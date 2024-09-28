أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: عقدت "مكتبة" التابعة لقطاع الثقافة بدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حفل تكريم للفائزين والمشاركين في الدورة الحادية عشر من مسابقة القارئ المبدع في مسرح المجمع الثقافي بأبوظبي بحضور عدد كبير من المسؤولين في الدائرة وأولياء الأمور والمعنيين بالشأن الثقافي في الإمارة.

وشهدت الدورة الحادية عشر المسابقة إقبالاً لافتاً من الناشئة واليافعين حيث ارتفعت نسبة المشاركين بنسبة تصل إلى نحو 40% مقارنة بدورة العام الماضي، حيث وصل عدد المشاركين إلى 3,100 مشاركاً من كافة إمارات ومناطق الدولة، فيما وصل عدد الفائزين بالمسابقة إلى 100 فائز وفائزة.

وتهدف مسابقة "القارئ المبدع" إلى بناء مجتمع معرفي يتمتع أفراده بالثقافة والوعي، وإلى تحفيز الناشئة على زيارة المكتبات العامة بشكل متواصل. فعلى مدار أكثر من عقد، نجحت المسابقة في استقطاب أجيال من محبي القراءة من طلبة المدارس الحكومية والخاصة - ابتداءً من مرحلة رياض الأطفال وحتى الحلقة الثانية - للإبحار بين صفحات الكتب باللغتين العربية والإنجليزية، والتعرف على عوالم جديدة ومعلومات مفيدة تروي شغفهم بالقراءة وتساهم في تنمية هويتهم الثقافية، حيث وصل عدد المشاركين في المسابقة على مدار دوراته الماضية إلى أكثر من 13 ألف مشارك ومشاركة.

ضمت لجنة تحكيم الدورة الحادية عشر من المسابقة عدداً من الكتاب والتربويين وأمناء المكتبات، الذين اعتمدوا في تقييم المشاركات على نسبة إنجاز كتيّب المسابقة، وعدد الكتب المستعارة من المكتبات العامة، وفهم المشاركين للكتب وقدرتهم على نقدها وتحليلها، فضلاً عن تمكنهم من استخدام المهارات اللغوية اللازمة للحديث بلغة فصيحة وسليمة.

وكانت فعاليات الدورة الحالية من المسابقة قد انطلقت بداية شهر ديسمبر 2023 واستمرت إلى نهاية شهر فبراير 2024 في كافة أفرع "مكتبة" في إمارة أبوظبي.

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