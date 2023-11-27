المنامة ـ جامعة الخليج العربي: اختتمت ورشة عمل "إدراة وتقييم مخاطر الصحة والسلامة" التي نظمها مركز جامعة الخليج العربي لخدمة المجتمع والاستشارات والتدريب والتعليم المستمر لعدد من الموظفين بقسم الأمن بالجامعة في مختبر الابتكار بكلية الدراسات العليا، بهدف تقييم المخاطر الأمنية في بيئة العمل ونشر الوعي بقواعد الصحة والسلامة في المباني الاكاديمية.

وأكد المدرب بالورشة، المهندس بشركة "كن آمن" Be Safe Consultancy علي أبوزيد إن تقييم الخطر في مكان العمل هو إحدى الأدوات الرئيسية لتحسين ظروف الصحة والسلامة، موضحاً أن هذه الورشة التدريبية نظمت من اجل تفعيل والتأكد من تطبيق مبادئ الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل بالجامعة، من اجل تمكين الموظفين من إيجاد الأخطار في مكان العمل ووضع الاجراءات المناسبة للحد من الحوادث وتحسين مستوى الصحة والسلامة في المنشآت الأكاديمية.

وتضمن التدريب أيضا مدخل تمهيدي يعرف بأهمية تقييم المخاطر لجعل المباني الجامعية أكثر أماناً، وخطوات عمل تقييم المخاطر بطريقة فعّالة وصحيحة، إذ شرح المهندس أبوزيد الخطوات الخمس لتقييم المخاطر، بالإضافة تدريبات علمية على كل خطوة من خطوات التقييم، موضحاً كيف يتم اختيار التحسينات بشأن الصحة والسلامة وتنفيذها باستخدام التسلسل الهرمي لتدابير التحكم بالخطر.

وقال: "إن الفكرة الرئيسية من علمية تقيم الخطر هو تحديد مقدار الضرر الذي يمكن أن ينجم عنه، ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة للتقليل منه حسب نوع الخطر، في محاولة لإيجاد بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر قدر المستطاع".

ومن جانبها، أشارت مديرة مركز جامعة الخليج العربي لخدمة المجتمع والاستشارات والتدريب والتعليم المستمر الدكتورة عفاف بوغوى إلى حرص مركز على تنظيم ورش عمل تخصصية تلبي احتياجات مختلف الشرائح في التخصصات التربوية والطبية والإدارية بالجامعة طوال العام الأكاديمي بهدف تأهيل ورفع قدرات المشاركين في التدريب. وقالت: "هذه الورشة تأتي في سياق حرص الجامعة على تأمين بيئة عمل آمنة للجميع وفق أعلى المعايير، وهذا يتطلب بالمقابل معرفة وفهم من قبل جميع العاملين بالجامعة لأساسيات الأمن والسلامة، لذا يعمل مركز خدمة المجتمع والاستشارات والتدريب والتعليم المستمر على تنمية القدرات والمهارات بما يخدم مساعي التنمية البشرية المستدامة"، وأضافت قائلة: "إنَّ تحديد المخاطر باستخدام عملية تقييم المخاطر عنصر أساسي من أجل ضمان الصحة والسلامة للموظفين بالجامعة أثناء تأدية مهامهم الوظيفية، من خلال تقليل المخاطر في محاولة لضمان سلامة الأرواح وضمان بقاء مكان العمل كمساحة آمنة، حيث يجب إجراء عملية تقيم المخاطر حسب اللوائح التي وضعتها إدارة السلامة والصحة المهنية بشكل مستمر".

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