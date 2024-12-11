الرياض: حقق اليوم، التشيلي خواكين نيمان، فوزًا ثمينًا في البطولة السعودية الدولية، المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وسوفت بنك، مقتنصًا جائزة المليون دولار، ومؤكدًا تفوقه في المملكة هذا العام، بعد خوض جولتين فاصلتين.

نجح نيمان في حسم لقب البطولة السعودية الدولية المقدمو من صندوق الاستثمارات العامة بعد منافسة شديدة انتهت بجولة فاصلة ثلاثية في الحفرة 18، محققًا مجموع 21 ضربة تحت المعدل. وتألق نيمان في مواجهة قوية مع كاليب سورات، الباحث عن لقبه الاحترافي الأول، وكاميرون سميث، بطل البطولة المفتوحة لعام 2022، الذي عاد بشكل مفاجئ إلى المنافسة بفضل أخطاء غير متوقعة من نيمان وسورات في الحفرة الأخيرة.

هذا الفوز، الذي يعد الثاني لنيمان في المملكة بعد تتويجه في سلسلة LIV جدة، عزز مكانته في صدارة ترتيب سلسلة البطولات الدولية، حيث أظهر مهارة كبيرة في الجولة الأخيرة بـ67 ضربة تضمنت ستة "بيردي"، ليصل إلى مجموع 263 ضربة على مدار أربع جولات. من جانبه، قدم كاليب سورات، البالغ من العمر 20 عامًا، أداءً لافتًا في الجولة الأخيرة، مسجلًا 66 ضربة، مما جعل المنافسة محتدمة حتى اللحظة الأخيرة.

وبدأ بيتر يولهاين الجولة النهائية وهو في موقع مثالي لتصدر ترتيب سلسلة البطولات الدولية، بعد أدائه المبهر في البطولة السابقة في قطر. إلا أن يوم السبت لم يكن يومه، حيث فقد ثلاث ضربات متتالية في النصف الثاني من الجولة، مما أدى إلى تراجعه بشكل ملحوظ.

على صعيد آخر، كان الأمريكي جون كاتلين أحد أبرز الأسماء في البطولة، بعد أن تصدر الترتيب العام لجولة آسيا، محققًا إنجازًا جديدًا يضاف إلى مسيرته. أما على المستوى العربي، فقد تألق المغربي الشاب آدم برسنو، الذي قدم أداءً مميزًا كهاوٍ، لينال المركز العاشر بين نخبة من أفضل لاعبي العالم، مما يعد إنجازًا مشرفًا للغولف العربي.

وفي ختام البطولة، أشاد نيمان بجولف السعودية لتنظيمها المتميز ودورها الكبير في الارتقاء بشعبية اللعبة في المملكة. ولفت إلى الحضور البارز للاعبين السعوديين هذا العام، مما يعكس التطور السريع لرياضة الجولف على المستوى المحلي.

كما نال ملعب نادي الرياض للجولف، الذي خضع لتطويرات شاملة مؤخرًا، إشادة واسعة من اللاعبين الذين وصفوه بأنه تحدٍّ فريد ويعكس روح المنافسة. كما جذبت البطولة أرقامًا قياسية من الجماهير، التي استمتعت بمزيج من الأداء الرياضي العالمي وعروض فنية مميزة. وكان أبرزها الحفل الختامي المذهل للهضبة عمرو دياب، الذي أضاء سماء الرياض بأداء استثنائي وأجواء غامرة ملأت المكان بالحماس وأضفت لمسة ساحرة على أمسية لا تنسى، لتكون خاتمة مثالية لفعاليات البطولة.

بهذا، أثبتت البطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وسوفت بنك، أنها محطة رئيسية تجمع أفضل لاعبي الجولف في العالم، وتعزز مكانة المملكة كوجهة رائدة في استضافة الفعاليات الرياضية العالمية.

للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول البطولة ومواعيد فعاليات جولف السعودية المستقبلية، يُرجى زيارة الموقع الرسمي Golf Saudi.

حول جولف السعودية

تعمل جولف السعودية على تعزيز الإقبال والمشاركة في رياضة الجولف من خلال توفير مرافق عالمية المستوى، والتميز في التشغيل، وتنفيذ أفضل الممارسات في الصناعة، لتصبح المملكة كوجهة رائدة للجولف. إلى جانب برامج التدريب والتعليم الأساسية التي تعرف الناس باللعبة في أقرب فرصة وبأسهل طريقة، تلتزم جولف السعودية بتقديم برنامج تطوير وطني ديناميكي يعمل على تغيير مشهد الجولف.

تويتر: @Golf_Saudi

إنستغرام: @Golf_Saudi

فيسبوك: @GolfSaudi

حول الاتحاد السعودي للجولف

يعد الاتحاد السعودي للجولف الجهة المسؤولة عن رياضة الجولف في المملكة العربية السعودية، ويقوم بتحديد المعايير وتنمية اللعبة كرياضة وتنظيم البطولات الوطنية. يتخذ الاتحاد مقره في الرياض، ويعمل على تطوير اللعبة بشكل كامل لكافة المواطنين والمقيمين.

حول الجولة الآسيوية

بصفتها الجهة الرسمية المنظمة لرياضة الجولف المحترفة في آسيا، تقود الجولة الآسيوية تطوير اللعبة في المنطقة، وتعزز مسيرة أعضائها مع الحفاظ على الالتزام بنزاهة اللعبة. من خلال عضويتها في الاتحاد الدولي لجولات PGA، تعد الجولة الآسيوية الجهة المعترف بها الوحيدة لجولات الجولف المحترفة على مستوى آسيا. وهي أيضًا شريك تابع لـ The R&A.

تشمل شركاء الجولة Rolex (حافظ الوقت)، Habitat for Humanity ) شريك التنمية المستدامة) وTitleist (شريك الويب). يقع المقر الرئيسي للجولة الآسيوية في سنتوسا، التي تعد موطن الجولف الآسيوي، بينما يعد نادي الجولف في سنتوسا جزءًا من شبكة حصرية من العقارات تحت تصنيف وجهات الجولة الآسيوية. كما أن للجولة مكتبًا في كوالالمبور، ماليزيا.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.asiantour.com.

حول السلسلة الدولية

تعد السلسلة الدولية مجموعة من 10 بطولات رفيعة المستوى في جدول الجولة الآسيوية، تقدم جوائز مالية مرتفعة، ووجهات عالمية المستوى، ومسارًا إلى دوري ليف جولف للاعبين من جميع أنحاء العالم.

تقام الفعاليات على مدار العام في مواقع مختلفة عبر آسيا، وأوروبا، وأفريقيا، والشرق الأوسط في مزيج من الأسواق الجديدة والمتقدمة للجولف. تم تقديم السلسة الدولية لأول مرة في موسم 2022 من خلال استثمار كبير مع دوري ليف جولف.الآن في موسمه الثالث، يشمل جدول السلسة الدولية فعاليات في سلطنة عمان، وماكاو، والمغرب، وإنجلترا، وإندونيسيا، وقطر، وهونغ كونغ، والمملكة العربية السعودية، مع المزيد من الفعاليات التي سيتم الإعلان عنها لاحقا.

-انتهى-

#بياناتشركات