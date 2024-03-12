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الحفل السنوي لتوزيع الجوائز يسلط الضوء على دور البرنامج في تحقيق أهداف خطة دبي الاقتصادية D33 ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة
دبي، الإمارات العربية المتحدة: كرمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أعضاء برنامج السفير على جهودهم الحيوية والتي ساهمت في استقطاب أبرز الفعاليات والمؤتمرات العالمية وتنظيمها في إمارة دبي خلال العام ٢٠٢٤. وضم حفل توزيع الجوائز الذي أقيم الأسبوع الماضي بمنتجع فور سيزونز بشاطئ جميرا، سفراء البرنامج من 34 مؤسسة، شملت أحضائيين في خدمات الرعاية الصحية وعلماء وخبراء متخصصين وأكاديميين ورواد أعمال من مختلف القطاعات.
ويساهم برنامج السفير الذي أطلقه «فعاليات دبي للأعمال»، مكتب الفعاليات الرسمية في الإمارة، في فوز دبي باستضافة العديد من المؤتمرات والفعاليات العالمية الرئيسية، ووضع اسم دبي على الخارطة العالمية في قطاع الفعاليات وفق أفضل المعايير المعتمدة ، مما يرسخ من مكانتها الرائدة في مجال المعرفة والإبتكار، بما يتماشى مع أهداف خطة دبي الاقتصادية D33 .
ومثل حفل التكريم لأعضاء برنامج السفير فرصة مثالية لهم لتبادل الخبرات والمعرفة مع مجموعة من أبرز الشخصيات القيادية. وحضر الحفل عدداً من أبرز الشخصيات من مختلف القطاعات، بما فيها قطاع الطيران والإمدادات اللوجستية والرعاية الصحية والتكنولوجيا والابتكار.
وفي هذه المناسبة، صرح سعادة أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة،: "يسرني أن أتقدم بالتهاني لجميع الأعضاء على جهودهم المتميزة ودورهم الفاعل في جعل دبي الوجهة الأهم لإقامة الفعاليات وتسليط الضوء على المعايير العالمية التي توفرها دبي في هذا المجال. وأود هنا أن انوه بأن أعضاء برنامج السفير قد سجلوا أرقاماً قياسية في الفوز بالعروض التي تقدمت بها دبي لاستضافة الفعاليات خلال العام 2023 شملت أبرز المؤتمرات والمعارض على مستوى العالم. ومما لا شك فيه أن هذه الخطوات من شأنها دعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الإقتصادية D33".
وأضاف: "وتساهم استضافة الفعاليات العالمية في دفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز القطاعات الرئيسية المدرجة في أجندة دبي الإقتصادية. ونحن فخورون بالدور الكبير الذي قام به سفرائنا للفوز بعروض الاستضافة التي تقدمت بها دبي واستقطاب آلاف الوفود ؛ وزياردة الزخم عبر فعاليات الأعمال بشكل خاص والقطاع السياحي بشكل عام."
جدير بالذكر أن مكتب «فعاليات دبي للأعمال" قد بذل الكثير من الجهود ليسارع خطى دبي نحو الريادة في استقطاب الفعاليات والمؤتمرات؛ وفقاً لخطة مدروسة بعناية فائقة. ولم ينجح برنامج السفير في هذا وحسب، بل أيضاً في تسهيل استقطاب فعاليات كبرى إلى الإمارة؛ وضم أعضاء جدد إليه.
منذ تأسيسه في العام 2010، ساهم برنامج السفير بشكل كبير في دفع معدلات النمو الاقتصادي في الإمارة من خلال دعم المدينة للفوز بعروض استضافة من مختلف أنحاء العالم. فقد فازت دبي خلال العام 2023، بـ 349 فعالية من اجتماعات ومؤتمرات ومعارض، بزيادة قدرها 49٪ عن العام السابق.
الجهات المستضيفة للمؤتمرات العالمية:
القمة العالمية لاتحاد المواصلات العامة 2026
هيئة الطرق والمواصلات في دبي
منتدى المدن الثقافية العالمي 2024
هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة”
عالم الإتصالات الحرجة CCW 2024
مؤسسة الاتصالات المتخصصة "نداء"
مؤتمر ICAO للطيران وأنواع الوقود البديل 2023
الهيئة العامة للطيران المدني
مؤتمر IEEE الدولي للرؤية الحاسوبية 2029
بولينوم ايفنتس
مؤتمر WAN-IFRA الشرق الأوسط 2023
مدينة دبي للانتاج
بطولة FIP العالمية للبولو 2026
إل إم بولو وورلد
اتحاد الإمارات للبولو
الاجتماع السنوي للرابطة الدولية للعلامات التجارية 2026
جمعية الإمارات للملكية الفكرية
الملتقى الهندسي الخليجي الخامس والعشرين 2024
جمعية المهندسين بالامارات
الندوة السنوية لجمعية علماء البتروفيزياء ومحللي سجل الآبار (SPWLA) 2025
جمعية علماء البتروفيزياء ومحللي سجلات الآبار – فرع دبي
مؤتمر منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (FIATA) 2024
اللجنة الوطنية للشحن والامداد
IEEE BCCA/IMETA/FLLM 2024
جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات فرع الامارات
الاتحاد الدولي لجمعيات أورام الرأس والرقبة 2025
شعبة الإمارات للأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق
المؤتمر العالمي للجامعة الملكية لفنيي الأشعة 2024
شعبة الإمارات لفنيي الأشعة
مؤتمر الجمعية الأمريكية للنطق واللغة والسمع في الشرق الأوسط 2024
شعبة الإمارات لعلاج النطق واللغة
مؤتمر تحديات الولادة والمخاض 2023
جمعية الإمارات لأمراض النساء والتوليد
الاجتماع العالمي للجمعية الدولية للطب الجنسي 2023
جمعية الإمارات لأمراض وجراحة المسالك البولية
الاجتماع العلمي للجمعية العالمية لجراحة قلب الأطفال وجراحة القلب الخلقية 2026
جمعية القلب الإماراتية – القسم الجراحي
المؤتمر العالمي للمعلوماتية الطبية 2027
شعبة الإمارات للمعلوماتية الصحية
المؤتمر الخليجي الثالث لأمراض الروماتيزم 2024
جمعية الإمارات لأمراض المفاصل والروماتيزم
الاجتماع العلمي للجمعية الدولية لارتفاع ضغط الدم 2026
جمعية القلب الإماراتية
منتدى القيادة العالمية لجراحة التجميل 2024
الجمعية العربية لطب وجراحة التجميل
المؤتمر العالمي لأولمبياد ISAPS 2027.
