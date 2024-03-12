الحفل السنوي لتوزيع الجوائز يسلط الضوء على دور البرنامج في تحقيق أهداف خطة دبي الاقتصادية D33 ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كرمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أعضاء برنامج السفير على جهودهم الحيوية والتي ساهمت في استقطاب أبرز الفعاليات والمؤتمرات العالمية وتنظيمها في إمارة دبي خلال العام ٢٠٢٤. وضم حفل توزيع الجوائز الذي أقيم الأسبوع الماضي بمنتجع فور سيزونز بشاطئ جميرا، سفراء البرنامج من 34 مؤسسة، شملت أحضائيين في خدمات الرعاية الصحية وعلماء وخبراء متخصصين وأكاديميين ورواد أعمال من مختلف القطاعات.

ويساهم برنامج السفير الذي أطلقه «فعاليات دبي للأعمال»، مكتب الفعاليات الرسمية في الإمارة، في فوز دبي باستضافة العديد من المؤتمرات والفعاليات العالمية الرئيسية، ووضع اسم دبي على الخارطة العالمية في قطاع الفعاليات وفق أفضل المعايير المعتمدة ، مما يرسخ من مكانتها الرائدة في مجال المعرفة والإبتكار، بما يتماشى مع أهداف خطة دبي الاقتصادية D33 .

ومثل حفل التكريم لأعضاء برنامج السفير فرصة مثالية لهم لتبادل الخبرات والمعرفة مع مجموعة من أبرز الشخصيات القيادية. وحضر الحفل عدداً من أبرز الشخصيات من مختلف القطاعات، بما فيها قطاع الطيران والإمدادات اللوجستية والرعاية الصحية والتكنولوجيا والابتكار.

وفي هذه المناسبة، صرح سعادة أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة،: "يسرني أن أتقدم بالتهاني لجميع الأعضاء على جهودهم المتميزة ودورهم الفاعل في جعل دبي الوجهة الأهم لإقامة الفعاليات وتسليط الضوء على المعايير العالمية التي توفرها دبي في هذا المجال. وأود هنا أن انوه بأن أعضاء برنامج السفير قد سجلوا أرقاماً قياسية في الفوز بالعروض التي تقدمت بها دبي لاستضافة الفعاليات خلال العام 2023 شملت أبرز المؤتمرات والمعارض على مستوى العالم. ومما لا شك فيه أن هذه الخطوات من شأنها دعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الإقتصادية D33".

وأضاف: "وتساهم استضافة الفعاليات العالمية في دفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز القطاعات الرئيسية المدرجة في أجندة دبي الإقتصادية. ونحن فخورون بالدور الكبير الذي قام به سفرائنا للفوز بعروض الاستضافة التي تقدمت بها دبي واستقطاب آلاف الوفود ؛ وزياردة الزخم عبر فعاليات الأعمال بشكل خاص والقطاع السياحي بشكل عام."

جدير بالذكر أن مكتب «فعاليات دبي للأعمال" قد بذل الكثير من الجهود ليسارع خطى دبي نحو الريادة في استقطاب الفعاليات والمؤتمرات؛ وفقاً لخطة مدروسة بعناية فائقة. ولم ينجح برنامج السفير في هذا وحسب، بل أيضاً في تسهيل استقطاب فعاليات كبرى إلى الإمارة؛ وضم أعضاء جدد إليه.

منذ تأسيسه في العام 2010، ساهم برنامج السفير بشكل كبير في دفع معدلات النمو الاقتصادي في الإمارة من خلال دعم المدينة للفوز بعروض استضافة من مختلف أنحاء العالم. فقد فازت دبي خلال العام 2023، بـ 349 فعالية من اجتماعات ومؤتمرات ومعارض، بزيادة قدرها 49٪ عن العام السابق.

الجهات المستضيفة للمؤتمرات العالمية:

القمة العالمية لاتحاد المواصلات العامة 2026

هيئة الطرق والمواصلات في دبي

منتدى المدن الثقافية العالمي 2024

هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة”

عالم الإتصالات الحرجة CCW 2024

مؤسسة الاتصالات المتخصصة "نداء"

