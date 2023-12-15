أبوظبي : نظَّمت دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، النسخة الثالثة من «لقاءات قيادات حكومة أبوظبي»، بهدف تحفيز القيادة الإبداعية وتعزيز أواصر التعاون البنّاء بين قيادات القطاع الحكومي على مستوى الإمارة.

عُقِدَت النسخة الثالثة من لقاءات قيادات حكومة أبوظبي في المقر الرئيسي لشركة ستراتا للتصنيع في مدينة العين تحت عنوان «اقتصاد الصقر»، وشهدت حضور 33 وفداً يمثِّلون مختلف الجهات الحكومية في أبوظبي.

ووفَّرت اللقاءات منصةً لقادة حكومة أبوظبي لتوحيد الرؤى وتضافر الجهود وتبادل المعرفة والخبرات بشأن سُبل دعم «اقتصاد الصقر» لتوجيه المرحلة المقبلة من التنويع الاقتصادي في الإمارة. وسلَّط الملتقى الضوء على التوجُّهات الاستراتيجية الحكومية في العالم، والتي تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي قوة اقتصادية إقليمية، ومبادرات التحوُّل إلى اقتصاد ذكي ومستدام يدمج مختلف فئات المجتمع، ما يتماشى مع الرؤية الطموحة للإمارة.

وتضمَّنت هذه النسخة مجموعةً من الجلسات النقاشية مع قادة الفكر المتميِّزين، من بينهم معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي، ومعالي أحمد تميم هشام الكُتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي. وشملت النقاشات مجموعةً واسعةً من المواضيع مثل التطلُّعات المستقبلية للقطاع الحكومي وسبل الاستفادة من الفرص في التكتُّلات الاقتصادية الناشئة، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، فضلاً عن تبسيط عمليات الأعمال والاستثمار، ورعاية منظومة الابتكار، وجذب المواهب ذات المهارات المرتفعة، والتعامل مع المشهد المتغيِّر لقطاع الموارد البشرية.

وقال معالي أحمد تميم هشام الكُتّاب: «يتيح لنا التحوُّل الاستراتيجي الأخير، الذي تحوَّلنا بموجبه إلى دائرة التمكين الحكومي، تعزيزَ مستويات التعاون بين مختلف الجهات الحكومية، بهدف تقديم خدمات فعّالة للجهات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين والمقيمين في أبوظبي. تعدُّ لقاءات قيادات حكومة أبوظبي شهادةً على التزامنا المتجدِّد بجمع شركائنا كافَّة في الحكومة تحت مظلة واحدة، والعمل على تحقيق هدفنا المشترك».

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي: «تمثِّل شراكتنا مع دائرة التمكين الحكومي لاستضافة لقاءات قيادات حكومة أبوظبي خطوةً مهمَّةً في سبيل تعزيز مكانة الإمارة قوةً اقتصادية، مع التركيز على الارتقاء بمنظومة الابتكار والتنويع والنمو الاقتصادي المستدام. ويؤكِّد التعاون الذي شهدناه بين القيادات الحكومية في هذه اللقاءات أننا لا نتبنّى الابتكار فحسب، بل نعمل أيضاً على تطوير قطاعات متنوِّعة لتحقيق النجاح على المدى الطويل. ويدفعنا هذا التعاون نحو الأمام لتعزيز مرونة الاقتصاد، ويؤكِّد من جديد التزامنا ببناء مستقبلٍ مزدهرٍ لإمارة أبوظبي».

وشهد جدول أعمال اللقاءات مجموعةً من الأنشطة التفاعلية، وأنشطة بناء الفريق المُبتكرة، بهدف تعزيز التواصل والتعاون، وترسيخ روح الفريق الواحد، وتحفيز التفكير الاستراتيجي الرائد بين قادة حكومة أبوظبي.

ويأتي تنظيم النسخة الثالثة من «لقاءات قيادات حكومة أبوظبي» في أعقاب نجاح نسختيها السابقتين، اللتين أسفرتا عن الخروج بنتائجَ مُثمرةٍ كان لها أثر بارز ضمن الجهود المبذولة لتمهيد الطريق نحو بناءِ مستقبلٍ أكثرَ ازدهاراً لإمارة أبوظبي.

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