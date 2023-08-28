تشارك داماك في المعرض بصفتها الراعي الماسي له

تعتزم الشركة عرض ممارسات البناء الصديقة للبيئة في مشاريعها الحالية والمستقبلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة داماك العقارية، إحدى أبرز الشركات الرائدة عالمياً في قطاع التطوير العقاري، عن مشاركتها في النسخة الخامسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، وذلك في إطار التزامها بالابتكار والاستدامة. وسيقام المعرض الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، في الفترة الممتدة ما بين 15 و 17 نوفمبر 2023، في مركز دبي التجاري العالمي.

تعكس مشاركة داماك في معرض ويتيكس بصفتها راعياً ماسياً له، الالتزام الراسخ للشركة في تعزيز قطاع التطوير العقاري المستدام على الصعيد العالمي. وتمثل المشاركة في الحدث هذا العام، الظهور الأول لداماك في المعرض، ما يبرز التزامها بريادة الابتكارات الحديثة في مجالات المياه، والطاقة، والتقنية، والسياسات البيئية.

وبهذه المناسبة، قال محمد الطحاينة، المدير العام للمشاريع في شركة داماك العقارية: "بصفتنا الراعي الماسي للدورة الخامسة والعشرين من معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، نعتز بأن نكون جزءاً من هذا الحدث الكبير الذي يبرز قيم الابتكار والاستدامة والريادة. ونتطلع بحماس للإسهام في تطوير الممارسات البيئية، والتقنيات الحديثة، والحلول الذكية التي تشكل مستقبل القطاع العقاري."

وفي نسخته لعام 2023، يشهد معرض ويتيكس ومعرض دبي للطاقة الشمسية مشاركة واسعة للشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري؛ والتي تتطلع جميعها لتحقيق هدفها الرئيس المتمثل في إنشاء مجتمعات سكنية ذكية تحمل صافي انبعاثات صفرية. يتوافق هذا النهج مع توجهات شركة داماك، وذلك انطلاقاً من حرصها على ابتكار حلول صديقة للبيئة، تسعى من خلالها لضمان الرفاه وتحقيق حياة سعيدة بجودة عالية للمقيمين فيها.

وخلال مشاركتها في المعرض، ستلقي داماك الضوء على ممارساتها المتعلقة بالمباني الخضراء والفوائد المستدامة التي تضمنها في مشاريعها الحالية وتلك التي هي قيد الإنشاء. ستتاح للزوار فرصة التعمق في مبادرات الشركة المتعلقة بالاستدامة، من خلال الاطلاع على مشاريع الشركة المتنوعة والتي تركز بصورة كبيرة على الاستدامة مثل "داماك لاجونز" ومشروعها في "جزر المالديف"، حيث تندمج التصاميم والتقنيات الصديقة للبيئة بسلاسة.

يتوافق هذا التعاون مع ركائز الاستدامة الثلاث: البيئية، والاجتماعية، والاقتصادية، إذ توحّد داماك الجهود مع المطورين العقاريين الرئيسيين الآخرين لبناء وتعزيز بيئة عمرانية ملتزمة بالممارسات الخضراء الصديقة للبيئة.

تدرك داماك أهمية معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية بصفته منصة تلاقي للابتكار والتعاون في مجالات الطاقة، والمياه، والتقنية، والبيئة. يُنظم المعرض بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وبرعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، ويهدف إلى تقديم منصة حيوية لتسليط الضوء على المبادرات البارزة وتكوين شراكات قيِّمة.

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نبذة عن داماك

تتبوأ "داماك العقارية" و"داماك إنترناشونال" مكانةً مرموقة في سوق العقارات الفاخرة في الشرق الأوسط منذ عام 2002، حيث تمكنتا خلال تلك السنوات، من تطوير مشاريع عقارية سكنية وتجارية وترفيهية وفق أفضل المعايير العالمية. بفضل هذا النجاح، وسعت داماك أعمالها في الشرق الأوسط، لتمتد مشاريعها إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والأردن، ولبنان، والعراق، وجزر المالديف، وكندا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة.

منذ ذلك الحين، تمكنت داماك من تسليم نحو 46,000 وحدة سكنية. كما عززت من مكانتها في قطاع العقارات الفاخرة، من خلال الدخول في شراكات مع بعض العلامات التجارية الأكثر شهرةً على مستوى العالم في مجال الموضة والأزياء، لتقدم بذلك مفاهيم جديدة عن نمط المعيشة الفاخر. تضمنت هذه الشراكات منازل فاخرة بالتعاون مع فيرساتشي، و كافالي، وجست كافالي، وزهير مراد، ودي جريسوغونو، وروتانا، وفنادق ومنتجعات باراماونت ومجموعة فنادق راديسون. ضمن رؤية ثابتة وزخم قوي، تعمل داماك العقارية وداماك إنترناشونال على بناء الجيل القادم من نمط الحياة الفاخر في الشرق الأوسط.

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مدير الاتصال المؤسسي، داماك العقارية

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