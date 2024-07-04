المنامة، مملكة البحرين: أعلن خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، مؤخرًا عن فوزه بجائزتين مرموقتين في حفل توزيع جوائز البحرين للمحتوى الرقمي لعام 2023م (BDC Award 2023)، حيث حصل تطبيق “خليجي” المبتكر على جائزة أفضل تطبيق في فئة التكنولوجيا المالية (FINTECH)، كما تم تكريم البنك على دعمه كراعٍ ألماسي لمعرض "GITEXT Global" لعام 2023م، وهو أكبر مؤتمر ومعرض للتكنولوجيا في الشرق الأوسط.

أقيم الحفل تحت رعاية وبحضور سعادة علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، وسط مشاركة واسعة من القادة والمبدعين في مجال الابتكار وريادة الأعمال الرقمية من مختلف القطاعات، وذلك في مركز الخليج للمؤتمرات بتنظيم من جمعية البحرين لشركات التقنية (BTC) ومجموعة من الرعاة والمنظمين.

هذا وقد تم تصميم تطبيق "خليجي" المبتكر لتزويد العملاء بتجربة مصرفية شاملة وسلسة، وتمكينهم من تنفيذ مجموعة واسعة من المعاملات والإجراءات بإستخدم أجهزتهم المحمولة، وذلك من خلال تسخير أحدث التقنيات ليوفر التطبيق للمستخدمين إمكانية الوصول إلى مجموعة من الميزات المتقدمة التي تمكنهم من إدارة شؤونهم المالية بسهولة ودقة وأمان. كما يمكّن التطبيق العملاء الاستمتاع بالعديد من الخدمات المصرفية دون الحاج لزيارة الفروع ، مع الالتزام بأعلى المعايير الدولية من حيث الأمن والسلامة، مما يعكس التزام خليجي بنك بالابتكار وتلبية تطلعات العملاء في عصرنا الرقمي.

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة أميرة أحمد العباسي، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في خليجي بنك، قائلة "نحن مسرورون لحصولنا على هذه الجوائز المرموقة وبالأخص فيما يتعلق بتطبيق "خليجي"، والتي تعتبر بمثابة شهادة على التزامنا بالابتكار والتميز. نحرص في خليجي بنك على الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز تجربة العملاء والمحافظة على مكانتنا في طليعة المشهد المصرفي الذي يشهد تطورًا سريعًا ومطردًا في مجال التكنلوجية الرقمية."

وتابعت "أود أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير للقائمين على جائزة البحرين للمحتوى الرقمي نظير جهودهم في تكريم وتشجيع الابتكار في هذا المجال المهم. إن حصولنا على هذه الجوائز هو انعكاس لجهودنا للتحسين والابتكار المستمر، ونتطلع إلى الاستمرار في تقديم كل ما هو جديد ومبتكر في مجالات الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية."

بدوره، علق السيد أسامة علي حسن، رئيس تقنية المعلومات في خليجي بنك، بالقول "نفخر بما حققه تطبيق ’خليجي‘ الذي تم تصميمه بدقة لتزويد عملائنا بتجربة مصرفية سلسة وآمنة. يحرص خليجي بنك بشكل دائم على الاستثمار في تطوير قدراته الرقمية، مما يضمن حصول عملائه على أحدث التقنيات وأكثرها أمانًا في القطاع المصرفي. ويعد تطبيق ’خليجي‘ مثالًا رئيسيًا على هذا الالتزام، حيث يستخدم بروتوكولات التشفير والمصادقة الأكثر تطورًا لضمان حماية بيانات العملاء ومعاملاتهم، في حين يقدم تصميمه العصري تجربة سلسة وسهلة الاستخدام."

يعد خليجي بنك أحد المصارف الإسلامية المتميزة والذي يسعى لتحقيق تطلعات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء.

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