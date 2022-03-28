سَلّم عميد كلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي الدكتور عبد الحليم ضيف الله الشهادات للمشاركين في ورشة عمل "فحوصات الموجات فوق الصوتية للعضلات الهيكلية" التي عقدها مركز جامعة الخليج العربي لخدمة المجتمع والاستشارات والتدريب والتعليم المستمر بالجامعة، حيث دربت مديرة الماجستير الدولي لأساسيات الموجات فوق الصوتية للعضلات والعظام بجامعة برشلونة الأستاذ الدكتور انجريد مولر، أخصائي أمراض الروماتيزم، وأخصائي جراحة العظام، وجراح الرياضة وأطباء الباطنة، وأخصائي الأشعة وطبيب التخدير ومتخصصي علاج الألم وأخصائيو العلاج الطبيعي على اجراء احدث الفحوصات بالموجات فوق الصوتية للعضلات الهيكلية.

شارك في التدريب استشاري امراض الروماتيزم، الاستاذ المساعد بجامعة الخليج العربي واستشارية أمراض الروماتيزم الدكتورة عادلة بكري حيث تم تدريب المشاركين على أحدث تقنيات الفحوصات في هذا المجال باستخدام التصوير بالموجات فوق الصوتية لإنتاج صور من العضلات والأوتار والأربطة والمفاصل والعظام والأنسجة اللينة في جميع أنحاء الجسم.

حضر حفل تسليم الشهادات كلا من مديرة مركز جامعة الخليج العربي لخدمة المجتمع والاستشارات والتدريب والتعليم المستمر، الاستاذة المساعدة في قسم الابتكار وإدارة التقنية بكلية الدراسات العليا الدكتورة عفاف بوغوى، ونائب العميد للشؤون الإكلينيكية الدكتورة منى عريقات.

وقالت منسقة الورشة، الدكتورة عادلة بكري إن الجهاز العضلي والعظمي في الإنسان هو المسئول عن حركة الإنسان، ويتكون من عظام الهيكل العظمي، العضلات، الغضاريف، والأوتار والأربطة والمفاصل، والأنسجة الضامة الأخرى التي تدعم وتربط أنسجة الجسم وأعضائه معًا، وبيّنت أن هناك أمراض واضطرابات قد تؤثر سلبًا على وظيفة وفعالية النظام، وقد يكون من الصعب تشخيص هذه الأمراض مبكراً نظرًا للعلاقة الوثيقة بين الجهاز العضلي والعظمي والأنظمة الداخلية للجسم، لذا تأتي هذه الورش التخصصية لتقدم أحدث التقنيات في مجال صور الموجات فوق الصوتية في الجهاز العضلي والعظمي التي توفر صور من العضلات والأوتار والأربطة والمفاصل والأنسجة اللينة في جميع أنحاء الجسم، لتساعد الأطباء من تشخيص المرضى بشكل مبكر ودقيق للأمراض المتعلقة بالجهاز العضلي والعظمي والتهاب المفاصل قبل ظهور أعراض المرض.

ومن جانبها، أوضحت مديرة مركز جامعة الخليج العربي لخدمة المجتمع والاستشارات والتدريب والتعليم المستمر الدكتورة عفاف بوغوى حرص المركز على تنظيم ورش عمل تخصصية تلبي احتياجات مختلف الشرائح في التخصصات التربوية والطبية والإدارية وغيرها طوال العام الأكاديمي بهدف تأهيل ورفع قدرات المشاركين الباحثين في مختلف المؤسسات ذات العلاقة في البحرين وخارجها.

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