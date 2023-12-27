دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستمرّ اندكس للإعلام بنجاح في تمكين المواهب الشبابيّة من كافّة الجنسيّات في دولة الإمارات العربيّة المتحدة وذلك من خلال إطلاق مبادرة لتبنّي ودعم هذه المواهب في كافّة مجالات الفن، وما يميّز هذه المبادرة أنها مجانيّة ومُتاحة للجميع على أرض دولة الإمارات. ويأتي ذلك في إطار دعم المواهب الشابّة وتشجيع وصولها للنجاح، لتعزيز مشاركتها في المشهد الإبداعي، وإبراز الوجه الحضاري والإنساني لشعب الإمارات الزاخر بالطاقات والأفكار الخلاقة.

حيث تستقطب دولة الإمارات سنويّاً العديد من المواهب في مجال الفن والغناء والترفيه من مختلف أنحاء العالم وتسعى الاستراتيجية الوطنية إلى استقطاب واستبقاء المواهب في القطاعات الاستراتيجية للدولة.

وتهدف مبادرة "اندكس للإعلام" إلى تعزيز المواهب الشابّة ودعمها واحتوائها وتوجيهها للوصول إلى العالميّة، من خلال الدعم الكامل والتدريب والتشجيع والمتابعة، بما ينعكس إيجاباً على المشهد الفني والترفيهي في دولة الإمارات، ويضعها في مصافّ الدول المتميزة في قطاع الانتاج الفني.

تخطيط دقيق:

تبذل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة جهوداً جبّارة لتمكين الشباب وخلق مستقبل أفضل لهم، من خلال استشراف مواهبهم وتقصّي مواضع التميّز فيهم. وتستند إلى ذلك على منهجها الذي يتمثل في التخطيط الدقيق والتنفيذ في الوقت المناسب ومع الكوادر البشرية المناسبة. وهذا ما تعكسه "اندكس للإعلام" في استراتيجيتها لدعم وتمكين الشباب، حيث تقوم بصقل المواهب الفنية والعناية بها مما يشجع الجهات الإنتاجيّة العالميّة للاستثمار في القطاع الفني، وخلق نموذج فني متميز على مستوى العالم العربي.

حفلات عالميّة بأصوات إماراتيّة: نموذج الفنان "عبد الله الشامسي":

شارك الفنان عبد الله الشامسي وهو أحد المواهب التي تتبنّاها "اندكس للإعلام" في العديد من الفعاليات العالميّة المهمّة في الساحة الإماراتيّة حيث شارك في الافتتاح الضخم الذي احتضنه "معرض دبي للطيران" والذي أحياه عدد من الفنانين الكبار والذين كان من ضمنهم"مارون 5" بالإضافة إلى حفل كوب 28 والذ شارك به لفيف من كبار الفنانين من الوطن العربي. كما وصل الفنان الإماراتي للنجوميّة عبر تعاقده مع عدد من العلامات التجارية العالميّة والتي إختارته ليكون الصوت والوجه الإعلامي الرسمي لها. وقدّم الفنان عبد الله الشامسي أكثر من 40 حفلاً هذا العام وشارك في 7 حملات إعلانيّة عالميّة.

شباب الوطن ثروته وكنزه:

وتجسيداً للرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يعتبر الشباب هم الوقود الحيوي والكنز الذي لا ينضب لتطوير دولة الإمارات ووضعها في مقدّمة الدول العظمى في العالم، من الناحية العلميّة والاقتصاديّة والفنيّة. وتماشياً مع طموحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تؤكد سارة المدني الرئيس التنفيذي ل"اندكس للإعلام" على أهمية الشباب في المجتمع الإماراتي بكافّة أطيافه، قائلةً:

"أصبح شبابنا اليوم وبكل فخر مثالاً في الإنجاز والإبداع وتعدد المواهب الفنيّة في كافة المجالات ومن واجبنا نحن تمكينهم و تسهيل إِدْماجهم في القطاعات التي يُبدعون فيها. ونحن نُراهن على كوادرنا الإماراتيّة الشابّة التي تؤدّي أدواراً مُهمّة، ويقع على عاتقها مسؤوليّة المضي قدماً في مسيرة التطويرٍ والابتكار التي لا تعرف الإمارات لها بديلاً عن الصدارة. حيث أثبت شبابنا وشابتنا جدارتهم على المنافسة والتفوق في كافة الأصعدة والميادين في الساحات العالميّة ".

وترعى "اندكس للإعلام" بكل مشاعر الفخر والمحبة هذه المبادرة المهمّة على الصعيد الإنساني والفني، وتؤمن أنها ستكون علامة فارقة في التاريخ الثقافي لدولة الإمارات العربيّة المتحدة، من خلال الاستفادة من الطاقة البشرية العظيمة المتمثلة في شباب يحلم ولا يستسلم أبداً، وتعبّر سارة المدني عن فخرها الكبير بفئة الشباب في الدولة واستعدادها لدعمهم وتنمية مواهبهم.

ويُذكر أنّ هذه المبادرة تهدف إلى استقطاب المواهب الفنيّة الشابّة وصقلها وتسليط الضوء على إبداعاتها، بالإضافة إلى تمكينهم من تقديم أعمالهم وإبداعاتهم في الغناء والتأليف الموسيقي، والعزف على الآلات، والتلحين، والأداء الحركيّ بالتعاون مع المؤسسات المتخصّصة والفعاليات الوطنيّة والعالميّة، وستعزّز من الشراكات المُثمرة لخلق منصّات تفاعليّة مع المواهب الشابّة بُغية تعزيز مواهبهم وتمكينهم من إخراجها إلى العلن، حيث تُقدّر ويُستفاد منها في بناء الوطن.

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