مؤتمر ICAO للطيران وأنواع الوقود البديل 2023

الهيئة العامة للطيران المدني

مؤتمر IEEE الدولي للرؤية الحاسوبية 2029

بولينوم ايفنتس

مؤتمر WAN-IFRA الشرق الأوسط 2023

مدينة دبي للانتاج

بطولة FIP العالمية للبولو 2026

إل إم بولو وورلد

اتحاد الإمارات للبولو

الاجتماع السنوي للرابطة الدولية للعلامات التجارية 2026

جمعية الإمارات للملكية الفكرية

الملتقى الهندسي الخليجي الخامس والعشرين 2024

جمعية المهندسين بالامارات

الندوة السنوية لجمعية علماء البتروفيزياء ومحللي سجل الآبار (SPWLA) 2025

جمعية علماء البتروفيزياء ومحللي سجلات الآبار – فرع دبي

مؤتمر منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (FIATA) 2024

اللجنة الوطنية للشحن والامداد

IEEE BCCA/IMETA/FLLM 2024

جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات فرع الامارات

الاتحاد الدولي لجمعيات أورام الرأس والرقبة 2025

شعبة الإمارات للأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق

المؤتمر العالمي للجامعة الملكية لفنيي الأشعة 2024

شعبة الإمارات لفنيي الأشعة

مؤتمر الجمعية الأمريكية للنطق واللغة والسمع في الشرق الأوسط 2024

شعبة الإمارات لعلاج النطق واللغة

مؤتمر تحديات الولادة والمخاض 2023

جمعية الإمارات لأمراض النساء والتوليد

الاجتماع العالمي للجمعية الدولية للطب الجنسي 2023

جمعية الإمارات لأمراض وجراحة المسالك البولية

الاجتماع العلمي للجمعية العالمية لجراحة قلب الأطفال وجراحة القلب الخلقية 2026

جمعية القلب الإماراتية – القسم الجراحي

المؤتمر العالمي للمعلوماتية الطبية 2027

شعبة الإمارات للمعلوماتية الصحية

المؤتمر الخليجي الثالث لأمراض الروماتيزم 2024

جمعية الإمارات لأمراض المفاصل والروماتيزم

الاجتماع العلمي للجمعية الدولية لارتفاع ضغط الدم 2026

جمعية القلب الإماراتية

منتدى القيادة العالمية لجراحة التجميل 2024

الجمعية العربية لطب وجراحة التجميل

المؤتمر العالمي لأولمبياد ISAPS 2027.

الجمعية العربية لطب و جراحة التجميل

الندوة العالمية للبنية التحتية للمعلومات والشبكات 2024

الجامعة الكندية بدبي

المؤتمر الدولي للتمويل الذكي 2023

جامعة ولونغونغ في دبي

مؤتمر القمة الدولية التابعة لمنظمة المرأة في الهندسة 2024

منظمة المرأة في الهندسة التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في الامارات

مؤتمر الويب 2026

معهد الابتكار التكنولوجي

الجهات المستضيفة للمؤتمرات المحلية الجديدة:

المؤتمر السنوي لجمعية الإمارات لجراحة اليد 2023

شعبة الإمارات لجراحة اليد

منتدى بارسPAARS الأول للذكاء الاصطناعي 2023

شعبة الإمارات للأشعة

المؤتمر الإقليمي الأول للخدمات الطبية الطارئة 2023

اللجنة التعليمية للرابطة الوطنية الأمريكية لفنيي طب الطوارئ

كليات التقنية العليا

المؤتمر الأول لمجلس الإنعاش العربي2023

مجلس الإنعاش العربي

مؤتمر الإمارات للطب الرياضي 2023

جمعية الإمارات للطب الرياضي وإعادة التأهيل

#بياناتحكومية

-انتهى-

نبذة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي:

إلى جانب رؤيتها المطلقة للتأكيد على مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتجارة والاستثمار والسياحة، تساهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في دعم الرؤية الطموحة لحكومة دبي في جعل الإمارة مركزاً رئيسياً عالمياً للاقتصاد والسياحة وترسيخ ميزاتها التنافسية لتتصدر المؤشرات العالمية، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصاديّة في العالم خلال العقد المقبل.

ولتحقيق هذا التوجه، تقود الدائرة الجهود الرامية لتعزيز اقتصاد دبي القائم على التنوع وتقديم خدمات مميزة ومبتكرة، بما يمكّنها من جذب أفضل المواهب، والارتقاء ببيئة الأعمال، ورفع معدلات النمو، ودعم رؤية الإمارة لتصبح الوجهة المفضلة في العالم للحياة والعمل، وذلك من خلال الترويج للمقومات المتنوعة التي تتمتع بها المدينة، وما توفّره من جودة في العيش وأسلوب حياة عصري بشكل عام.

وتعتبر "دبي للاقتصاد والسياحة" الجهة المسؤولة عن التخطيط والإشراف والتطوير والتسويق لقطاعي الأعمال والسياحة في دبي، وكذلك تحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص الأعمال بما فيها المنشآت الفندقية ومنظمي الرحلات ووكلاء السفر وغيرها. وتنضوي تحت مظلة الدائرة المُؤسّسات التالية: مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ومؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، ومؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، ومُؤسّسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصّغيرة والمُتوسِّطة، ومؤسّسة دبي للتسويق السِّياحي والتِّجاري، ومؤسّسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وكلية دبي للسياحة.

نبذة عن فعاليات دبي للأعمال:

يهدف "فعاليات دبي للأعمال"، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة إلى ترسيخ مكانة دبي كوجهة متميّزة لفعاليّات الأعمال، وزيادة حصتها السوقية من مشهد الفعاليات العالمية بما يساهم في تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل، وتعزيز الخبرات في الإمارة. ويسعى المكتب التابع لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات "دبي للاقتصاد والسياحة"، إلى تعزيز سمعة دبي في هذا المجال عبر مساعدة منظمي الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض العالمية وسياحة الحوافز، لعقد تلك الأحداث وفق أعلى المعايير الدولية. وباعتباره عضواً في تحالف أفضل المدن العالمية "BestCities Global Alliance"، يهدف مكتب فعاليات دبي للأعمال إلى تقديم أفضل الخدمات على المستوى العالمي لقطاع الاجتماعات.

للمزيد من المعلومات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

إيمان داود

مدير اتصال أول، بايتس بان جلف دبي

Iman.dawod@bpggroup.com

أو

mediarelations@dubaitourism.ae