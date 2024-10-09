دبي- الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن عقد شراكة استراتيجية مع "قمّة تأثير الرياضة"Sport Impact Summit ، التي ستنعقد في منتجع أتلانتس النخلة في دبي يومي 4 و5 ديسمبر 2024. وتهدف القمّة إلى استثمار قوة الرياضة لتعزيز الاستدامة، والصحة العامة، والنمو الاقتصادي، وإحداث تأثير اجتماعي وبيئي مستدام.

وستسهم هذه الشراكة في تحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين، وتحديد ودعم الفعاليات الرياضية ذات الأثر الكبير، إلى جانب وضع استراتيجية طويلة الأمد تتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديةD33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول العام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن في العالم للزيارة والاستثمار والمعيشة والعمل".

وفي هذا السياق، صرح أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة قائلا: "نحن سعداء بهذه الشراكة مع ’قمّة تأثير الرياضة‘ لدعم توجّه دبي نحو تعزيز أسلوب حياة نشط وصحّي بين سكان وزوّار المدينة لجعلهم أكثر صحة وسعادة. كما تمثّل الرياضة حافزاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، ونحن ملتزمون بالعمل مع شركائنا في القطاعين العام والخاص لإحداث تغييرات إيجابية عبر تطوير الرياضة".

وأضاف الخاجة قائلا: "تواصل دبي تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية المميزة، حيث تقام القمة بعد تنظيم شهر كامل من الأنشطة الرياضية خلال فعاليات ’تحدّي دبي للياقة‘، وسيكون للقمة دور مهم في تحديد الفرص الجديدة التي تسهم بالارتقاء بالبنية التحتية الرياضية، وإلهام أفراد المجتمع لتطوير مستويات لياقتهم البدنية."

ومن جهته، قال شون موريس، لاعب الكريكيت السابق والمؤسس المشارك لقمة تأثير الرياضة: "نحن فخورون بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. حيث تتماشى رؤيتهم نحو الاستدامة ورفاهية المجتمع مع أهداف قمة تأثير الرياضة. معاً، نسعى لإلهام العالم نحو تغيير إيجابي من خلال قوة الرياضة، وجعل دبي وجهة رائدة في تبني الحلول المبتكرة والمستدامة."

ستجمع القمة في ديسمبر المقبل نخبة من الخبراء العالميين، والرياضيين، والأكاديميين، والمتخصصين في مجال الاستدامة، لتقديم حلول عملية لمواجهة التحديات العالمية الحالية. كما أنها ستسلط الضوء على الدور المحوري للرياضة في تعزيز الاستدامة ورفاهية المجتمعات.

تلتزم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والسياحة والابتكار. وتمكّنها هذه الشراكة من تحقيق مساعيها نحو المساهمة في النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز المجتمعات لتصبح أكثر صحة واستدامة للمستقبل.

وستقوم "قمّة تأثير الرياضة" قبل انطلاق فعالياتها في شهر ديسمبر المقبل بالإعلان عن الجهات المؤثرة والمؤثرين الذين سيسهمون في تحقيق مهمة جعل العالم أكثر صحة واستدامة.

للمزيد من المعلومات حول القمة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني sportimpactsummit.com.

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