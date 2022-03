الجراح العالمي الدكتور جهاد المصري يفتتح عيادة "يوغن كير" أول عيادة متطورة من نوعها في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة وجهةً أساسية للباحثين عن أهم مراكز الرعاية الصحية والعناية بالمظهر في العالم، وتشكل دبي مقصداً عالمياً لآخر ما توصل إليه العلم في مجال العلاج والرعاية الصحية وتأخير الشيخوخة، وانطلاقاً من ذلك أعلن الجراح العالمي الدكتور جهاد المصري عن افتتاح مركز "يوغن كير" للرعاية الصحية في دبي ، والذي يجسد نقلةً نوعيةً في مجالات الرعاية بالصحة والعافية والجمال في المنطقة، ويهدف المركز الجديد إلى رسم ملامح جديدة لمستقبل قطاع الرعاية الصحية، ويهدف إلى تحسين جودة حياة السكان عبر توفير تجربة مخصصة تراعي احتياجاتهم الفردية.

وانطلاقاً من شعار "مظهر أفضل، شعور أفضل، إحساس بالسعادة والجمال" (Look Better, Feel Better, Feel Yugen)، يرسي "يوغن كير" الأسس لتجارب الشفاء وتغيير الحياة المدروسة بعناية والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات السكان الفردية وتقديم الإرشادات الكفيلة بمساعدتهم لعيش حياة طويلة وجميلة وصحية.

ويعتبر اسم "يوغن" مشتقاً من كلمتين يابانيتين هما (yū) التي تحمل معاني الرشاقة والجمال و(gen) التي تشير إلى العمق. ويعني هذا الاسم الشعور بالرضا والسعادة الذي يساور النفس عند التفكير في شيء جميل.

وتشتمل قائمة الخدمات التي يقدمها المركز عدد من الخدمات الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك سرير (G-vac) وسرير (I-dome) للاستشفاء السريع، وكما يقدم المركز كبسولات العلاج عن طريق الصوت، وهي تقنية حاصلة على براءة اختراع تستخدم لتحسين جودة النوم والحد من التوتر وتعزيز الطاقة والتخلص من الألم لتعتبر بذلك وسيلة جديدة لتعزيز العافية. وتطبق كبسولات Sonic Pill® ترددات صوتية تعتمد على القوة العلاجية المذهلة للصوت. وتستخدم هذه الكبسولات في جناح طب الأسنان ومختلف غرف العلاج في العيادة بهدف الحد من التوتر والخوف والألم لدى المرضى أثناء الخضوع للعلاجات.

وبهذه المناسبة، قال الجراح العالمي الدكتور جهاد مصري، رئيس مجلس الإدارة وأخصائي الجراحة العامة: "تعتبر ’يوغن كير‘ عيادة رائدة تتواجد في طليعة الجهود الرامية لتعزيز الصحة والعافية من خلال توظيف بروتوكولات علمية جديدة، وقائمة على الأدلة بواسطة مجموعة من أبرز الخبراء المتخصصين بغية تقديم أحدث العلاجات المتطورة التي تسهم في تعزيز المظهر الطبيعي والصحة الجيدة لدى عملائنا".

وخلال الأسبوع الماضي، نظم مركز "يوغن كير" فعالية "الأسبوع الفريد" (One of a Kind Week)، حيث قدم فريق الخبراء لمحة عن تجارب الصحة والجمال المذهلة التي توفرها العيادة. وسلطت هذه الفعالية الضوء على عالم "يوغن كير" الأنيق من خلال عرض مستقبلي فريد تمثلت أولى محطاته بالفحوصات المخبرية التي يتم إجراؤها بالتعاون مع شركة "نورديك لاب" الرائدة على مستوى العالم. وشهدت الفعالية حضور كل من الدكتورة نجمة طالب، أخصائية العلاج الطبيعي وخبيرة التجميل والخبيرة العالمية الرائدة في مجال الصحة الشاملة والعناية بالبشرة؛ والدكتور تابان باتيل، أخصائي العلاجات التجميلية غير التدخلية الذي يعتبر واحداً من الأطباء الأكثر موهبة ومهارة في مجال الحقن التجميلي في المملكة المتحدة؛ والدكتور جرايم جونز، مؤسس عيادة "نورديك كلينك" في ستوكهولم وأخصائي الفيزيولوجيا السريرية والغذائية وأحد أبرز الخبراء في السويد والعالم.

تتواجد عيادة "يوغن كير" في الفيلا رقم (467 B)، مقابل "سنست مول"، شارع شاطئ جميرا، منطقة جميرا 3. وتستقبل العيادة في الوقت الحالي الحجوزات الإلكترونية عبر الإنترنت. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.yugencare.com.

حول "يوغن كير"

تعد "يوغن كير" عيادة متعددة التخصصات تعتمد منهجية شمولية في مجال العافية تأسست على يد الدكتور جهاد مصري، الجراح ذو الرؤية الثاقبة الذي اكتسب شهرة واسعة بعد استخدامه لعلاجات الليزر والحلول غير التدخلية في علاجات وعمليات أمراض القولون والمستقيم. وتحت شعار "مظهر أفضل، شعور أفضل، إحساس بالسعادة والجمال" (Look Better, Feel Better, Feel Yugen)، تحتضن "يوغن كير" نخبة من أبرز خبراء الرعاية الصحية على مستوى العالم بقيادة الدكتور جهاد لتقدم للمرضى والعملاء فريقاً من الأطباء والخبرات بهدف مساعدتهم على الوصول إلى نتائج صحية وجمالية متميزة تدوم طويلاً. وباستخدام أحدث التقنيات، ترسي "يوغن كير" الأسس لتجارب مخصصة وفردية في مجال علاجات الصحة والجمال. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت: www.yugencare.com ولا تنسوا متابعتنا على موقع "إنستغرام".