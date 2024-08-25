استضاف معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات) طلبة كلية العلوم بجامعة البحرين على مدى شهرين في برنامج التدريب الصيفي الخاص بالمعهد والذي يستهدف بشكل خاص طلبة كليات العلوم المهتمين بمجال اللؤلؤ والأحجار الكريمة بجميع جامعات المملكة؛ وذلك ضمن إطار حرص المعهد على تعزيز مسؤوليته الاجتماعية، ودعم وتمكين الشباب البحريني والارتقاء بإمكاناته ومهاراته، وتعريفه بالفرص والآفاق المهنية والوظيفية المتاحة في مختلف مجالات العمل المتعلقة باللؤلؤ والأحجار الكريمة.

ونظم (دانات) برنامجًا تدريبًا شاملاً ومتكاملاً للطلبة تضمن مجموعة من المحاضرات النظرية حول اللؤلؤ والمحار، كما اتبع الطلبة لتدريب عملي في قسم الأبحاث بالمعهد، إضافة إلى دورة تدريبية للطلبة امتدت على مدار أسبوعين تعرفوا من خلالها على أحدث التقنيات العالمية الموجودة في مختبر "دانات" والمستخدمة في عملية فحص اللؤلؤ.

وقالت السيدة نورة جمشير الرئيس التنفيذي لـ "دانات" في تصريح لها بهذه المناسبة "إنّ النتائج المتميزة التي يحصدها هذا البرنامج الطموح عامًا بعد عام تمثل حافزًا لنا للعمل أكثر على تطويره والارتقاء به في المستقبل، وذلك من أجل استقطاب المزيد من الشباب البحرينيين الموهوبين وتشجيعهم على دخول سوق العمل في مجال اللؤلؤ والمجوهرات؛ بما ينسجم مع الخطة الوطنية لإحياء قطاع اللؤلؤ في مملكة البحرين وتعزيز المكانة المرموقة للمملكة كمركز عالمي رائد لتقديم كافة الخدمات المبتكرة المتعلقة باللؤلؤ والأحجار الكريمة".

فيما أعرب السيد علي العطاوي مدير المختبر في المعهد عن سعادته بالاهتمام الكبير الذي أبداه طلبة جامعة البحرين بالبرنامج التدريبي الصيفي الذي أقامه المعهد، وبالتزامهم اللافت بالحضور والمعارف والمهارات التي كانوا يطورونها مع الوقت، وقال "تأتي هذه الاستضافة ضمن سلسلة من البرامج المتنوعة التي يعنى "دانات" بإطلاقها لتشجيع الناشئة وتحفيزهم على الخوض في مجال اللؤلؤ والأحجار الكريمة، ودمجهم في الفعاليات التي يقيمها المعهد بشكلٍ دائم من برامج ودورات وورش عمل، كما تم تطوير البرنامج بما يساهم في دمج الطلبة في عملية البحث والتحليل البيانات وكتابة التقارير العلمية المتعلقة باللؤلؤ والأحجار الكريمة ".

من جانبه؛ أشاد عميد كلية العلوم بجامعة البحرين الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الحلو بالبرامج والمبادرات الرائدة التي ينظمها "دانات" باستمرار لدعم الطلبة البحرينيين والتزامه بالتعاون والتنسيق مع جامعة البحرين، كما عبر عن شكره وامتنانه للمعهد على تنظيمه لهذا البرنامج المميز، والجهود التي يبذلها بشكلٍ عام لتأهيل الطلبة البحرينيين وتدريبهم وتعزيز معرفتهم باللؤلؤ والأحجار الكريمة، وتشجيعهم على دخول هذا المجال المهم.

نبذة عن دانات:

تأسس معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات) في عام 2017، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث تم تأسيسه كشركة بحرينية مملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، وصندوق الثروة السيادية للمملكة.

تتمثل رؤية (دانات) في تعزيز مكانته كأفضل المعاهد والمختبرات في العالم لخدمات فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة والتأكد من طبيعة تكوينهم، بالإضافة للبحث العلمي، ويعمل المختبر وفقاً لأفضل المعايير العالمية في المجال، حتى أنه أصبح نموذجاً ومرجعاً للمعنيين بهذه الصناعة حول العالم.

ويعمل المختبر على ضمان وحماية وتعزيز ثقة التاجر والمستهلك باللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات، ويقدم خدمات عدة منها فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة وإصدار الشهادات ذات المعايير العالمية ومن بينها شهادة فحص الأحجار الكريمة، وشهادة فحص الألماس، وشهادة البطاقة، وتقارير مرموقة ومعتمدة، فضلاً عن تقديمه دورات تدريبية وتوعوية.

وقد عزّز المعهد من سمعة المملكة ومكانتها كإحدى أهم دول العالم في مجال استخراج وتجارة اللؤلؤ الممتد على مدى أكثر من أربعة آلاف عام وحتى الآن، كما يلعب دورا حيويا في ضمان وحماية وتعزيز الثقة العامة في اللآلئ والأحجار الكريمة والمجوهرات من خلال الحفاظ على أعلى معايير الصناعة والمعرفة العلمية والأخلاقيات المهنية.

-انتهى-

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