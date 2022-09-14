شاركت دائرة القضاء في أبوظبي، في الاحتفال بيوم الأسرة الخليجية الذي يوافق 14 سبتمبر، ويحمل شعار "الأسرة الخليجية المترابطة.. لغدٍ مستدام"، وذلك من خلال عدد من الفعاليات المتنوعة التي تعكس أهمية هذه المناسبة في عامها الأول، والهادفة إلى ترسيخ دعائم النهوض بالأسرة الخليجية على الصعد كافة.

وتضمنت الفعاليات التي نظمتها الدائرة، معرضاً لصحة الأسرة الخليجية يقدم استشارات وفحوصات طبية لموظفي الدائرة وأسرهم، إضافة إلى تنظيم أنشطة ترفيهية لأبناء وأسر الموظفين، فضلاً عن إتاحة الحضور الافتراضي لمنتدى الأسرة المنعقد بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، والذي يناقش الفرص والتحديات المستقبلية للأسرة الخليجية.

وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن مشاركة الدائرة في الاحتفال بهذه المناسبة التي تركز على دور وأهمية الأسرة في المجتمع الخليجي، يأتي تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بأهمية توفير بيئة داعمة للأسرة وتعزيز التماسك الأسري في المجتمع، ما يسهم في إعداد أجيال مستقبلية قادرة على النهوض بمجتمعاتها ومواجهة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة.

وأشار العبري إلى الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات لكل ما من شأنه الحفاظ على استقرار الأسرة وتوفير الإمكانات الداعمة لتماسكها ودفع الجهود المبذولة لتعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها،

والمحافظة عليها قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمثل العليا، مبيناً أنه من هذا المنطلق عملت دائرة القضاء على تنفيذ عدد من المبادرات الداعمة للأسرة، إذ توسعت في إنشاء نيابات ومحاكم متخصصة في شؤون الأسرة، بهدف سرعة البت في النزاعات الأسرية، والحفاظ على كيانها، وضمان حصول الأطفال على حياة مستقرة بعيدة عن النزاعات.

وأوضح أن الاحتفاء بالأسرة الخليجية سيسهم في ترسيخ دعائم النهوض بالأسرة والتغلب على التحديات التي تواجهها، من خلال تطوير السياسات الاجتماعية والتنموية، وتعزيز ثقافة وسلوكيات التماسك الأسري في المجتمع الخليجي، وهو ما من شأنه الدفع بمسيرة التنمية الأسرية إلى آفاق أرحب.

يذكر أن الاحتفال بيوم الأسرة الخليجية يأتي تنفيذاً لقرارات الاجتماع السابع للجنة وزراء الشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في 21 سبتمبر 2021، والذي تضمن الموافقة على اعتماد 14 سبتمبر يوماً للأسرة الخليجية.

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