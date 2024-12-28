عجمان: أعلنت دائرة التنمية السياحية بعجمان عن انطلاق النسخة الـخامسة من سباق "مستشفى امينة - نصف ماراثون عجمان" والذي تنظمه شركة القدرة لتنظيم الفعاليات الرياضية، في 29 ديسمبر الجاري بحديقة الصفيا.

ويعد السباق من أهم وأكبر الأحداث الرياضية التي تشهدها الإمارة، حيث يضم مسافة رئيسية تبلغ 21.1 كم، بالإضافة إلى ثلاث مسافات أخرى هي 10 و5 و 2.6كم، مما يناسب جميع المستويات والقدرات الجسدية، كما يضم فئة مفتوحة وفئة للمواطنين لكل من الرجال والسيدات، بإجمالي جوائز تبلغ 24,000 درهم إماراتي.

ويأتي السباق ختاماً لمسيرة العام 2024 الحافلة بالفعاليات والإنجازات التي حققتها دائرة التنمية السياحية بعجمان، وانعكاساً لجهودها المستمرة في إبراز الواجهة الرياضية والمعالم السياحية للإمارة، مما يسهم في الترويج للوجهات الرياضية فيها ونشر وتعزيز ثقافة الرياضات الفردية.

وقال سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان: "يأتي هذا السباق في إطار حرص دائرة التنمية السياحية على تنظيم الفعاليات المجتمعية التي تعزز النشاط الرياضي والاجتماعي في الإمارة، وتسهم في إبراز مكانتها كوجهة رائدة للسياحة الرياضية. كما يعكس التزام الدائرة برؤية عجمان 2030 وتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم الأنشطة الرياضية والمجتمعية، وإيمانها بأهمية دور الرياضة في تنمية قطاع السياحة وإسعاد المجتمع والارتقاء بجودة الحياة".

وبدوره، قال محمد علي عبدالله، الرئيس التنفيذي للعمليات في مستشفى أمينة ومجموعة أنجلو أربيان للرعاية الصحية في الإمارات الشمالية: "يسعدنا أن نتعاون من جديد مع دائرة التنمية السياحية بعجمان، وخصوصاً بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخ السابقة من السباق. ويعكس هذا الحدث حرص إدارة المستشفى على تقديم الدعم الدائم والكامل لإنجاح هذا النوع من المبادرات التي تساهم في رفع الوعي الصحي في المجتمع، وسعيها المستمر إلى المساهمة في تعزيز قطاع الرعاية الصحية في الإمارة".

ويقام سباق " مستشفى امينة - نصف ماراثون عجمان – برعاية شركة الاتحاد للماء والكهرباء، وبدعم العديد من الشركاء البارزين ومنهم شرطة عجمان ودائرة البلدية والتخطيط وفريق فرسان زايد وستوديو ماجد للإنتاج الفني ومياه غلفا ومنتجع كورال بيتش الشارقة، وفندق باهي قصر عجمان، وفيتامين ويل، وإنفينيتي فيتنس، وفندق عجمان، وهيلثي اند تيستي، وفندق وأجنحة رامادا باي ويندام عجمان، وفندق عجمان سراي.

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