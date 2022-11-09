أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة مع "ويب بيدز"، المزود العالمي لحلول توزيع خدمات الإقامة والضيافة والمنتجات لقطاع السياحة، وذلك خلال مشاركتها بمعرض سوق السفر العالمي في لندن.

وتهدف الاتفاقية إلى تعميق أطر التعاون بين الجانبين في جوانب مختلفة تشمل تعزيز وعي وكلاء السفر وبرامج العطلات الخارجية ضمن شبكة "ويب بيدز" بالمقومات السياحية الاستثنائية في أبوظبي. وتشهد أيضاً تنظيم سلسلة من الندوات عبر الإنترنت والجولات الترويجية والرحلات التعريفية إلى العاصمة الإماراتية، لإتاحة المجال أمامهم للتعرف عن قرب على الوجهة السياحية، وما تتميز به من عروض ومعالم جذب وجولات تُلهم زوارها، وتحفزهم للاستمتاع بها وفق اهتماماتهم وتطلعاتهم الشخصية.

كما أنها تمهد الطريق لإثراء قائمة منتجات "ويب بيدز"، بالتزامن مع إطلاع شركائها على التجارب الترفيهية والثقافية والمعالم الطبيعية المُذهلة في أبوظبي، وجدولها الحافل بالفعاليات، بما في ذلك مسرحية برودواي الموسيقية الشهيرة "الأسد الملك" التي تحتضنها للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ومعرض "الانطباعية: على درب الحداثة" في متحف اللوفر أبوظبي.

وقال سعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي: "تدعم شراكتنا الجديدة مع "ويب بيدز" خطواتنا للمضي قدماً في مبادراتنا الرامية إلى مشاركة أبوظبي مع العالم، وتسليط الضوء على معالمها وتجاربها المُلهمة، ودعوة الجميع لاكتشافها على مدار العام. ويساهم التعاون مع أبرز الجهات العاملة في قطاع السفر والسياحة في فتح أسواق عالمية جديدة أمامنا، حيث تمنحنا هذه الاتفاقية منصة للتواصل المباشر مع وكلاء السفر وبرامج العطلات وشركات إدارة الوجهات والمنتجات ضمن شبكة "ويب بيدز"، للترحيب بالمزيد من الزوار في العاصمة".

من جانبه، قال عمرو عز الدين، رئيس شركة "ويب بيدز" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "سعداء بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، بما يساعدنا على تفعيل دور شبكة شركائنا العالميين في قطاع السفر والسياحة لتقديم الإمارة كوجهة سياحية متكاملة تلبي تطلعات عملائهم في جميع أنحاء العالم. ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى زيادة الوعي بالعروض والتجارب الرائعة في أبوظبي".

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لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية في الإمارة، كما تغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة لتوحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

لمزيد من المعلومات عن دائرة الثقافة والسياحة–أبوظبي والوجهة، يرجى زيارة: dctabudhabi.ae وvisitabudhabi.ae.

لمزيد من المعلومات عن أجندة فعاليات أبوظبي، يرجى زيارة: inabudhabi.ae.

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