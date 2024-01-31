• التحدي يدعو المبتكرين العالميين لتطوير حلول استدامة قائمة على إحداث الأثر وتساهِم في دفع عجلة الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات وتسريع مسارها نحو بلوغ صافي الانبعاثات الصفري

• تماشياً مع استراتيجية دبي القابضة للاستدامة، التحدي يركز على تعزيز ممارسات "الاستهلاك والإنتاج المسؤوليْن" بما يتماشى مع هدف التنمية المستدامة الثاني عشر

• التحدي يهدف إلى تشجيع ودعم الابتكار العالمي في ريادة الأعمال، وتوفير منصة لتطوير وتنفيذ حلول الاستدامة الرائدة

• تحدي "ابتكر من أجل الغد" سيُنفَّذ بالتعاون مع حاضنة الأعمال in5 التابعة لمجموعة تيكوم

• سجّل في التحدي على هذا الرابط

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت دبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة والتي تمارس أعمالها في 13 دولة حول العالم، عن بدء قبول طلبات المشاركة في "تحدي ابتكر من أجل الغد"، داعيةً المبتكرين العالميين إلى توفير حلول قابلة للتطوير والتوسع وقائمة على إحداث الأثر لمعالجة تحديات الاستدامة الملّحة والهامة في دولة الإمارات. يبدأ تقديم الطلبات اعتباراً من اليوم ويستمر لغاية يوم الأحد الموافق 31 مارس 2024.

تهدف هذه المبادرة الرائدة إلى تشجيع ودعم الابتكار في ريادة الأعمال بهدف تطوير حلول استدامة تركز على المستقبل، وتساهم في دفع عجلة الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات وتسريع مسارها نحو بلوغ صافي الانبعاثات الصفري. تُطلِق دبي القابضة هذا التحدي وتنفّذه بالتعاون مع حاضنة الأعمال in5 التابعة لمجموعة تيكوم.

ويعطي هذا التحدي الذي يدعو المبتكرين العالميين والشركات متصاعدة الأعمال للمشاركة فرصةً لتقديم حلول استدامة على شكل منتج بالحد الأدنى أو خدمة أو عملية أو أو مزيجٍ من أيٍّ منها، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز ممارسات "الاستهلاك والإنتاج المسؤوليْن" بما يتماشى مع هدف التنمية المستدامة الثاني عشر. ويشمل ذلك مجالات مثل دائرية الاقتصاد، وكفاءة الموارد، واستدامة سلسلة التوريد، والحد من المخلّفات، وتثقيف المستهلك.

وبهذه المناسبة، قالت هدى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق والاستدامة في دبي القابضة: "بصفتنا شركة مسؤولة اجتماعياً تسعى لتحقيق شعار من أجل حياة أفضل، تتركّز الاستدامة في صميم أعمالنا على مستوى المجموعة، وينبثق التزامنا الراسخ بتحقيق تأثير إيجابي وتشكيل مستقبل أفضل لجميع الأطراف المعنية لدينا من مساعينا الدؤوبة لتحقيق الابتكار المستدام. ومن خلال مبادرات مثل 'تحدي ابتكر من أجل الغد'، نتطلّع للحصول على فرص تحوليّة تعزّز مساهمتنا في أجندة الاستدامة الوطنية، بما فيها مساعي دبي للحد من أثرها البيئي، فضلاً عن ترسيخ مكانتنا ككيان رائد للتغيير الإيجابي الهادف داخل الدولة وخارجها".

وأضافت بوحميد: "يوفّر هذا التحدي منصةً قيّمة للتعاون الفاعل مع المبتكرين العالميين الذين يتشاركون الالتزام ذاته بتوفير حلول قابلة للتطوير والتوسع والتي من شأنها خلق مستقبل أفضل وأكثر استدامة وشمولية للجميع. نتحرّى رؤية الابتكار الذي سيعرضه المشاركون في التحدي، والتعاون معهم لتوفير الإرشاد والدعم اللازميْن لتطبيق مشاريع الحلول التي قدموها على أرض الواقع".

ومن المتوقع الإعلان عن كلٍّ من الفائز الأول والحاصل على المركز الثاني في مايو 2024 بعد عملية اختيار دقيقة وشاملة للعروض، حيث سيحصلان على حزمة متكاملة من الجوائز تتضمّن مكافأة مالية لكلٍّ منهما وإمكانية الاستفادة من حاضنة الأعمال in5 التابعة لمجموعة تيكوم. وسيحصل الفائز الأول بشكلٍ استثنائي على فرصة فريدة ومميّزة لتطبيق الحل المستدام الذي تقدَّمَ به من خلال مشروع تجريبي مع دبي القابضة. تشمل هذه التجربة تقديم الإرشاد والإشراف من خبراء ومتخصّصين في المجال عبر المجموعة.

