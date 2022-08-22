بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي وضمن فعاليات مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي في نسخته الرابعة

دبي: نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ورشة بعنوان "مستقبل مياه الصرف الصحي الاستدامة والذكاء الاصطناعي وما بعده"، بهدف تعريف الشباب المواطنين على حاجة سوق العمل لهذا النوع من التخصصات في مجال هندسة الصرف الصحي، وذلك ضمن برنامج طموحي للإرشاد المهني والأكاديمي، الرامي لتأهيل جيل واع ومستعد لمواجهة التغيرات والتحديات المستقبلية، وبناء قدرات الشباب المواطنين في مجالات مختلفة، وتوجيههم للتخصصات ذات الأولوية في المستقبل.

وأكدت شما الحميري، مديرة إدارة بناء القدرات الوطنية في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حرص الدائرة على تحقيق الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة لتعزيز مكانة الكفاءات المواطنة، والتركيز على تقديم هذا النوع من البرامج بالاستعانة بالكفاءات المواطنة المتميزة لتكون مثال وقدوة للأجيال القادمة في تطوير القطاعات الحيوية، وتدريب الكوادر الوطنية وإعدادها للمستقبل. حيث تطرقت الورشة إلى دور الذكاء الاصطناعي وربطه بهندسة الصرف الصحي والمهارات المستقبلية لدى الطلاب لتسهيل تبني تطبيقات البرمجة والذكاء الاصطناعي للأجيال القادمة، وتشجيعهم على التوجه لدراسة مجال هندسية تحتاجها الدولة مثل هندسة الصرف الصحي.

وقالت إن معالجة مياه الصرف الصحي، تلعب دوراً مهماً في حماية البيئة والموارد المائية والصحة البشرية، ومن هذا المنطلق تحرص دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، للفت انتباه أبناء الإمارات لحاجة سوق العمل لتخصص هندسة الصرف الصحي، وأهمية دراسته لتأهيل كفاءات مواطنة تسهم في إدارة مياه الصرف الصحي باستخدام التقنيات المتطورة، وتسخير الذكاء الإصطناعي لإعادة استخدام المياه المعالجة والمخلفات البيولوجية الصلبة، في الري الزراعي من أجل الحد من استهلاك المياه العذبة وخصوصاً في المناطق الجافة.

ونظمت الورشة، إدارة بناء القدرات الوطنية في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في وزارة الدولة للذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي، وضمن برنامج طموحي للإرشاد المهني والأكاديمي، الذي أطلقته الدائرة، بهدف تعريف الشباب المواطنين وإطلاعهم على حاجة سوق العمل لهذا النوع من التخصصات في مجال هندسة الصرف الصحي.

وركزت الورشة التي قدمتها المهندسة / شيخة الشيخ مدير قسم تخطيط وتصميم أنظمة الصرف الصحي في بلدية دبي، وشارك فيها نحو 35 طالباً وطالبة من الفئة العمرية المستهدفة 15 – 20 عاماً، حول أهمية شبكات الصرف الصحي في التنمية العمرانية لمدينة دبي، وتأثير تغيير المناخ على أنظمة الصرف الصحي، ودور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في قطاع الصرف الصحي، وأهمية مشاريع المياه العادمه ومياه الأمطار .

ويعد المخيم الصيفي للإرشاد أحد مبادرات برنامج "طموحي" الخاص بإعداد وإرشاد الطلبة المواطنين، الذي تنظمه إدارة بناء القدرات الوطنية في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي سنوياً، لتسليط الضوء على أهمية ربط التخصصات المحورية بمتطلبات سوق العمل وتوجيه الطلاب نحو احتياجات الدولة المستقبلية في القطاعات الحيوية، وزيادة ثقة المجتمع بأهمية بعض الوظائف التخصصية، وتشجيع الطلاب المواطنين للتوجه للتخصصات الحيوية ورفع نسبة الوعي لديهم عن أهمية التوجه لهذه التخصصات، بالإضافة لبناء قدرات الشباب المواطنين في مجالات مختلفة.

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