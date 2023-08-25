أطلقت داماك عام 2023 برنامج "نماء" بهدف تسريع عملية التوطين واستقطاب الكفاءات الإماراتية

يركز البرنامج على تمكين المرأة، حيث تم منح 70% من إجمالي عدد الوظائف المتاحة إلى النساء مواطنات دولة الإمارات

نظمت الشركة فعالية خاصة في مبناها الرئيسي احتفالاً بهذه المناسبة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية الذي تحتفل به دولة الإمارات العربية المتحدة في الثامن والعشرين من شهر أغسطس كل عام، أكّدت مجموعة داماك والتي تتخذ من مدينة دبي مقراً لها، التزامها بتمكين المواطنات والمواطنين الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص، وحرصها على تنمية مهاراتهم وإثراء مسيرتهم المهنية من خلال طرح المبادرات الجديدة والمبتكرة، التي تسهم في تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية من كلا الجنسين على السواء.

في عام 2023، أطلقت مجموعة داماك برنامجها الخاص "نماء" بهدف تسريع عملية التوطين واستقطاب الكفاءات من مواطني ومواطنات دولة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ إطلاقه قبل نحو ثلاثة أشهر، نجح البرنامج في توظيف وصقل مهارات المئات من أبناء الدولة، وذلك من خلال برنامجٍ تدريبي مكثف يشمل مجموعة متنوعة من الاقسام والإدارات، أهمها: التسويق، والتمويل، والمبيعات، والتطوير. بالإضافة إلى ذلك، أكّدت الشركة حرصها على توفير حزمةٍ من موارد التعلّم والتطوير التي تهدف إلى تنمية المهارات الشخصية والمهنية لكامل فريق عملها.

وبهذه المناسبة، صرح عقيل جعفر علي، نائب رئيس أوّل في مجموعة داماك: "لطالما كان التوطين أولوية استراتيجية بالنسبة لمجموعة داماك التي تضم ضمن كوادرها كفاءات إماراتية تمتلك خبرات كبيرة ومؤهلات عالية. ونحن فخورون بأن نوفر البيئة المناسبة التي تتيح لهم فرص التعلم والتطور والنمو، وملتزمون في مواصلة تكثيف جهودنا في مجال التوطين من خلال مبادرة "نماء" التي أطلقناها هذا العام".

وأضاف عقيل: "نؤكد التزامنا باعتماد مبدأ التنوع والشمولية في بيئة العمل، إذ يشكّل ذلك عاملاً جوهرياً ينعكس على نمو أعمالنا، وسنستمر في تمكين المرأة ومنحها المزيد من الفرص في مختلف الأقسام، وهو ما يتجسد في نسب التوظيف المرتفعة للإناث، حيث تم منح نحو 70% من عدد الوظائف المتاحة في داماك ضمن برنامج التوطين إلى الموظفات الإماراتيات".

وضمن احتفالاتها هذا العام بيوم المرأة الإماراتية، نظمت داماك احتفالية خاصة في مبناها الرئيسي دعت إليه موظفيها من أبناء دولة الإمارات. خلال الحفل، ألقى ضيف الشرف شوقي سجواني، مدير الإدارة في مجموعة داماك كلمة رحّب فيها بالموظفين والموظفات من أبناء الدولة، وأكد فيها على المضي قدماً في تسريع عملية التوظيف ضمن مختلف أقسام الشركة. تلا ذلك، اجتماعات ثنائية بين الموظفات الإماراتيات، تبادلن فيها الآراء حول الفرص التي توفرها داماك لهنّ.

