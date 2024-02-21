• المشاركة في المعرض تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول 2033 وتعزيز مكانتها كواحدة من أفضل ثلاث مدن عالمية

• تمثل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية الدائرة في المعرض

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تشارك دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في الدورة الـ 29 من معرض جلفود، الفعالية التجارية الأكبر على مستوى العالم في قطاع المأكولات والمشروبات، لتسلّط الضوء على مجموعة من المنتجات والخدمات وفرص الاستثمار.

وتعزز مشاركة الدائرة في المعرض الذي انطلقت فعالياته في 19 فبراير وتستمر حتى 23 فبراير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، الدور المحوري الذي تلعبه في استقطاب المصنعين والمستثمرين الأجانب ودعم المصدرين من الإمارة، لاسيما في قطاع الأغذية والمشروبات الذي يُعدّ أحد القطاعات الأساسية لاقتصاد دبي. ويوفر المعرض السنوي، الذي يستقطب أكثر من 5,500 جهة عارضة من 127 دولة، فرصاً فريدة لرواد الأعمال المحليين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للتواصل مع الشركات والمشترين والتجار والحكومات والوفود التجارية المشاركة من مختلف دول العالم، إلى جانب تبادل التجارب والخبرات المرتبطة بقطاع الأغذية والمشروبات المتنامي في دبي.

وتأتي مشاركة الدائرة في "جلفود 2024" هذا العام ممثلةً بمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية. حيث تسهم جهود الدائرة والمؤسسات التابعة لها في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" مطلع العام الماضي، وذلك بهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة في العقد المقبل وتحويل دبي إلى واحدة من أفضل ثلاث مدن في العالم للأعمال والترفيه؛ فضلاً عن مضاعفة حجم التجارة الخارجية من خلال 400 مدينة إضافية على خريطة التجارة الخارجية وتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال دعم إمكاناتها وتطوير قدراتها وتوسعها العالمي.

وتحرص دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على الاستفادة من معرض جلفود 2024 لتسليط الضوء على بيئة التجارة والتصنيع والاستثمار الحيوية في الإمارة، بالتوازي مع السعي لجعل دبي مركزاً عالمياً لقطاع المأكولات والمشروبات.

وتعمل مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية خلال معرض جلفود 2024 على الترويج لخدمات التصنيع والصادرات في دبي وتمكين المشترين من التواصل والتنسيق مع الشركات المحلية، والمشاركة في جلسات نقاشية لتعزيز الوعي بالقطاع والسعي لاستقطاب الاستثمارات في القطاع الصناعي. وسيستضيف نادي نخبة المشترين وفوداً من عدة دول، بما في ذلك 193 مشترياً وذلك لربطهم بالمصنعين والمصدرين بالإمارة.

ومن جهةٍ أخرى، يشهد المعرض مشاركة 10 مؤسسات ناشئة وطنية متعاونة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال الأغذية والمشروبات في الإمارة. ويساهم حضور المؤسسة في جلفود 2024 بإبراز دورها المحوري في تعزيز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، حيث تستعرض مجموعة من المنتجات والخدمات وتساعد هذه الشركات في التواصل مع العارضين الدوليين والوصول إلى أسواق وفرص جديدة. وتبرز من بين الشركات المشاركة المصنع الناشئ "فريو" للمياه الغازية الصحية، وبيتر بايتس لتجارة المواد الغذائية والمشروبات، وسبيشل فودز زون لتجارة المواد الغذائية، وراشنز لتجارة المكملات الغذائية وميامن للتجارة، وفاب تريدينغ وان بيرسن، والمراعي العربية للتجارة، والنهلة للتجارة العامة وسمارت فيليج بروموشنال جيفتس، وهيلث تشويس للتجارة العامة. وقد حرصت المؤسسة على المشاركة في دورات المعرض منذ أكثر من 10 سنوات، ممّا ساهم في دعم أكثر من 120 شركة من أعضائها وتتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها خلال هذه الفعالية السنوية الرائدة.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي:

إلى جانب رؤيتها المطلقة للتأكيد على مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتجارة والاستثمار والسياحة، تساهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في دعم الرؤية الطموحة لحكومة دبي في جعل الإمارة مركزاً رئيسياً عالمياً للاقتصاد والسياحة وترسيخ ميزاتها التنافسية لتتصدر المؤشرات العالمية، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصاديّة في العالم خلال العقد المقبل.

ولتحقيق هذا التوجه، تقود الدائرة الجهود الرامية لتعزيز اقتصاد دبي القائم على التنوع وتقديم خدمات مميزة ومبتكرة، بما يمكّنها من جذب أفضل المواهب، والارتقاء ببيئة الأعمال، ورفع معدلات النمو، ودعم رؤية الإمارة لتصبح الوجهة المفضلة في العالم للحياة والعمل، وذلك من خلال الترويج للمقومات المتنوعة التي تتمتع بها المدينة، وما توفّره من جودة في العيش وأسلوب حياة عصري بشكل عام.

وتعتبر "دبي للاقتصاد والسياحة" الجهة المسؤولة عن التخطيط والإشراف والتطوير والتسويق لقطاعي الأعمال والسياحة في دبي، وكذلك تحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص الأعمال بما فيها المنشآت الفندقية ومنظمي الرحلات ووكلاء السفر وغيرها. وتنضوي تحت مظلة الدائرة المُؤسّسات التالية: مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ومؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، ومؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، ومُؤسّسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصّغيرة والمُتوسِّطة، ومؤسّسة دبي للتسويق السِّياحي والتِّجاري، ومؤسّسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وكلية دبي للسياحة.