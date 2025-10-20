تجسد جهود "فعاليات دبي للأعمال" في الفوز باستضافة هذه المؤتمرات استراتيجية طويلة هادفة إلى تنمية منظومة فعاليات الأعمال في دبي

تستضيف دبي خلال الأشهر المقبلة قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات، والمؤتمر الآسيوي لطب الطوارئ، والمؤتمر العالمي لجراحة الأعصاب للاتحاد العالمي لجمعيات جراحة الأعصاب 2025

​​​​​​​دبي، الإمارات العربية المتحدة: تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد لفعاليات الأعمال الكبرى، إذ تستعد المدينة لاستضافة مؤتمرات دولية تجمع نخبة من الخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم. ويشمل برنامج الفعاليات المتنوع قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات، والمؤتمر الآسيوي لطب الطوارئ، والمؤتمر العالمي لجراحة الأعصاب للاتحاد العالمي لجمعيات جراحة الأعصاب 2025، بما يعزز الدور المتنامي لدبي كوجهة عالمية لتبادل المعرفة والتعاون بين مختلف القطاعات.

تبرز هذه الفعاليات قدرة دبي على استقطاب واستضافة مؤتمرات رفيعة المستوى تسهم في تحقق أثر مستدام على مستوى الصناعات والاقتصادات والمجتمعات حول العالم، وذلك بدعم من "فعاليات دبي للأعمال"، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة والتابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. ويتجاوز إجمالي الحضور في هذه الفعاليات 11,000 مشارك، وهو ما يسهم في نمو اقتصاد المدينة القائم على المعرفة، ويتماشى في الوقت ذاته مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديةD33 .

وصرح أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "تجسّد استضافة دبي لفعاليات أعمال بارزة ومهمة خلال العام 2025، المكانة العالمية التي تتمتع بها دبي كوجهة رائدة لاستضافة فعاليات الأعمال الكبرى، وتؤكد في الوقت ذاته قدرتها على تنظيم أحداث ذات أهمية وتأثير واسع. وستجمع هذه الفعاليات خبراء وصنّاع قرار وقادة في مجالاتهم من جميع أنحاء العالم للمساهمة في مناقشة التحديات ووضع التصورات لمستقبل قطاعاتهم. وبفضل ما تمتلكه دبي من بنية تحتية متقدمة، وشبكات عالمية، ومنظومة تعاون متميزة بين مختلف الجهات، تواصل المدينة ترسيخ مكانتها كوجهة قادرة على تحويل النقاشات المؤثرة إلى إرثٍ مستدام".

ومن جانبه، قال الدكتور محمد العلماء، رئيس المؤتمر العالمي التاسع عشر لجراحة الأعصاب ورئيس جمعية الإمارات لجراحي المخ والأعصاب: "إنّ استضافة مؤتمر الاتحاد العالمي لجمعيات جراحة الأعصاب للعام 2025 في دبي هي محطة بارزة في مسار جراحة الأعصاب على مستوى العالم، ويجسد قدرة المدينة على جمع القادة وأفضل المهارات في هذا المجال. وسوف يسهم هذا المؤتمر في تأكيد سمعة دبي كوجهة عالمية للاجتماعات العلمية المتخصصة، بما يعزز مكانتها في المشهد العالمي لقطاع فعاليات الأعمال".

بدوره، قال شولتو دوغلاس-هوم، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال في مدينة إكسبو دبي: "دبي هي ملتقى العالم، لما تمتاز به من سهولة وصول لا مثيل لها وإمكانيات متقدمة لاستضافة الفعاليات. وهي رؤية تتجسد بالفعل في "مدينة إكسبو دبي"، إذ نسعد بالعمل مع شركائنا المميزين، من بينهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، لاستضافة قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات. ومع تأكيد حضور أكثر من 150 من القادة ورؤساء البلديات لأكثر من 300 مدينة، سوف يرسم هذا الملتقى العالمي مساراً جديداً للمدن والمراكز الحضرية المستدامة القادرة على مواجهة التحديات، ليرسخ دور دبي وجهةً رائدة لتبادل المعرفة وإحداث التغيير وإحراز التقدم".

ويزخر جدول فعاليات دبي خلال الفترة المقبلة بعدد من المؤتمرات والمنتديات العالمية البارزة التي تعزز مكانة المدينة كمركز رائد لاستضافة الفعاليات الدولية. وتشمل هذه الفعاليات قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات، الذي يقام في مدينة إكسبو دبي، فهي منصة أساسية تجمع القادة من مختلف أنحاء المنطقة، بما يعزز دور دبي كمركز للابتكار الحضري والتعاون العالمي. وفي الإطار ذاته، يشكّل المؤتمر الآسيوي لطب الطوارئ منصة محورية لتطوير الخبرات الطبية ودعم أفضل الممارسات، بما يعكس مكانة دبي المتقدمة في استضافة المؤتمرات العلمية والصحية المتخصصة. من جانب آخر، يستقطب مؤتمر الاتحاد العالمي لجمعيات جراحة الأعصاب، والمقرر انعقاده في 2025، آلاف جراحي الأعصاب والمتخصصين الصحيين والباحثين، ليشكّل منصة لتبادل المعرفة والتدريب وصياغة مستقبل هذا التخصص الطبي.

وقد ساهمت جهود "فعاليات دبي للأعمال" في تأمين استضافة هذه المؤتمرات، عبر التعاون مع الشركاء داخل دولة الإمارات وخارجها وكذلك الجمعيات والاتحادات والجهات المستضيفة محلياً لتعزيز ملفات الاستضافة التي قدمتها دبي. ويضمن النهج القائم على التنسيق والتعاون الذي يتبناه المكتب، إلى جانب ما تتميز به دبي من مقومات هائلة في قطاع الضيافة، وبنية تحتية متطورة، وسهولة الوصول، وتمكين الجهات المنظمة من تقديم تجارب استثنائية للمشاركين، والوصول إلى نتائج ذات تأثير ملموس في القطاعات والمجتمعات على حد سواء.

تندرج ملفات الاستضافة الناجحة لهذه الفعاليات ضمن استراتيجية أوسع يتبناها مكتب "فعاليات دبي للأعمال" لاستقطاب مؤتمرات دولية كبرى تتماشى مع أولويات دبي الاقتصادية وأجندتها لتنمية المعرفة. وسوف تقدم دبي نموذجاً لدور تنظيم فعاليات الأعمال في تعزيز قطاع السياحة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل، من خلال دعم الشراكات بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والقطاعات المختلفة.

وسوف يواصل "فعاليات دبي للأعمال" خلال الأشهر المقبلة تعاونه الوثيق مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، لدعم مزيد من ملفات الاستضافة وتنفيذ خطة دبي لتنظيم الفعاليات من المؤتمرات والاجتماعات والمعارض الدولية، بما يعزز مكانة دبي العالمية ويؤكد ريادتها في قطاع فعاليات الأعمال.

