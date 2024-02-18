أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وَقَّعَتْ أكاديميّة ربدان، الرائدة عالمياً في مجالات السّلامة والأمن والدِّفاع والتأهُّب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، مُذكّرة تفاهُم استراتيجيّة مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي بهدف تعزيز سُبل التعاون المُشترك في المجالات الأكاديمية والبحثية والتدريبية ذات الصلة.

وجرى توقِيع الاتفاقية ضمن فعاليّات ملتقى مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات، الذي نظمته الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين والخبراء والمتخصصين.

وشَهِد مراسِم توقيع مُذكّرة التفاهُم كلٌّ من سعادة علي راشد النيادي، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، وسعادة سالم سعيد السعيدي، نائب رئيس أكاديميّة ربدان، الى جانب عدد من مُمثلي الطرفين من اداريين وباحثين وأكاديميين مُتخصّصين.

وستُعزِّز هذه الاتفاقية من تطوير كوادر وطنيّة متخصصة في إدارة الطوارئ والأزمات من خلال برامج تدريبية رفيعة المستوى وفقاً لأعلى معايير الجودة، الى جانب تبادل الخبرات والتجارب الرائدة بين الطرفين في تطوير قدرات الاستجابة واعداد الخطط ذات الصلة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

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عن أكاديمية ربدان

أكاديمية ربدان مؤسسة حكومية تعليمية بمستويات عالمية تم إنشاؤها لتنسيق وتعزيز مخرجات التعلم للمنظمات والأفراد في قطاعات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وتأسست الأكاديمية رسميا بموجب قانون رقم (7) لسنة 2013 الصادر عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وهي معتمدة من قبل مفوضية الإعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم.

والأكاديمية هي أول مؤسسة تعليم عالي في العالم متخصصة في قطاعات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات تحصل على أعلى تصنيف من فئة «5 نجوم» في فئتي التعليم والتوظيف ضمن تقييم «كيو إس ستارز» العالمي للجامعات.

وتوفر الأكاديمية نظام التعليم ذو المنهج المزدوج، الأكاديمي والمهني، حيث الإعتراف بالتعلم والخبرات السابقة وتوفير الشهادات والساعات المعتمدة والقابلة للتحويل من مسار إلى مسار ومن وظيفة إلى أخرى.

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