الجمعية العربية لطب و جراحة التجميل
الندوة العالمية للبنية التحتية للمعلومات والشبكات 2024
الجامعة الكندية بدبي
المؤتمر الدولي للتمويل الذكي 2023
جامعة ولونغونغ في دبي
مؤتمر القمة الدولية التابعة لمنظمة المرأة في الهندسة 2024
منظمة المرأة في الهندسة التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في الامارات
مؤتمر الويب 2026
معهد الابتكار التكنولوجي
الجهات المستضيفة للمؤتمرات المحلية الجديدة:
المؤتمر السنوي لجمعية الإمارات لجراحة اليد 2023
شعبة الإمارات لجراحة اليد
منتدى بارسPAARS الأول للذكاء الاصطناعي 2023
شعبة الإمارات للأشعة
المؤتمر الإقليمي الأول للخدمات الطبية الطارئة 2023
اللجنة التعليمية للرابطة الوطنية الأمريكية لفنيي طب الطوارئ
كليات التقنية العليا
المؤتمر الأول لمجلس الإنعاش العربي2023
مجلس الإنعاش العربي
مؤتمر الإمارات للطب الرياضي 2023
جمعية الإمارات للطب الرياضي وإعادة التأهيل
#بياناتحكومية
-انتهى-
نبذة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي:
إلى جانب رؤيتها المطلقة للتأكيد على مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتجارة والاستثمار والسياحة، تساهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في دعم الرؤية الطموحة لحكومة دبي في جعل الإمارة مركزاً رئيسياً عالمياً للاقتصاد والسياحة وترسيخ ميزاتها التنافسية لتتصدر المؤشرات العالمية، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصاديّة في العالم خلال العقد المقبل.
ولتحقيق هذا التوجه، تقود الدائرة الجهود الرامية لتعزيز اقتصاد دبي القائم على التنوع وتقديم خدمات مميزة ومبتكرة، بما يمكّنها من جذب أفضل المواهب، والارتقاء ببيئة الأعمال، ورفع معدلات النمو، ودعم رؤية الإمارة لتصبح الوجهة المفضلة في العالم للحياة والعمل، وذلك من خلال الترويج للمقومات المتنوعة التي تتمتع بها المدينة، وما توفّره من جودة في العيش وأسلوب حياة عصري بشكل عام.
وتعتبر "دبي للاقتصاد والسياحة" الجهة المسؤولة عن التخطيط والإشراف والتطوير والتسويق لقطاعي الأعمال والسياحة في دبي، وكذلك تحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص الأعمال بما فيها المنشآت الفندقية ومنظمي الرحلات ووكلاء السفر وغيرها. وتنضوي تحت مظلة الدائرة المُؤسّسات التالية: مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ومؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، ومؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، ومُؤسّسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصّغيرة والمُتوسِّطة، ومؤسّسة دبي للتسويق السِّياحي والتِّجاري، ومؤسّسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وكلية دبي للسياحة.
نبذة عن فعاليات دبي للأعمال:
يهدف "فعاليات دبي للأعمال"، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة إلى ترسيخ مكانة دبي كوجهة متميّزة لفعاليّات الأعمال، وزيادة حصتها السوقية من مشهد الفعاليات العالمية بما يساهم في تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل، وتعزيز الخبرات في الإمارة. ويسعى المكتب التابع لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات "دبي للاقتصاد والسياحة"، إلى تعزيز سمعة دبي في هذا المجال عبر مساعدة منظمي الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض العالمية وسياحة الحوافز، لعقد تلك الأحداث وفق أعلى المعايير الدولية. وباعتباره عضواً في تحالف أفضل المدن العالمية "BestCities Global Alliance"، يهدف مكتب فعاليات دبي للأعمال إلى تقديم أفضل الخدمات على المستوى العالمي لقطاع الاجتماعات.
للمزيد من المعلومات الإعلامية، يرجى التواصل مع:
إيمان داود
مدير اتصال أول، بايتس بان جلف دبي
Iman.dawod@bpggroup.com
أو
mediarelations@dubaitourism.ae