أعلنَ معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات" عزمه إطلاق دورة تدريبية مكثفة حول أساسيات الكهرم في 2 أكتوبر القادم، وذلك لتلبية الاهتمام المتزايد بالكهرم وتقديم معلومات شاملة عن هذا الحجر الفريد وعن أهميته وتطبيقاته المتعددة.

ويُحاضر في الدورة التدريبية الخبير البولندي مايكل كوسيور الذي يمتلك خبرة واسعة تمتد لـ 20 عامًا في مجال علوم الكهرم والأحجار الكريمة وهو مؤسس منصة Amber Experts العالمية، إلى جانب أجنيسكا كليكويتش الخبيرة البولندية في الكهرم والمجوهرات والأحجار الكريمة.

وستغطّي الدورة جوانب متعددة تتعلق بالكهرم البلطيقي، بدءًا من دراسة تكوينه الجيولوجي وخصائصه، مروراً بتناول تاريخه الجيولوجي وأهميته في الحضارات القديمة، وصولاً إلى أحدث التقنيات المستخدمة في تحليل الشوائب العضوية وتحديد أصله الجغرافي، كما تتناول الدورة بالتفصيل الأنواع المختلفة من المعالجات التي يخضع لها الكهرم، وآثارها على خصائصه، وطرق الكشف عنها باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات، بالإضافة إلى المعايير الدولية لتصنيف الكهرم، وطرق تقييم جودته، وأحدث الاتجاهات في تصميم المجوهرات باستخدامه.

وستتيح الدورة للمشاركين فرصة فريدة للتعرف على أنواع الكهرم المختلفة عن قرب، ودراسة التقنيات التقليدية والحديثة المستخدمة في تشكيله وصقله بشكل عملي، وكيفية الحفاظ عليه وزيادة قيمته على المدى الطويل، كما ستساعد على فهم الفرق بين الكهرم الطبيعي والمعالج، وبالتالي بناء ثقة أكبر لدى المهتمين بشرائهِ واستخدامهِ.

وقالت السيدة نورة جمشير الرئيس التنفيذي لـِ دانات: "يسعدنا في معهد دانات تقديم هذه الدورة القيّمة التي تأتي في إطار سعينا الدائم لتقديم أحدث المعارف والتقنيات في مجال الأحجار الكريمة، وتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على الأحجار العضوية؛ حيث أننا ندرك أن الكهرم البلطيقي يحمل قيمة تاريخية وعلمية كبيرة، ونأمل أن تساهم هذه الدورة في زيادة الاهتمام بهذا النوع المميز، والذي يعدّ الأكثر نموذجية بين أحجار الكهرمان، ويعود تاريخه إلى ملايين السنين."

وأضافت السيدة جمشير: "هذه الدورة تمثل خطوة مهمة في مسيرة معهد دانات نحو تحقيق رؤيته في جعل البحرين مركزًا عالميًا للأحجار الكريمة، وتعزيز مكانة المعهد كمرجع عالمي، وتعزيز الحفاظ على تراثنا الطبيعي والثقافي، كما ستوفر للمشاركين فرصة فريدة لاكتساب المعرفة والمهارات اللازمة للنهضة في مستقبل هذا القطاع الواعد."

نبذة عن دانات:

تأسس معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات) في عام 2017، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث تم تأسيسه كشركة بحرينية مملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، وصندوق الثروة السيادية للمملكة.

تتمثل رؤية (دانات) في تعزيز مكانته كأفضل المعاهد والمختبرات في العالم لخدمات فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة والتأكد من طبيعة تكوينهم، بالإضافة للبحث العلمي، ويعمل المختبر وفقاً لأفضل المعايير العالمية في المجال، حتى أنه أصبح نموذجاً ومرجعاً للمعنيين بهذه الصناعة حول العالم.

ويعمل المختبر على ضمان وحماية وتعزيز ثقة التاجر والمستهلك باللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات، ويقدم خدمات عدة منها فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة وإصدار الشهادات ذات المعايير العالمية ومن بينها شهادة فحص الأحجار الكريمة، وشهادة فحص الألماس، وشهادة البطاقة، وتقارير مرموقة ومعتمدة، فضلاً عن تقديمه دورات تدريبية وتوعوية.

وقد عزّز المعهد من سمعة المملكة ومكانتها كإحدى أهم دول العالم في مجال استخراج وتجارة اللؤلؤ الممتد على مدى أكثر من أربعة آلاف عام وحتى الآن، كما يلعب دورا حيويا في ضمان وحماية وتعزيز الثقة العامة في اللآلئ والأحجار الكريمة والمجوهرات من خلال الحفاظ على أعلى معايير الصناعة والمعرفة العلمية والأخلاقيات المهنية.

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