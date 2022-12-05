تنطلق فعالياته خلال الفترة من 8 ولغاية 11 ديسمبر الجاري

الشارقة: تستعد مدينة خورفكان لاستضافة فعاليات معرض "جواهر الإمارات"، والذي ينظمه مركز إكسبو خورفكان للمرة الأولى بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبإشراف من مركز إكسبو الشارقة وذلك خلال الفترة من 8 ولغاية 11 ديسمبر الجاري، وسط حضور لأهم الشركات والمصممين الإماراتيين، إلى جانب أشهر العلامات المحلية في الذهب والفضة والألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ والساعات.

ويأتي المعرض استكمالاً للنجاحات والإنجازات التي تحققها سلسلة الفعاليات والأحداث المتخصصة بالذهب والمجوهرات والساعات التي ينظمها مركز إكسبو الشارقة سنوياً، والتي تتيح للجمهور الفرصة للاطلاع على كل ما هو جديد في عالم الساعات والذهب والمجوهرات، حيث سيشهد "جواهر الإمارات" عرضاً لمجموعة متنوعة من أفخم أنواع التصميمات الذهبية الفريدة من نوعها والتي تستحضر جماليات التراث الإماراتي ويمتزج فيها الرقي والأصالة والحداثة، فيما ستقدم الشركات المحلية المشاركة مجموعة واسعة من أحدث خطوط واتجاهات الذهب المرصع بالألماس وأرقى تصاميم الساعات والأحجار الكريمة.

خطط تطويرية

وأشار سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة إلى أن تنظيم معرض "جواهر الإمارات" في إكسبو خورفكان يأتي في إطار الخطط التطويرية للمركز الرامية إلى توسيع نطاق الفعاليات والأحداث المتخصصة بالذهب والمجوهرات والساعات الفاخرة التي ينظمها المركز، وذلك بهدف الإرتقاء

بمساهمة هذه الأحداث في دعم قطاع الذهب والمجوهرات في الدولة وتعزيز قدرة أسواق الذهب المحلية على مواكبة تنامي الطلب على المشغولات الذهبية في الإمارات والتي سجلت هذا العام مستوى قياسياً تاريخياً، حيث ارتفع الطلب على المشغولات الذهبية 30% في الربع الثالث من العام الجاري 2022.

وأكد المدفع أن معرض "جواهر الإمارات" والذي يشكل إضافة نوعية ومهمة للمعارض والفعاليات التي تشهدها مدينة خورفكان، يعكس جهود غرفة تجارة وصناعة الشارقة وإكسبو الشارقة نحو نقل صناعة المعارض في المنطقة الشرقية إلى آفاق أوسع على ضوء المشاريع التطويرية الحديثة التي تشهدها المنطقة والتي يتطلب مواكبتها بمعارض متخصصة وفعاليات متنوعة في مستوى الخدمات والمزايا تعزز من مساهمة صناعة المعارض في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفز الحركة الاقتصادية والسياحية والاجتماعية في المنطقة.

تجربة ثرية

من جانبه ثمن خليل المنصوري مدير مركز إكسبو خورفكان جهود غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز إكسبو الشارقة ودعمهما المتواصل لتنظيم معرض جواهر الإمارات والذي نجح في استقطاب عدد مهم من العارضين والمصممين الإماراتيين والشركات المحلية، مضيفاً: نتطلع من خلال هذا الحدث إلى تقديم تجربة ثرية لكل من المشاركين والزوار، لنضيف نجاحاً جديداً إلى سجل نجاحات مركز إكسبو خورفكان ونعزز من السمعة الرائدة لمعارض المجوهرات التي تنظم في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن الحدث سيتضمن عرضاً لأهم الإبداعات الفنية والتصاميم الفريدة المصنوعة من الألماس والذهب، واللؤلؤ والعديد من المعادن النفسية والأحجار الكريمة الأخرى.

ويفتح المعرض الذي يتيح لعامة الجمهور إمكانية الشراء المباشر، أبوابه مجاناً يومياً من الساعة 3 ظهراً وحتى الساعة العاشرة مساء.

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