أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي "بطاقة أطقم السفن السياحية" التي تزود أفرادها بمجموعة من المزايا والعروض الحصرية، تشجيعاً لهم على اكتشاف التجارب الاستثنائية في الإمارة.

وتتوفر البطاقة، المُقدمة بالتعاون مع منصة Alike الإلكترونية، عبر رمز دعوة يُرسل إلى أفراد أطقم السفن السياحية التي تُسير رحلات في الخليج العربي، حيث يُمكنهم تفعيلها مقابل دولار واحد للفرد من خلال تطبيق "بطاقة أبوظبي"، والاستمتاع بباقة من العروض والتخفيضات في المطاعم والمتاجر وأبرز معالم العاصمة، إلى جانب تجارب مُصممة خصيصاً للعاملين في قطاع السياحة البحرية.

ويحظى أفراد أطقم 147 رحلة سفن سياحية تستقبلها أبوظبي خلال الموسم الحالي بفرصة اكتشاف أفضل ما في الإمارة من جولات وتجارب توفرها البطاقة السارية طوال الموسم مع تكرار زيارات سفنهم.

وقال عبدالله يوسف، مدير إدارة العمليات الدولية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "تمضي أبوظبي في تعزيز مكانتها وجهة مفضلة لأبرز شركات السياحة البحرية العالمية. وأطلقنا البطاقة الحصرية الجديدة لإتاحة المجال أمام أطقم السفن السياحية لصناعة ذكريات لا تنسى أثناء الاستمتاع بتجارب التسوق وفنون الطهي والترفيه الرائعة في الإمارة".

وتدعم الشراكة مع منصة Alikeفي تطوير البطاقة رسالة الدائرة الرامية إلى ترسيخ ريادة أبوظبي على خريطة عواصم السياحة البحرية العالمية.

من جانبه، قال أشيش سيدرا، الشريك المؤسس لمنصة Alike: "سعداء بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ضمن هذه المبادرة التي تُثري التجارب التي يحظى بها أفراد أطقم السفن السياحية خلال زيارتهم الإمارة عبر منحهم فرصة اكتشاف عروضها الثقافية والترفيهية المُلهمة".

وتتعاون دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أيضاً مع سفن إكس "7X"، المجموعة القابضة في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، لتزويد أطقم السفن السياحية بعنوان خاص لاستلام طلبات تسوقهم الإلكتروني أثناء تواجدهم في المنطقة. وتقع مراكز توفير الخدمة- المقرر إطلاقها قريباً- بالقرب من محطة أبوظبي للسفن السياحية.

يذكر أن أبوظبي قد استقبلت خلال موسم 2023-2024 أكثر من 743 ألف زائر على متن السفن السياحية، بما في ذلك ما يزيد على 82 ألف راكب قادم ومغادر، وهو ما ساهم في تنشيط أعمال القطاع السياحي في الإمارة بصفة عامة. وتتماشى مبادرة "بطاقة أطقم السفن السياحية" مع استراتيجية أبوظبي السياحية 2030 التي تهدف إلى زيادة عدد زوار الإمارة من 24 مليوناً سنوياً في عام 2023 إلى 39.3 مليون زائر بحلول عام 2030، مع رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 90 مليار درهم.

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