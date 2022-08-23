وليد الزرعوني: "تريا" يعد من أكبر المشاريع السكنية في واحة دبي للسليكون

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، معرضين عقاريين في مدينتي أبوظبي والعين للترويج لمشروع "تريا" السكني الذي تنفذه شركة "ديار للتطوير" في دبي.

واستمرت فاعليات معرض أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 أغسطس 2022، فيما تم تنظيم معرض العين في الفترة من 13 إلى 15 أغسطس.

وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، إن المعرضين شهدا إقبالا كثيفا من الزوار والمستثمرين الراغبين بالاستفادة من الفرص التي يوفرها مشروع تريا العقاري ما ساهم في بيع عدد كبير من الوحدات السكنية.

وأكد الزرعوني، على أهمية الترويج الجيد للمشاريع العقارية من خلال تنظيم المعارض التي تساعد في جذب العملاء والمشترين الجدد، موضحا أن الترويج لعقارات دبي مكنها من تحقيق مستويات غير مسبوقة من المبيعات في الأشهر الأخيرة.

وأشار وليد الزرعوني إلى جاذبية عقارات دبي أمام المستثمرين المحليين والأجانب، في ظل ما تعيشه الإمارة من نقلة حضرية جديدة تتبني فيها تعزيز البنية التحتية والتوسع العمرانية لاستيعاب الطلب المستقبلي على السكن.

وقال الزرعوني، إن أهم مزايا مشروع "تريا" تتمثل في موقعه الاستراتيجي، حيث اتخذ من منطقة واحة دبي للسيليكون مقراً له، وهي إحدى أفضل مناطق دبي التي تتماشى مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040 الرامية لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة في الإمارة.

ولفت إلى أن المنطقة تتميز بوفرة المرافق الترفيهية والأساسية والمساحات الخضراء التي تجعلها مكاناً مناسباً للأفراد والعائلات على حدٍ سواء.

وكشف الزرعوني، أن مشروع "تريا" يعد أول أبراج "ديار العقارية" السكنية في واحة دبي للسيليكون، ويتألف المشروع العقاري من 32 طابقاً والتكلفة 650 مليون درهم.

وأضاف أن المشروع الجديد من ديار يقدم مفهوماً فريداً وسيكون إضافة رائعة لمجتمع واحة دبي للسيليكون النابض بالحياة، كما أنه مكمّل للخدمات الغنية التي تقدمها الواحة والتي تعد من الوجهات الرائدة في الإمارات للعيش والعمل والترفيه والدراسة ضمن مجتمع متكامل الخدمات.

وذكر رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، أن "تريا" يعد من أكبر المشاريع السكنية في المنطقة، ويتضمن وسائل للراحة ومرافق اللياقة البدنية، أحواض سباحة، ونادٍ اجتماعي، ونادٍ رياضي متطور، وملاعب وسينما خارجية، ومساحات خضراء.

وأوضح وليد الزرعوني، أن المشروع مكمّل للخدمات الغنية التي تقدمها الواحة والتي تعتبر من الوجهات الرائدة في الإمارات للعيش والعمل والترفيه والدراسة ضمن مجتمع متكامل الخدمات.

ومن المقرر أن يصبح برج "تريا" مشروعاً سكنياً متكاملاً في قلب واحة دبي للسيليكون، حيث ستضم الوحدات السكنية أحدث حلول السكن الصديقة للبيئة مثل تقنيات المنازل الذكية، والأضواء الموفّرة لاستهلاك الطاقة، والتجهيزات المنزلية من أفضل العلامات التجارية، والتصاميم الداخلية الراقية وغيرها الكثير. تبلغ المساحة مساحة البناء في المشروع أكثر من مليون قدم مربعة ويتمتع بارتباط ممتاز مع الطرق الرئيسية بحيث يتيح لسكانه إمكانية النفاذ المباشر إلى شارع الشيخ محمد بن زايد وطريق العين.

وأكد الزرعوني على استمرار "دبليو كابيتال" في الترويج لكبرى شركات التطوير العقاري في دبي التي يتجاوز عددها 70 مطورا عقاريا، والحصول على أفضل العروض للعملاء والمستثمرين.

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نبذة عن شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية:

تأسست "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية عام 2007، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة مرخصة من اقتصادية دبي وهيئة التنظيم العقاري "ريرا دبي". وتختص في مجال التطوير العقاري، وبيع وشراء وتأجير العقارات، وتقديم الاستشارات العقارية، ومعتمدة من أكثر من 70 مطورًا عقاريًا.

وبلغت قيمة إجمالي ما سوقته الشركة من عقارات لكبار المطورين منذ تأسيسها حتى الآن ما يزيد على 1.2 مليار درهم.

نبذة عن وليد الزرعوني:

وليد الزرعوني هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، وخبير عقاري معتمد من مؤسسة التنظيم العقاري في دبي "ريرا"، وهو أيضًا مؤلف كتاب "أسرار المستثمر العقاري الذكي".

ويعتبر الزرعوني، من أوائل الذين طوَّعوا وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية الجمهور المهتم بالعقار، عبر تقديم نصائح مجانية بشكل شبه يومي في القطاع العقاري، وما يخص هذا القطاع من معلومات، وذلك عبر فيديوهات ونصائح عقارية، وعبر تطبيقات منصات "إنستغرام"، و"سناب شات"، و"تويتر"، التي تعتبر الأكثر نشاطًا بالنسبة له.