كما سيُتاح للمتأهلين الخمسة للتصفيات النهائية فرصة المشاركة في "يوم تقديم العروض" أمام مجموعة من المستثمرين لعرض ابتكاراتهم، ويعد ذلك بمثابة منصة تسلّط الضوء على ابتكاراتهم أمام أهم الأطراف المعنية والخبراء في هذا المجال.

والتزاماً بضمان المشاركة العادلة والغير متحيّزة، لن تُفرض أي رسوم تسجيل على المشاركين. ولمزيد من المعلومات أو لتقديم طلب المشاركة في "تحدي ابتكر من أجل الغد" ، يرجى زيارة هذا الرابط.



#بياناتشركات

- انتهى-

ملاحظة للمحرّرين:

للمزيد من المعلومات حول معايير الأهلية وعملية تقديم الطلبات والأسئلة المتداولة (المتكررة) ، يرجى زيارة صفحة الويب المخصصة للتحدي عبر هذا الرابط.

مرفق مع هذا الخبر الصحفي ملف "الحقائق" الذي يسلط الضوء على المعلومات الأساسية حول التحدي.



للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

سلمى المدهون

مديرة الاتصال المؤسسي – دبي القابضة

salma.madhoun@dubaiholding.com



مجموعة برونزويك – بالنيابة عن دبي القابضة

Dubaiholding@brunswickgroup.com



لمحة حول دبي القابضة

دبي القابضة، هي شركة استثمارية عالمية متنوّعة الأنشطة تأسست عام 2004 وتعمل في 13 دولة حول العالم، وتضمّ تحت مظلّتها أكثر من 20 ألف موظف، وتدير محفظة متنوعة من الأصول بقيمة 130 مليار درهم، تساهم من خلالها في دعم مسيرة نمو وتنويع اقتصاد إمارة دبي ضمن 10 قطاعات مختلفة، بما في ذلك العقارات والضيافة والترفيه والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والتصميم والتعليم والتجزئة والصناعة والخدمات اللوجستية والعلوم.



تتكون محفظة دبي القابضة من خمس شركات رئيسية هي: دبي القابضة للعقارات، وهي إحدى أكبر الجهات المالكة للأراضي وأحد أبرز مُطوّري المشاريع المتكاملة الرئيسية في دبي؛ ودبي القابضة لإدارة الأصول، التي تمتلك محفظة عالمية المستوى تضم 10 مجمّعات تجارية و20 وجهة للبيع بالتجزئة و15 مُجمّع سكني تساهم بمجملها في دعم الأنشطة التجارية والسياحية وتوفير تجارب معيشية غنية للقاطنين في الإمارة؛ ودبي القابضة للضيافة، التي تدير مشاريع ضيافة رائدة ومجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي ذات المفاهيم المختلفة إضافة إلى العلامات التجارية الفندقية الفاخرة بما فيها جميرا، شركة الفنادق الفاخرة العالمية والعلامة التجارية الرائدة في مجال الضيافة التّابعة لدبي القابضة؛ ودبي القابضة للترفيه، والتي تضم أبرز الوجهات السّياحية في الإمارة بالإضافة إلى أهم مؤسسات الإعلام ومناطق الترفيه الرائدة في دبي، مثل عين دبي والقرية العالمية ودبي باركس آند ريزورتس وشبكة الإذاعة العربية وروكسي سينما وغيرها؛ بالإضافة إلى دبي القابضة للاستثمارات، وهي الذراع المسؤولة عن تطوير وتنفيذ استراتيجية الاستثمار للمجموعة، وتنضوي تحت مظلتها محفظة متنوعة من الاستثمارات الاستراتيجية والمالية في القطاعات العامة والخاصة، على الصعيدين المحلي والدولي. وتباشر الشركة أنشطتها وأعمالها انطلاقاً من حرصها على تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل، إذ تستثمر في مركز دبي لإدارة النفايات وشركة دو وأزاديا، بالإضافة إلى المشاريع المشتركة وشراكاتها الاستراتيجية مع بروكفيلد وإعمار، من بين استثمارات ومشاريع أخرى.



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