وبدورها، قالت لطيفة يوسف علي إبراهيم الصايغ، موظفة في قسم إدارة علاقات العملاء ضمن مجموعة داماك: "نجحت مجموعة داماك في تحقيق النمو والازدهار على مدى العقود الماضية، الأمر الذي لفت انتباهي، كما أعجبت بتفاني مؤسس مجموعة داماك، حسين سجواني، والتزامه المطرد في تأسيس الشركة، والتي أثمرت عن التنوع والشمولية التي ألمسها وأشعر بها الآن بعد أن بدأت العمل في المجموعة. ومنذ انضمامي إليها، استفدت كثيراً من البرنامج التعريفي المميز والشامل، إذ تدربت على إدارة المشاريع، وبدأت بعد ذلك في تنفيذ المشاريع الموكلة لي، الأمر الذي مكنني من تفعيل وتطوير معرفتي ومهاراتي على أرض الواقع".

ومن جانبها، قالت بدور عبيد سالم علي الكبيسي، موظفة أيضاً في قسم إدارة علاقات العملاء ضمن مجموعة داماك: "في يوم المرأة الإماراتية، أود أن أعبر عن امتناني للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أشكر مجموعة داماك على إتاحتها الفرصة لكي أثبت نفسي وأطور قدراتي. تسعى مجموعة داماك باستمرار إلى تطوير وتنمية كوادرها من خلال تمكيني أنا وكافة زملائي من خوض تجربة العمل ضمن مشاريع متنوعة ومتشعبه المهام في العديد من القطاعات؛ بما في ذلك: القطاع العقاري، والضيافة، والتكنولوجيا، وغيرها".

وعلى مر السنين، برزت داماك كبيئة عمل متنوعة تتميز بالمساواة والشمولية بين كافة منسوبيها في فرص التوظيف والتدريب والتأهيل، إذ تعمل على تمكين فريق عملها الذي يضم أكثر من 100 جنسية تتوزع على مختلف الأقسام والإدارات.

كما تتميز مبادرات داماك بأنها تتماشى مع أهداف حكومة دولة الإمارات بمنح الأولوية لتمكين وتنمية أبناء وبنات الدولة، وإعطاءهم الفرصة لبناء مستقبلهم المهني من خلال المشاركة في مشاريعٍ عالمية ومبتكرة بكافة تفاصيلها، حيث يوفر المنهج التدريبي الذي تتبناه الشركة، فرصاً مثالية للموظفين لاكتساب المهارات والخبرات الأساسية، التي من شأنها تعزيز مهاراتهم وتسريع مسيرتهم المهنية.

يقع المقر الرئيسي لمجموعة داماك في مدينة دبي، التي تعد من المدن الأسرع نمواً على مستوى العالم، وتمتد بصمتها العالمية عبر العديد من أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وشمال أفريقيا.

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نبذة عن داماك

تتبوأ "داماك العقارية" و"داماك إنترناشونال" مكانةً مرموقة في سوق العقارات الفاخرة في الشرق الأوسط منذ عام 2002، حيث تمكنتا خلال تلك السنوات، من تطوير مشاريع عقارية سكنية وتجارية وأخرى مخصصة للأنشطة الترفيهية وفق أفضل المعايير العالمية. بفضل هذا النجاح، وسعت داماك أعمالها في الشرق الأوسط، لتمتد مشاريعها إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والأردن، ولبنان، والعراق، والمالديف، وكندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

منذ ذلك الحين، تمكنت داماك من تسليم نحو 43,700 وحدة سكنية. كما عززت من مكانتها في قطاع العقارات الفاخرة، من خلال الدخول في شراكات مع بعض العلامات التجارية الأكثر شهرةً على مستوى العالم في مجال الموضة والأزياء، لتقدم بذلك مفاهيم جديدة عن نمط المعيشة الفاخر. تضمنت هذه الشراكات منازل فاخرة بالتعاون مع فيرساتشي، و كافالي، وجست كافالي، وزهير مراد، ودي جريسوغونو، وروتانا وفنادق ومنتجعات باراماونت ومجموعة فنادق راديسون. ضمن رؤية ثابتة وزخم قوي، تعمل داماك العقارية وداماك إنترناشونال على بناء الجيل القادم من نمط الحياة الفاخر في الشرق الأوسط.