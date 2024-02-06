الرياض، المملكة العربية السعودية: تستمر فعاليات معرض الدفاع العالمي في نسخته الثانية 2024 لليوم الثالث، حيث أطلع المعرض جمهور صناعة الدفاع والأمن مما يزيد عن 75 دولة على أحدث المعدات والتقنيات في هذا المجال، وذلك عبر مجموعة من العروض الجوية والأرضية الحية والثابتة، فضلاً عن توفير إمكانبة تجربة واختبار القيادة الحصرية للعارضين في منطقة الطرق الوعرة، وشملت تلك العروض المركبات البرية والمدرعة، والطائرات المقاتلة، والأنظمة الجوية والأرضية، والطائرات بدون طيار.

وأكد الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي السيد أندرو بيرسي أن المعرض يوفر تجارب شاملة لأحدث الإمكانيات في مختلف المجالات الدفاعية، مشيراً إلى أن أبرز ما يميز المعرض هو المطار الذي أسهم في تحسين تجربة الجهات العارضة عبر تسهيل وصول الطائرات الدولية المخصصة للعروض بشكل مباشر، مبيناً أن المطار مرخص من الهيئة العامة للطيران المدني GACA، وأنه يضم برج مراقبة ومدرج بطول 2700 متر، إضافة إلى أربعة ممرات ومنصات واسعة لوقوف الطائرات.

وقد تولى فريق الصقور السعودية مهمة قيادة العروض الجوية اليومية، حيث استعرضوا خلالها مهاراتهم وقدراتهم الرائدة في عروض الطائرات ، كما حلقت في سماء المعرض طائرة "كالدسB250" Calidus B250 ذات المحرك التوربيني المصنوعة من ألياف الكربون، والطائرة القتالية "يوروفايتر تايفون" Eurofighter Typhoon التي تتميز بأجنحتها من طراز "دلتا"، إضافة إلى طائرة "Dassault Rafale C" الفرنسية، وطائرتين مقاتلتين من طراز F-15، فيما قدمت القوات الجوية الباكستانية ثلاث طائرات مقاتلة متعددة المهام "جيه إف -17 ثندر" JF-17 Thunder، هذا إلى جانب العروض اليومية لقدرات الطائرات بدون طيار، حيث كشفت طائرات Red Cat Teal2 وFirejet M180 وSkydio X10D عن كفاءاتها الفريدة.

ولفت الرئيس التنفيذي؛ إلى أن العروض المتنوعة التي يتضمنها المعرض تسهم في تقديم فهم واضح للقدرات والإمكانات العسكرية الحديثة، الأمر الذي يأتي ضمن مساعي المعرض المتمثلة في تطوير الرؤى الاستراتيجية وتعزيز التعاون الدولي في قطاع صناعة الدفاع.

كما قدم المعرض في ذات اليوم برنامج "رحلة إلى المستقبل" حيث أطلع زواره والعارضين على التقنيات والابتكارات الواعدة التي ستحداث ثورة في مشهد صناعة الدفاع والأمن، وقد تعرف زوار المعرض على Azalea LEO Satellite Cluster المقدم من شركة BAE systems Digital Intelligence الذي يأتي ضمن أحدث المعدات المستخدمة في مجال الفضاء، بالإضافة إلى Futuristic UCAV المقدم من SAMI Aerospace والذي يعزز التقنيات المستخدمة في مجال الجو، فيما قدمت شركة MRN Systems أول روبوت يستخدم في تعزيز تطبيقات الدرونز باسم MULTIPURPOSE DRONES SYSTEMS.

فضلاً عن العديد من الابتكارات المميزة.

يذكر أن معرض الدفاع العالمي 2024، يقام على مدار خمسة أيام في مدينة الرياض، بتنظيم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وبرعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – كما يحظى المعرض بمتابعة واهتمام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

لمزيد من التفاصيل حول فعاليات اليوم الثالث والبرامج القادمة في معرض الدفاع العالمي 2024، يرجى زيارة: www.worlddefenseshow.com

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