

جائزة الابتكار في التكنولوجيا من أجل السلام.

جائزة تحسين سبل العيش.

جائزة "التسامح العميق".

تُكرم هذه الجوائز المرموقة الأفراد من مختلف القطاعات، بما في ذلك السياسة والقانون والتعليم والنشاط والإعلام والرعاية الصحية والتكنولوجيا والرياضة والترفيه والدعوة البيئية.

إطلاق حركة "أنا حافظ سلام"

أحد أبرز محاور القمة سيكون إطلاق حركة "أنا صانع سلام"، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى جمع مليون صانع سلام بحلول 21 سبتمبر 2025.

قال الدكتور خورايكوالا: "الناشطون من أجل السلام هم متطوعون ملتزمون بتحقيق السلام العالمي والعدالة والانسجام الشامل".

ستسعى المبادرة إلى إشراك الأفراد والمنظمات والمجتمعات عالميًا لاتخاذ خطوات فعلية نحو السلام، والمصالحة، والعدالة.

شارك في هذا الحدث العالمي

قمة العدالة والحب والسلام العالمية ليست مجرد حدث، بل هي حركة نحو عالم أكثر عدلاً ولطفًا وسلامًا. ندعو القادة العالميين، وروّاد التغيير، وكل من يؤمن بالعدالة والحب والسلام إلى المشاركة والمساهمة في هذه المبادرة التاريخية.

يمكنكم أيضًا حجز مواعيد مسبقة للتواصل مع المندوبين عبر قاعة الشبكات الخاصة بالقمة قبلها بوقت كاف.

حول حركة "أنا صانع سلام":

حركة "أنا صانع سلام" هي مبادرة عالمية مكرسة لتعزيز العدالة والحب والسلام من خلال الدعوة، والتعليم، والعمل. تسعى إلى جمع قادة مؤثرين ومنظمات وأفراد لبناء مستقبل قائم على التعاطف، والمساواة، والطاقة الإيجابية.

ترتكز المبادرة على سبع قيم إنسانية وهي الامتنان والتسامح والحب والتواضع والعطاء والصبر والصدق والحقيقة.

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