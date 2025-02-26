عجمان، نظّمت دائرة التنمية السياحية بعجمان جلسة حوارية تحت عنوان "التجارب السياحية المبتكرة في الوطن العربي"، وذلك في نادي الزورا للجولف في عجمان، تزامنًا مع شهر الإمارات للابتكار ويوم السياحة العربي. وجاءت هذه الجلسة في إطار جهود الدائرة لتعزيز الابتكار في القطاع السياحي، وتسليط الضوء على أحدث التوجهات العالمية التي تسهم في استدامة وتنافسية الوجهات السياحية العربية والتركيز على أحدث المشاريع السياحية المبتكرة وتعزيز مكانة المنطقة العربية في قطاع السياحة على المستوى العالمي.

شهدت الجلسة حضور سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان، ومشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاع السياحي، حيث تطرقت النقاشات إلى أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير المشاريع السياحية وتحسين تجربة الزوار. وشارك في الجلسة عدد من رواد الأعمال والمبتكرين في القطاع، من بينهم باتريك أنطاكي، نائب رئيس قسم العمليات في الشرق الأوسط لشركة فالور هوسبيتاليتي، ورشا يوسف، مؤسس شركة "فافلة" للرحلات، ودارين ديريه، مؤسس شركة "ترحال الأصايل" للسفر والتجارب السياحية.

ركزت النقاشات على أهمية الابتكار كأداة رئيسية لاستدامة قطاع السياحة وتعزيز تنافسية الوجهات السياحية. كما تم تسليط الضوء على أبرز التجارب الناجحة في المنطقة العربية، وتناول المشاركون كيفية تطوير العروض السياحية لجذب المزيد من الزوار وتقديم تجارب استثنائية. تم أيضًا مناقشة كيفية الاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، الواقع المعزز، وإنترنت الأشياء لتطوير مشاريع سياحية مبتكرة تلبي تطلعات المسافرين، وتعكس الهوية الثقافية والتراثية للوجهات المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية إشراك المجتمع المحلي في عملية خلق التجارب السياحية الأصيلة والمبتكرة، وهو ما يساهم في بناء تجارب أكثر واقعية، وثراء، ويعكس التنوع الثقافي والتراثي للمنطقة.

وفي هذا السياق، أكد سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى إلى تعزيز مكانتها كإحدى أفضل الوجهات السياحية عالميًا من خلال تبني استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الابتكار في القطاع السياحي بما يتواكب مع التوجهات العالمية والتطورات المستمرة في هذا المجال. وأضاف: "يعكس هذا التوجه اهتمام القيادة الرشيدة بترسيخ مفاهيم الاستدامة والتنويع الاقتصادي كأولوية استراتيجية، وذلك في إطار رؤية الإمارات 2071 التي تهدف إلى تحويل الدولة إلى الوجهة السياحية الأكثر ابتكارًا واستدامة في العالم. ومن هذا المنطلق، تعمل دائرة التنمية السياحية في عجمان على توظيف الابتكار في كافة مبادراتها السياحية، بهدف تحقيق الأهداف الوطنية والإقليمية في تطوير القطاع السياحي بما يتماشى مع التوجهات العالمية، مع التركيز على تحسين جودة التجارب السياحية عبر الاستفادة من التقنيات الحديثة مثل السياحة الرقمية والذكاء الاصطناعي".

شهدت الجلسة تفاعلاً واسعًا من الحضور، حيث تبادلوا الأفكار والخبرات حول أفضل الممارسات العالمية في تطوير السياحة المستدامة، وخرجوا بعدد من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز الابتكار في القطاع السياحي العربي. ومن أبرز هذه التوصيات تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير مشاريع سياحية قائمة على الابتكار، وتبني الحلول الرقمية الحديثة لتحسين الخدمات السياحية، وتشجيع ريادة الأعمال في المجال السياحي، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العاملين في القطاع وتمكينهم من استخدام التكنولوجيا المتطورة بفعالية.

تأتي هذه الجلسة ضمن جهود دائرة التنمية السياحية بعجمان لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة سياحية متطورة تدعم الابتكار والاستدامة في مختلف مجالات القطاع. وتسعى الدائرة إلى خلق بيئة محفزة للأفكار الجديدة وتشجيع رواد الأعمال على تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير السياحة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2031 الهادفة إلى تعزيز مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني وتحقيق نهضة سياحية مستدامة.

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