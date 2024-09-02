تشارك دائرة القضاء- أبوظبي، في فعاليات النسخة الـ21 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، المقام خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 8 سبتمبر 2024، بجناح واسع ومتنوع، وذلك في إطار حرصها على تعزيز نشر الثقافة القانونية المتعلقة بأنشطة الصيد والفروسية، وتوصيل الرسائل التوعوية بأساليب مبتكرة.

وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، سعي الدائرة من خلال مشاركتها في المعرض إلى تعزيز الوعي لدى المهتمين برياضات الصيد والفروسية وسباقات الهجن وتعريفهم بالتشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لتلك الأنشطة في دولة الإمارات، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بدعم المشاركات الفاعلة في مختلف المحافل لتوصيل الرسائل التوعوية الداعمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في ظل سيادة القانون.

وأوضح سعادة المستشار يوسف العبري أن معرض الصيد والفروسية يعد منصة رائدة متخصصة تسلط الضوء على تراث أبوظبي العميق وتقاليدها في الصيد والفروسية، وتمثل مشاركة الدائرة في فعالياته فرصة مهمة للتواصل مع المهتمين بتلك الرياضات، مشيراً إلى أن الدائرة تولي الجانب التوعوي والتثقيفي في المواد القانونية اهتماماً خاصاً، لما له من دور بارز في توفير الحماية الوقائية وصيانة الحقوق والالتزام بالقوانين وتحقيق العدالة، وهو ما ينعكس على البيئة الاقتصادية والاجتماعية ويسهم في صون المكتسبات والمنجزات المحققة في مختلف القطاعات، بما يعزز تنافسية إمارة أبوظبي ومكانتها عالمياً.

إلى ذلك، يعرض جناح الدائرة في المعرض منتجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأشغالهم اليدوية والفنية والإبداعية، وذلك بهدف دعم أعمالهم لتعزيز خبراتهم ومهاراتهم الحرفية بما يسهم في تسهيل دمجهم في المجتمع، كما يعرض من خلال المكتبة الإلكترونية العديد من الإصدارات المتعلقة بالمجال القانوني والقضائي، إضافة إلى المواد التوعوية حول القوانين المنظمة للقطاع الرياضي في دولة الإمارات، فضلاً عن فيلم تعريفي يسلط الضوء على دور الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، في إرساء منظومة داعمة للرياضات المتنوعة ولاسيما الصيد والفروسية.

وخصصت الدائرة في جناحها بالمعرض ركناً للتعريف بخدمات مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية، والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويشكل داعماً رئيساً لقطاع الأعمال حيث يعمل على تبسيط الإجراءات القانونية، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، بما يدعم المكانة التنافسية التي تتبوؤها الإمارة في المؤشرات العالمية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.

كما توفر دائرة القضاء لجمهور الزائرين في المعرض، الإصدارات القانونية ذات الاختصاص بشؤون الرياضة والصيد، إلى جانب إصدارات فرع محكمة التحكيم الرياضي في أبوظبي "كاس"، وما تتضمنه مجلة "الرياضة والقانون" من أبحاث ودراسات معنية بالمنازعات الرياضية والقانوني الرياضي، واختصاصات محكمة التحكيم الدولي، والتعريف بالقوانين واللوائح الصادرة عن المجلس الدولي للتحكيم والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية الدولية.

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