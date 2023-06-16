تكمن أهمية الاكتشافات في إلقائها الضوء على مرحلة من تاريخ العين لا يُعرف عنها الكثير

أبوظبي: أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن تفاصيل الاكتشافات الأثرية التاريخية الجديدة في الإمارة وتحديدا في منطقة العين، والتي كشفت خلالها عن مواقع أثرية ومصنوعات يدوية تعود للعصر الحديدي وفترة ما قبل الإسلام، وتغطي الفترة الزمنية الممتدّة من حوالي 1300 قبل الميلاد إلى 600 م.

واكتشف فريق علماء الآثار في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي كنوزًا أثرية أخرى عند انتهاء أعمال التنقيب الإنقاذية لجزء من مقبرة تعود لفترة ما قبل الإسلام (300 قبل الميلاد - 300 م) تمّ العثور عليها أثناء تطوير الطرق والبنية التحتية في شعبية الكويتات في وسط المدينة، شرق متحف منطقة العين. وتم تحديد حوالي عشرين قبراً فردياً؛ حيث كشفت التنقيبات فيها عن عدد من الأدوات المحفوظة جيدًا بصورة استثنائية، منها جرة سليمة وغيرها من الخزفيات، والأوعية البرونزية، والأواني الزجاجية والمرمرية. كما تمّ العثور في المقابر على كميات كبيرة من الأسلحة الحديدية، مثل السهام والرماح وعدد من السيوف، وأحدها بطول 70 سم بقي سليماً.

ويشير اكتشاف هذه المقبرة إلى وجود مستوطنة تعود إلى نفس الفترة الزمنية كانت تقع على الأرجح في مكان قريب. كما يوفر وجود قنوات المياه العميقة التي لوحظت في المنطقة دليلًا آخر على نشوء واحة العين القريبة خلال تلك الفترة، وإلى تطور المشهد الاجتماعي في منطقة العين التاريخية.

وقادت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عمليات التنقيب الأثرية على امتداد 11,5 كلم تشمل ثلاث مناطق في العين: الخريس والقطارة والهيلي. أسفرت عن إعلانها عن اكتشافات أثرية تعود للعصر الحديدي، كما تضم ضريحاً حجرياً ضخماً من العصر البرونزي وما لا يقل عن 35 قبراً لأفراد من فترة ما قبل الإسلام تحتوي على مخابئ لأسلحة حديدية.

وحدّد علماء الآثار أكثر من 50 فلجاً تاريخياً، وهي أنفاق مائية تحت الأرض كانت تستخدم لري البساتين والحقول، تمّ إنشاؤها في عصور متعاقبة وباستخدام تقنيات مختلفة، بما يشير إلى وجود أنشطة زراعية متطورة وشبكات ريّ منظّمة يعود تاريخها إلى العصر الحديدي. وتدل هذه الأنفاق القديمة على وجود رابط ملموس بأنظمة الزراعة التقليدية. كما أنها تظهر أنّ الماضي القريب لمنطقة العين له في الواقع ارتباط وثيق ضارب في أعماق التاريخ.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: "تأتي هذه الاكتشافات المهمة في العين ثمرة لجهود دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي المتواصلة للتنقيب عن جذور تاريخ أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمحافظة على مقوماته الأصيلة. وتمنحنا الأبحاث الأثرية صورة أكثر اكتمالاً لماضينا، وتُسهم في فهم رحلة تطور مجتمعاتنا القديمة عبر الزمن ودعم البحث العلمي إقليمياً وعالمياً، بما يعزز فخرنا بإنجازات أسلافنا".

ومن بين الاكتشافات الأثرية، قطع خزفية تستخدم للطقوس الجنائزية والأنشطة الزراعية، وأواني حجرية ناعمة ومزخرفة وحلي وأصداف ومعادن وأسلحة، إلى جانب خبايا أثرية أخرى تم اكتشافها في المقابر والأضرحة. كما تمّ أخذ عينات من تربة الموقع لتحليلها ومعرفة المزيد من المعلومات حول استخدامات البيئة القديمة ونوع المحاصيل المزروعة خلال العصر الحديدي في هذه المنطقة المكتشفة حديثًا.

تكمن أهمية هذه الاكتشافات في فترة ما قبل الإسلام في إظهار أن الفترة التي كانت حتى وقت قريب غائبة نسبياً عن السجل الأثري في منطقة العين ليست حاضرة فحسب، بل تبدو واسعة الانتشار. حيث تدل اكتشافات السيوف على استخدام أسلحة جديدة، الأمر الذي يشير إلى طبيعة الحروب ومعارك الفرسان التي حدثت في المنطقة في ذلك الوقت.

وتقود دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عمليات التنقيب والبحث الأثري المستمرة في أنحاء إمارة أبوظبي، في إطار جهودها المتواصلة لتعميق المفاهيم حول دولة الإمارات، وتحديد ملامحها التاريخية على مرّ العصور والحفاظ على إرثها الثقافي. وتتعاون الدائرة مع المؤسسات التعليمية الرائدة والجهات الحكومية، لتزويد الطلبة والمعنيّين من مؤسسات وأفراد، بأحدث المعلومات والمعارف حول كيفية إدارة وحماية البيئة التاريخية.

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لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في الإمارة، كما تغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالميًا بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة لتوحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعي الثقافة والسياحة.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.