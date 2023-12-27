بالتعاون مع هيئة الدفاع المدني

توعية رجال الدين والمساعدين الإداريين في دور العبادة المرخّصة في أبوظبي

أبوظبي: نظّمت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، " بالتعاون مع هيئة الدفاع المدني – أبوظبي ورشة تعريفية بعنوان "متطلبات الأمن والسلامة لدور العبادة في الإمارة"، وذلك ضمن جهود الدائرة وحرصها على توعية دور العبادة بمتطلبات وإجراءات تجديد رخصها وما يتطلبه ذلك من استيفاء لشروط أمن وسلامة المباني حرصاً على صحة وسلامة مرتاديها.

سلطت الورشة الضوء على متطلبات وإجراءات تجديد رخصة دور العبادة، وشروط وإجراءات استيفاء متطلبات أمن وسلامة مباني الدور ، وبرنامج "حصنتك".

وتعليقاً على ورشة العمل قالت السيدة محاسن الحوسني ، مدير إدارة الترخيص في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: "تعمل دائرة تنمية المجتمع على تعزيز الشمولية وترسيخ قيم التسامح في المجتمع، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في الترحيب بجميع الضيوف على اختلاف ثقافاتهم، وتحرص على تحقيق ثلاثة طموحات رئيسة هي مستوى معيشي لائق لكل فرد في المجتمع ومجتمع فاعل ومسؤول ومجتمع متسامح وشامل يقوم على أسر متماسكة. وهذا المجتمع المتسامح يضمن للجميع ممارسة شعائرهم الدينية في جو يسوده الأمن والسلامة".

وأضافت: "يأتي تعاون دائرة تنمية المجتمع مع هيئة الدفاع المدني – أبوظبي في إطار تعزيز أمن وسلامة دور العبادة في الإمارة، تأكيداً على أهمية دور الدائرة في تنظيم عمل دور العبادة ومنحها التراخيص القانونية ضمن الإجراءات المعمول بها، إلى جانب ضمان أمن وسلامة مرتاديها، ولاسيما أن أبوظبي تضمّ 26 دار عبادة مرخّصة لغير المسلمين، تعمل في إطار قانوني وفق ما تنصّ عليه التشريعات والقوانين".

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة تنمية المجتمع:

تأسست دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عام 2018، بهدف تنظيم ورقابة القطاع الاجتماعي عبر وضع التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير والأنظمة التشغيلية والتنفيذية، لضمان رفع جودة حياة أفراد المجتمع وتوفير الحياة الكريمة لهم، من خلال تقديم خدمات اجتماعية عالية الجودة والكفاءة تلبي احتياجات كافة الفئات. وتسعى الدائرة إلى تعزيز الوعي والمعرفة وإيجاد حلول اجتماعية مبتكرة لأبرز التحديات والقضايا الاجتماعية ذات الأولوية.